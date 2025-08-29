Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu?

Cup C1 - Champions League 2025/26
Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26 đã kết thúc với những điểm nhấn rất lớn. Cuộc đua vô địch ở mùa giải này hứa hẹn sẽ khó lường và khốc liệt hơn rất nhiều.

  

🏆 Liverpool ứng viên số 1

Real Madrid là ông lớn đối diện lịch thi đấu cam go nhất sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26. Các đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở vòng bảng lần lượt là Manchester City (sân nhà - SN), Liverpool (sân khách - SK), Juventus (SN), Benfica (SK), Marseille (SN), Olympiacos (SK), Monaco (SN), Kairat Almaty (SK).

Liverpool là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2025/26

Liverpool là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2025/26

Trong số 9 ông lớn thuộc nhóm hạt giống số 1, Liverpool cùng Barcelona được đánh giá là những đội bóng "hưởng lợi" sau lễ bốc thăm. Vì thế, tỷ lệ vô địch Champions League biến động với chiều hướng có lợi cho các đội bóng này.

Trước lễ bốc thăm, PSG là nhà đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau lễ bốc thăm thì Liverpool mới là ứng viên số 1. Lúc này tỷ lệ cho khả năng đoàn quân của HLV Arne Slot đăng quang là 11/2.

Ở mùa giải trước, Liverpool dừng chân sớm khi bị chính PSG đánh bại. Dẫu vậy, màn đăng quang Ngoại hạng Anh 2024/25 thuyết phục cũng như quá trình chiêu mộ nhân sự rầm rộ trong mùa hè biến tập thể của HLV Arne Slot thành ứng viên hàng đầu cho hành trình nâng cúp vào năm sau.

Cuộc đua vô địch Champions League mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng cam go

Cuộc đua vô địch Champions League mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng cam go

🚩 Các đối thủ lớn trong cuộc đua vô địch Champions League

Theo rất sát Liverpool là 2 ông lớn Barcelona và PSG. Tỷ lệ cho khả năng đăng quang của Barca và PSG cùng là 6/1.

Real Madrid - ông lớn sở hữu tới 15 chiếc cúp tai voi danh giá, ở mùa giải 2025/26 chỉ là ứng viên hạng 4 với tỷ lệ đăng quang là 7/1, bằng với đội bóng chưa từng vô địch Champions League là Arsenal.

Trong vài mùa giải trở lại đây, Man City luôn là ứng viên số 1 trước khi Champions League khởi tranh. Nhưng ở mùa giải mới, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ là ứng viên xếp thứ 6 với tỷ lệ 8/1.

Các ứng viên tiếp theo cho chức vô địch Champions League 2025/26 lần lượt là Bayern Munich (11/1), Chelsea (12/1), Napoli (25/1), Inter Milan (28/1), Tottenham (18/1)…

Tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26

Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu? - 3

Hấp dẫn vòng bảng Cúp C1: Fan Liverpool "tặng quà" cho Arnold, Man City gặp lại De Bruyne
Hấp dẫn vòng bảng Cúp C1: Fan Liverpool "tặng quà" cho Arnold, Man City gặp lại De Bruyne

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26 đã diễn ra tại Monaco. Sau lễ bốc thăm, phản ứng của các bên rất đáng chú ý.

Bấm xem >>

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

29/08/2025 04:46 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
