U17 Việt Nam đến Saudi Arabia sớm, tăng tốc thích nghi trước VCK U17 châu Á 2026

Rạng sáng 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup.

Sau hành trình kéo dài với điểm xuất phát từ Hà Nội lúc 2h sáng ngày 1/5 và nối chuyến tại Doha, đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Jeddah vào 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (14h giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), phải đến ngày 3/5 các hoạt động chính thức của giải mới khởi động. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động đưa đội sang sớm hai ngày. Đây là bước tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm thời gian thích nghi với múi giờ, điều kiện thời tiết cũng như sân bãi tại nước chủ nhà.

Dù chưa nằm trong lịch trình chính thức, Ban tổ chức địa phương vẫn bố trí khâu đón tiếp chu đáo cho U17 Việt Nam. Đội lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển. Đây là địa điểm từng được U23 Việt Nam lựa chọn làm nơi đóng quân tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà đội đã tiến sâu tới trận tranh hạng Ba.

Ngay khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội bước vào guồng sinh hoạt quen thuộc: ăn trưa theo chế độ dinh dưỡng riêng, nghỉ ngơi hồi phục sau chuyến bay dài. Trong buổi chiều, các cầu thủ tập gym kết hợp các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

HLV Cristiano Roland ưu tiên tối đa việc điều chỉnh nhịp sinh học và trạng thái thể lực cho học trò, nền tảng quan trọng trước khi đội bước vào các buổi tập chiến thuật trên sân trong những ngày tới, hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

