U22 Việt Nam nghỉ dài ngày trước khi đấu U22 Malaysia: Lợi thế hay bất lợi?

Lợi thế lớn cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam là đội có quãng nghỉ dài nhất ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sau khi thắng U22 Lào 2-1 vào ngày 3/12 không phải thi đấu trong vòng 7 ngày tiếp theo, chỉ trở lại thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U22 Malaysia vào 16h, ngày 11/12.

Nhìn sang Malaysia, họ đá trận đầu tiên vòng bảng SEA Games 33 vào 16h, ngày 6/12 gặp Lào. Điều này đồng nghĩa Malaysia chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi đấu ĐT Việt Nam. Lợi thế quá lớn đang nằm trong tay Đình Bắc và các đồng đội.

Trong đội hình của U22 Việt Nam có nhân sự chưa hồi phục chấn thương. Đó là Xuân Bắc, người tập tễnh rời sân trong chiến thắng trước U22 Lào. Do vậy, việc được nghỉ dài ngày mang đến cơ hội để Xuân Bắc kịp hồi phục cho trận gặp U22 Malaysia.

U22 Việt Nam được tạo nhiều điều kiện trước ngày chạm mặt U22 Malaysia

Theo tiết lộ của Quốc Việt, Xuân Bắc cần 2-3 ngày để thi đấu trở lại. Nếu U22 Việt Nam phải đối diện với thời gian nghỉ ngắn giống U22 Malaysia, rõ ràng Xuân Bắc sẽ gặp khó trong việc tìm cơ hội thi đấu ở trận quan trọng của U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn cho toàn đội nghỉ tập trong ngày 5/12. Những cầu thủ trẻ được thoải mái "ngủ nướng", thăm thú Thủ đô Bangkok (Thái Lan) và chỉ tập trở lại vào ngày 6/12. Trong bóng đá, việc đảm bảo tinh thần cầu thủ ở trạng thái tốt sẽ mang đến nhiều lợi ích khi thi đấu. Rõ ràng nếu không có 7 ngày nghỉ ngơi, thầy Kim khó lòng ra quyết sách hào phóng như vậy.

Không được chủ quan

Ngoài việc giúp các cầu thủ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, quãng thời gian 7 ngày này còn là cơ hội để ban huấn luyện phân tích kỹ hơn những vấn đề tồn đọng trong U22 Việt Nam. Chưa hết, HLV Kim Sang Sik còn dành nhiều thời gian để theo dõi các đối thủ khác thi đấu. Từ đó, những tính toán dài hơi sẽ được đưa ra để giúp U22 Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch.

Tất nhiên ngoài những lợi ích khi có 7 ngày nghỉ, sẽ có một số vấn đề nhỏ mà U22 Việt Nam phải cẩn trọng. Dù sao đây vẫn là những cầu thủ trẻ, đang ở tuổi ham vui. HLV Kim Sang Sik cần đảm bảo để các học trò ăn ngủ, tập đầy đủ, "vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ".

HLV Kim Sang là người rất giỏi trong việc quản quân. Có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không để sự cố nào xảy ra trong toàn đội trước ngày quyết đấu U22 Malaysia.