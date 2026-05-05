Cremonese vs Lazio 04/05/26 - Trực tiếp
1
2
Roma vs Fiorentina
-
-
Everton vs Manchester City
-
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
-
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
-
-
Freiburg vs Sporting Braga
-
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
-
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
-
-
Liverpool vs Chelsea
-
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Fulham vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Manchester United
-
-
Lazio vs Inter Milan
-
-
Manchester City vs Brentford
-
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
-
-
Lecce vs Juventus
-
-
Real Sociedad vs Real Betis
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
-
-
Hellas Verona vs Como
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Burnley vs Aston Villa
-
-
Crystal Palace vs Everton
-
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
-
-
West Ham United vs Arsenal
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-

Tuyển Việt Nam sắp xác định đối thủ ở VCK Asian Cup 2027

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam sắp xác định đối thủ lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 vào ngày 10/5 tới.

Theo thông báo của AFC, lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 diễn ra lúc 1h ngày 10/5, và được trực tiếp trên kênh AFC Asian Cup và trang TikTok của AFC.

Căn cứ BXH FIFA mới nhất, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027. Ở nhóm hạt giống này, ngoài tuyển Việt Nam còn có Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. 

Tuyển Việt Nam quyết vào sâu tại VCK Asian Cup 2027. Ảnh: S.N

Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Theo Điều lệ của giải đấu, 24 đội được chia làm 6 bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out. Đội chủ nhà Saudi Arabia được xếp vào bảng A và có mã số A1, thi đấu trận khai mạc vào ngày 7/1/2027 trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh, gặp đối thủ có mã số A4 ở lễ bốc thăm.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại ba thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

