U17 Việt Nam hướng tới VCK châu Á 2026: Khi bản lĩnh hiện tại đối đầu với sức mạnh quá khứ

Thách thức từ những "tượng đài" lịch sử

Nhìn vào bảng vàng thành tích ở VCK U17 châu Á, cả ba đối thủ của Việt Nam đều sở hữu "gen" chinh phục đáng nể. Hàn Quốc vẫn là một thế lực thống trị với 2 chức vô địch vào các năm 1986 và 2002. Trong lịch sử, họ chỉ kém Nhật Bản về số lần đăng quang. Ngoài ra, Hàn Quốc còn 3 lần khác vào tới chung kết với kỳ mới nhất là 2023.

Tại sân chơi World Cup, các cầu thủ trẻ xứ kim chi cũng đã 2 lần xuất hiện ở tứ kết. Nói không quá, Hàn Quốc là “anh cả” của bảng C, là ứng viên số 1 cho vị trí nhất bảng. Nền bóng đá này đủ đẳng cấp để quật ngã mọi đối thủ còn lại.

Nhưng ngoài việc phải dè chừng Hàn Quốc, dàn sao trẻ Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Yemen và UAE. Vì 2 nền bóng đá này đều đã từng chứng minh bản lĩnh ở những VCK trước kia, với Yemen là á quân châu Á năm 2002 và UAE là á quân năm 1990.

Trên hành trình năm 2002, U17 Yemen đã hạ chính U17 Việt Nam, vượt qua U17 Syria, U17 Trung Quốc trước khi chịu thua tối thiểu U17 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng. Thế hệ vàng của bóng đá Yemen sau này đã giúp đội tuyển quốc gia của họ vào bán kết Cúp Tây Á, giành vé tham dự Asian Cup 2019…

Với lứa trẻ của UAE, họ cũng từng tiến tới chung kết 1990, 3 lần xuất hiện ở tứ kết giải châu Á, 4 lần dự VCK World Cup cùng 4 lần vô địch khu vực. Đây là bảng thành tích nhỉnh hơn khá nhiều so với U17 Việt Nam.

Bề dày lịch sử này không chỉ là những con số khô khan mà là lời cảnh báo về kinh nghiệm và bản sắc bóng đá trẻ của các đối thủ Tây Á lẫn Đông Á. Đối đầu với những đội bóng giàu kinh nghiệm và thành tích luôn là bài toán khó, đòi hỏi U17 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý chiến đấu.

U17 Hàn Quốc đã 2 lần vô địch và 3 lần vào chung kết châu Á

Vị thế của kẻ thách thức với phong độ "hủy diệt"

Dẫu lịch sử đang đứng về phía các đối thủ, nhưng cục diện hiện tại lại đang gọi tên U17 Việt Nam với một sức mạnh không thể phủ nhận. Sức mạnh ấy được họ thể hiện một cách ổn định xuyên suốt một hành trình dài.

Bước vào giải đấu năm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland sở hữu hành trang vô cùng ấn tượng từ chiến dịch vòng loại bùng nổ đến chức vô địch Đông Nam Á áp đảo. Các cầu thủ áo đỏ đã hiên ngang tiến vào VCK châu Á với vị trí đầu bảng sau 5 trận toàn thắng, ghi tới 30 bàn thắng mà không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào.

Đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Malaysia cũng phải gục ngã bằng tỷ số 0-4 thì việc Singapore và Quần đảo Bắc Mariana thua tổng cộng 20 bàn trước lứa trẻ của Việt Nam cũng là không khó đoán. Về tổng số bàn thắng tại vòng loại, U17 Việt Nam chỉ kém U17 Trung Quốc.

Một hàng công thăng hoa kết hợp cùng hàng thủ kỷ luật sắt đá đã trui rèn nên thế hệ cầu thủ không còn biết e sợ trước các "ông kẹ". Minh chứng mới nhất là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết giải Đông Nam Á, nơi mà những Nguyễn Lực, Văn Dương... đã thực sự “đè” đối thủ ra mà đá. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam vào chung kết và đăng quang giải trẻ khu vực đầy thuyết phục.

Tại VCK châu Á năm ngoái, "lứa F1” của HLV Roland cũng gây ấn tượng khi giành điểm ở cả 3 trận vòng bảng, chỉ kém đôi chút may mắn trên hành trình tiến vào tứ kết (đồng nghĩa giành vé dự World Cup 2025). Năm nay, trước Yemen, Hàn Quốc và UAE, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin viết lại trật tự mới tại đấu trường châu lục, biến những giá trị cũ của lịch sử trở thành bước đệm cho một kỳ tích mới của bóng đá trẻ nước nhà.