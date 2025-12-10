Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

U22 Việt Nam nghỉ dài ngày trước khi đấu U22 Malaysia: Lợi thế hay bất lợi?

Sự kiện: SEA Games 33 U22 Việt Nam - U22 Malaysia U22 Việt Nam

U22 Việt Nam cần tận dụng tối đa thời gian nghỉ dài trước ngày đấu U22 Malaysia để tập trung hồi phục.

Lợi thế lớn cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam là đội có quãng nghỉ dài nhất ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sau khi thắng U22 Lào 2-1 vào ngày 3/12 không phải thi đấu trong vòng 7 ngày tiếp theo, chỉ trở lại thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U22 Malaysia vào 16h, ngày 11/12.

Nhìn sang Malaysia, họ đá trận đầu tiên vòng bảng SEA Games 33 vào 16h, ngày 6/12 gặp Lào. Điều này đồng nghĩa Malaysia chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi đấu ĐT Việt Nam. Lợi thế quá lớn đang nằm trong tay Đình Bắc và các đồng đội. 

Trong đội hình của U22 Việt Nam có nhân sự chưa hồi phục chấn thương. Đó là Xuân Bắc, người tập tễnh rời sân trong chiến thắng trước U22 Lào. Do vậy, việc được nghỉ dài ngày mang đến cơ hội để Xuân Bắc kịp hồi phục cho trận gặp U22 Malaysia.

U22 Việt Nam được tạo nhiều điều kiện trước ngày chạm mặt U22 Malaysia

U22 Việt Nam được tạo nhiều điều kiện trước ngày chạm mặt U22 Malaysia

Theo tiết lộ của Quốc Việt, Xuân Bắc cần 2-3 ngày để thi đấu trở lại. Nếu U22 Việt Nam phải đối diện với thời gian nghỉ ngắn giống U22 Malaysia, rõ ràng Xuân Bắc sẽ gặp khó trong việc tìm cơ hội thi đấu ở trận quan trọng của U22 Việt Nam. 

HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn cho toàn đội nghỉ tập trong ngày 5/12. Những cầu thủ trẻ được thoải mái "ngủ nướng", thăm thú Thủ đô Bangkok (Thái Lan) và chỉ tập trở lại vào ngày 6/12. Trong bóng đá, việc đảm bảo tinh thần cầu thủ ở trạng thái tốt sẽ mang đến nhiều lợi ích khi thi đấu. Rõ ràng nếu không có 7 ngày nghỉ ngơi, thầy Kim khó lòng ra quyết sách hào phóng như vậy.

Không được chủ quan

Ngoài việc giúp các cầu thủ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, quãng thời gian 7 ngày này còn là cơ hội để ban huấn luyện phân tích kỹ hơn những vấn đề tồn đọng trong U22 Việt Nam. Chưa hết, HLV Kim Sang Sik còn dành nhiều thời gian để theo dõi các đối thủ khác thi đấu. Từ đó, những tính toán dài hơi sẽ được đưa ra để giúp U22 Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch. 

Tất nhiên ngoài những lợi ích khi có 7 ngày nghỉ, sẽ có một số vấn đề nhỏ mà U22 Việt Nam phải cẩn trọng. Dù sao đây vẫn là những cầu thủ trẻ, đang ở tuổi ham vui. HLV Kim Sang Sik cần đảm bảo để các học trò ăn ngủ, tập đầy đủ, "vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ". 

HLV Kim Sang là người rất giỏi trong việc quản quân. Có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không để sự cố nào xảy ra trong toàn đội trước ngày quyết đấu U22 Malaysia.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Video bóng đá U22 Việt Nam - U22 Lào: Đình Bắc rực rỡ, bước ngoặt phút 60 (SEA Games)
Video bóng đá U22 Việt Nam - U22 Lào: Đình Bắc rực rỡ, bước ngoặt phút 60 (SEA Games)

U22 Việt Nam bước vào hành trình tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 với đối thủ U22 Lào. Ở đó, "Những ngôi sao vàng" đã thể hiện...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/12/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN