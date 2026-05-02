Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
U17 Việt Nam đến Saudi Arabia sớm, tăng tốc thích nghi trước VCK U17 châu Á 2026

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam

TPO - Hành quân tới Jeddah sau chuyến bay dài từ Hà Nội, U17 Việt Nam lập tức bước vào guồng hồi phục và điều chỉnh nhịp sinh học. Việc có mặt sớm hơn kế hoạch giúp thầy trò HLV Cristiano Roland chủ động thích nghi, tạo nền tảng thể lực và tâm lý trước trận ra quân tại VCK U17 châu Á 2026.

Rạng sáng 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup.

Sau hành trình kéo dài với điểm xuất phát từ Hà Nội lúc 2h sáng ngày 1/5 và nối chuyến tại Doha, đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Jeddah vào 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (14h giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), phải đến ngày 3/5 các hoạt động chính thức của giải mới khởi động. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động đưa đội sang sớm hai ngày. Đây là bước tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm thời gian thích nghi với múi giờ, điều kiện thời tiết cũng như sân bãi tại nước chủ nhà.

Dù chưa nằm trong lịch trình chính thức, Ban tổ chức địa phương vẫn bố trí khâu đón tiếp chu đáo cho U17 Việt Nam. Đội lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển. Đây là địa điểm từng được U23 Việt Nam lựa chọn làm nơi đóng quân tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà đội đã tiến sâu tới trận tranh hạng Ba.

Ngay khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội bước vào guồng sinh hoạt quen thuộc: ăn trưa theo chế độ dinh dưỡng riêng, nghỉ ngơi hồi phục sau chuyến bay dài. Trong buổi chiều, các cầu thủ tập gym kết hợp các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

HLV Cristiano Roland ưu tiên tối đa việc điều chỉnh nhịp sinh học và trạng thái thể lực cho học trò, nền tảng quan trọng trước khi đội bước vào các buổi tập chiến thuật trên sân trong những ngày tới, hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Vòng chung kết AFC U-17 Asian Cup 2026 khởi tranh đầu tháng 5 (5-22/5) tại Saudi Arabia với lịch thi đấu dày đặc. U17 Việt Nam nằm ở bảng C và đối mặt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/05/2026 19:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U18 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN