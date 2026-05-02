Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi sau khi tiền đạo trẻ này không có tên trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi là 1 trong 4 cái tên vừa vô địch U17 Đông Nam Á 2026 nhưng không thể góp mặt trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Nguyễn Lê Quang Khôi là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý trong lứa U17 Việt Nam hiện tại, bởi lẽ tiền đạo này là con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải – thành viên ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Vào thời điểm U17 Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026, Quang Hải đã đăng tải thông điệp động viên cậu con trai Quang Khôi trên trang cá nhân.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Phía trước là một chặng đường dài. Thay đổi trong tương lại nhé anh bạn Nguyễn Quang Khôi năm này không được thì năm sau,nếu năm sau chưa giỏi thì vài năm nữa. Miễn đừng dừng lại và luôn phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp mình đã chọn nhé con trai” – Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

Theo quy định của AFC, mỗi đội tham dự VCK U17 châu Á 2026 chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Trước đó, giải U17 Đông Nam Á 2026 cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ. Bởi vậy, U17 Việt Nam buộc phải có những điều chỉnh nhân sự trước khi sang Saudi Arabia.

Bên cạnh Nguyễn Lê Quang Khôi, U17 Việt Nam cũng chia tay gồm thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Phùng Quang Danh và tiền vệ Tạ Đình Phong. Ngoài ra, HLV Cristiano Roland quyết định gọi bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Theo lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ ra quân ở bảng C gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.

U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Long/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/05/2026 10:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN