In-tư dàn cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 33 đang trở thành đề tài gây sốt

Tối 18/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng, đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Từ thế bị dẫn 0-2 sau hiệp 1, các chiến binh sao vàng đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai và hiệp phụ, có màn "lật kèo điện ảnh" để giành tấm HCV quý giá.

Hàng loạt cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn... trở thành đề tài gây sốt sau trận đấu.

Nguyễn Đình Bắc

Là ngôi sao đáng chú ý trong dàn U22 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc từng bị SLNA loại vì thể hình khiêm tốn lúc 14 tuổi. Về sau, chàng trai sinh năm 2004 tại Hưng Nguyên, Nghệ An đã kiên trì tìm đường đến Quảng Nam và dần khẳng định tài năng. Anh góp công lớn giúp Quảng Nam vô địch giải Hạng Nhất 2023 và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng, Đình Bắc sớm được gọi lên các cấp độ đội tuyển trẻ, ghi bàn tại Asian Cup 2023 và mới đây nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong trận Chung kết SEA Games 33, chính Đình Bắc là người thắp lên hy vọng lội ngược dòng khi kiếm về quả phạt đền ngay đầu hiệp hai và thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Anh chàng có nhiều khoảnh khắc gây sốt MXH như tỏ thái độ trước sự tranh cãi của cầu thủ đội bạn, hay đội nón cối chạy khắp sân ăn mừng khi U22 Việt Nam giành được HCV.

Ảnh: Nam Trần

Nguyễn Thanh Nhàn

Tại Chung kết SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn chính là người ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ đầu tiên, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam. Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của anh cùng đồng đội đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ vỡ òa, đặc biệt gây sốt bởi màn cởi áo, khoe múi bụng cuốn hút.

Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng khi U22 Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Phạm Huyền

Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003 tại Tây Ninh, là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của đội tuyển. Trưởng thành từ lò PVF, chàng trai chân chất này từng gặp khó khăn về thể hình nhưng với nỗ lực không ngừng, anh đã vươn lên mạnh mẽ. Anh từng là Vua phá lưới giải Hạng Nhất 2022 ở tuổi 20 và là gương mặt quen thuộc ở các đội tuyển trẻ. Ngoài ra, Thanh Nhàn còn gây chú ý khi đã lập gia đình từ năm 2024 và vừa đón "thiên thần nhỏ" trong năm nay.

Trần Trung Kiên

Sinh năm 2003 tại Hưng Yên, Trần Trung Kiên là thủ môn tài năng của U22 Việt Nam, với chiều cao ấn tượng 1m91. Trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG và hiện khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Trung Kiên nổi bật bởi phản xạ nhanh nhạy, phong thái điềm tĩnh và ngoại hình sáng không khác gì người mẫu.

Trần Trung Kiên góp phần quan trọng vào hành trình đến Chung kết nảy lửa của cả đội. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, vai trò của anh chàng trong khung thành là yếu tố then chốt giúp U22 Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà Thái Lan, đặc biệt trong những phút cuối cùng của trận Chung kết nghẹt thở.

Ảnh: Phạm Huyền

Phạm Lý Đức

Tại chung kết SEA Games 33 vừa qua, Phạm Lý Đức thi đấu nổi bật suốt 120 phút, trực tiếp gây sức ép dẫn đến bàn phản lưới nhà của hậu vệ Thái Lan ở phút 60, gỡ hòa 2-2. Sau trận đấu, anh là cầu thủ đầu tiên chạy ra tri ân cổ động viên Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi gọi người hâm mộ là "cầu thủ thứ 13".

Khoảnh khắc ăn mừng dễ thương của Phạm Lý Đức. Ảnh: Hải Đăng

Phạm Lý Đức sinh năm 2003 tại Tây Ninh, gây chú ý với chiều cao 1m82 và giao diện sung sức trên sân, "boy phố" ngoài đời. Anh là trung vệ vững chắc trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG. Sau thời gian thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia đầu năm 2025, và từng sát cánh cùng U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á.

Le Viktor

Là cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Nga, Le Viktor từng được đào tạo tại học viện CSKA Moscow và suýt gia nhập AC Milan, nhưng chọn trở về Việt Nam thi đấu. Anh ghi bàn đầu tiên tại V.League mùa 2024/2025 và được công nhận quốc tịch Việt Nam cuối 2024, mở đường khoác áo đội tuyển trẻ. Tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua, Le Viktor được chọn đá chính cạnh Đình Bắc, là nhân tố sáng giá góp phần giúp đội tuyển hướng đến chiến thắng.