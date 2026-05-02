Jariyah Shah: Tài năng Việt kiều của M.U đủ tuổi khoác áo U17 Việt Nam

Jariyah Shah sinh năm 2009 tại Canberra, Australia. Shah có bố là người Pakistan, mẹ là người Việt. Anh sinh ra ở Australia nhưng đã chuyển sang sinh sống tại Anh từ cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Shah mang quốc tịch Anh, Australia.

Shah sở hữu chiều cao 1m75, vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Đồng thời, cầu thủ 16 tuổi cũng có thể thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải. Hiện tại, anh đang khoác áo đội U18 M.U.

Jariyah Shah trong màu áo M.U. Ảnh: Man Utd.

Shah trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Doncaster Rovers ở Nam Yorkshire, Anh. Anh gia nhập Học viện M.U vào tháng 3/2023 theo diện học bổng, khi mới 14 tuổi. “Quỷ đỏ” đã phải trả khoản phí đào tạo khoảng 100.000 bảng cho Doncaster Rovers để có được tiền vệ tiềm năng này.

Ban đầu, anh thi đấu cho đội U16 M.U và nhanh chóng khẳng định được tiềm năng, thường xuyên ra sân và ghi bàn. Trong đó có bàn thắng giúp U16 M.U hạ U16 Man City với tỷ số 6-2. Anh từng tập luyện và thi đấu cùng Kai Rooney (con trai huyền thoại Wayne Rooney).

Jariyah Shah ra mắt đội U18 M.U vào tháng 2/2025, đá chính trong trận thắng 2-1 trước U18 Wolverhampton Wanderers tại giải U18 Ngoại hạng Anh, mang áo số 8.

Với việc được ăn tập tập tại đội trẻ của CLB giàu truyền thống bậc nhất thế giới như M.U, chắc chắn, tài năng của Jariyah Shah khá vượt trội so với rất nhiều cầu thủ khác cùng trang lứa.

Jariyah Shah từng được gọi vào đội U17 Australia tham dự vòng loại giải U17 châu Á 2025. Tuy nhiên, nếu có quốc tịch Việt Nam, tài năng trẻ 16 tuổi này vẫn còn nguyên cơ hội chơi cho các đội tuyển Việt Nam, thậm chí là khoác áo U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026 hay U17 World Cup 2026.