Hấp dẫn vòng bảng Cúp C1: Fan Liverpool "tặng quà" cho Arnold, Man City gặp lại De Bruyne

🤩 “Chúng tôi sẽ rất vui khi gặp lại KDB”

Giám đốc Manchester City, Hugo Viana, chia sẻ sau lễ bốc thăm: “Thật tuyệt khi được có mặt ở đây. Mỗi đội bóng đều muốn góp mặt tại Champions League, vì vậy chúng tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào. Sẽ có rất nhiều trận đấu hay phía trước. Điểm tích cực là chúng tôi đã tránh được những chuyến đi dài – điều đó rất quan trọng khi lịch thi đấu quá dày đặc.

Man City từng tổ chức lễ tri ân long trọng cho De Bruyne

Dĩ nhiên, sẽ vẫn có những trận đấu khó khăn, nhưng việc không phải di chuyển xa giúp chúng tôi có thêm lợi thế. Chúng tôi sẽ đối đầu với những đội rất mạnh, trong đó có Real Madrid – đây đã là năm thứ năm liên tiếp đôi bên chạm trán. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ có dịp chào đón Kevin De Bruyne trở về – huyền thoại của CLB. Đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời để gặp lại anh ấy”.

Hugo Viana nói thêm về sự trở lại của De Bruyne: “Tôi nghĩ Pep cùng toàn đội sẽ rất hạnh phúc khi đón KDB và các CĐV cũng vậy. Thật sự sẽ rất phấn khích khi được gặp lại cậu ấy”.

🟥 Fan Liverpool dành cho Arnold sự thù địch

Tờ Daily Mail nói về việc hậu vệ Trent Alexander-Arnold sẽ cùng Real Madrid đối đầu đội bóng cũ Liverpool ở Anfield: "Bạn có thể nghe thấy những tiếng la ó ngay từ bây giờ.

Arnold (áo trắng) sẽ đối đầu đội bóng cũ Liverpool

Khi thông tin Trent Alexander-Arnold rời Liverpool để gia nhập Real Madrid được công bố, nhiều người bạn của tôi – những CĐV trung thành của "The Reds" – đã nói rằng họ mong Liverpool bốc trúng Real ở Champions League.

Tôi hỏi lý do tại sao...

Câu trả lời nhận được là: “Tôi muốn thấy Conor Bradley ‘tông’ Trent như cách cậu ấy từng làm với Mbappe năm ngoái”.

Điều đó đã nói lên tất cả. Alexander-Arnold chắc chắn sẽ không được chào đón bằng vòng tay rộng mở tại Anfield. Thực tế, ngay mùa trước, anh còn bị chính các CĐV nhà la ó khi tin đồn chuyển nhượng sang Real rộ lên.

Tôi vẫn nhớ lần Raheem Sterling trở lại Anfield trong màu áo Manchester City: mỗi lần chạm bóng, anh đều bị huýt sáo dữ dội và đã có một trận đấu thảm hại. Thậm chí cho đến nay, Sterling chưa bao giờ chơi tốt ở sân đấu này sau ngày rời Anfield để gia nhập Man City.

Những tiếng la ó và huýt sáo dành cho Alexander-Arnold có thể còn dữ dội hơn. Nếu tôi là Xabi Alonso, tôi sẽ không mạo hiểm tung anh ra sân ở Anfield. Mà thực ra, ngay lúc này, Alonso cũng chẳng mấy khi trọng dụng Trent".

🏟️ Giám đốc của Newcastle nói cứng

Newcastle đối diện lịch thi đấu rất nặng khi phải đối đầu Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV Eindhoven, Marseille, Athletic Bilbao, Union SG.

Sau lễ bốc thăm, ông Jamie Reuben - giám đốc Newcastle phản hồi về lịch thi đấu vòng bảng của câu lạc bộ trên TNT Sports: "Chúng tôi sẽ đối đầu một số đội bóng rất lớn, với 5 nhà vô địch. Nhưng Newcastle đang rất mong chờ những trận đấu tuyệt vời sắp tới.

Chúng tôi coi đó là một lời khen khi đại diện của các CLB khẳng định St. James' Park là một nơi không đội bóng nào muốn đến. Bầu không khí tại St. James' Park luôn đặc biệt trong các trận đấu Champions League".

🏆 Real Madrid vẫn được đánh giá cao

Trên BBC Sports, Nedum Onuoha, cựu hậu vệ của Man City cho rằng Real Madrid vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau lễ bốc thăm vòng bảng.

"Tôi nghĩ Real Madrid là ứng viên hàng đầu. Với sự xuất hiện của Xabi Alonso và những bản hợp đồng mới sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho họ. Khi nhìn thấy 15 chiếc cúp bạc Champions League được xếp hàng, thật khó để không coi họ là ứng cử viên sáng giá cho bất kỳ dự đoán nào trong bất kỳ mùa giải nào", cựu hậu vệ Man City nhận định.