Real và thử thách cực đại ở Cúp C1: Đấu 5 nhà vô địch châu Âu, 2 "hiểm địa" chờ đón

⚽ Hành trình chông gai ngay từ vòng bảng

Real Madrid vừa xác định được 8 đối thủ tại vòng bảng Champions League 2025/26: Man City, Juventus, Marseille, Monaco (trên sân nhà), Liverpool, Benfica, Olympiakos và Kairat Almaty (sân khách). Đây là mùa giải đầu tiên mà HLV Xabi Alonso dẫn dắt Real Madrid tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Vì vậy, thử thách dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hề nhỏ, trong bối cảnh Real quyết tâm đòi lại ngôi vương để khẳng định vị thế đội bóng vĩ đại nhất Champions League với 15 lần đăng quang.

Đáng chú ý, trận chung kết mùa 2025/26 diễn ra ở Budapest, thành phố chưa từng được ghi danh trong 15 lần vô địch của "Đội bóng Hoàng gia".

Lịch thi đấu của Real Madrid ở vòng bảng Champions League

🔁 🏆 Ký ức lịch sử với các cựu vương

Theo thống kê, có tới 5/8 đối thủ của Real ở vòng bảng từng lên ngôi vô địch châu Âu là Man City (năm vô địch: 2023), Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). Juventus (1985, 1996), Benfica (1961, 1962) và Marseille (1993).

Trong số các đối thủ, cái tên Man City nổi bật hơn cả. Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp 2 đội đụng độ nhau ở Champions League, biến cuộc đối đầu này thành "Siêu kinh điển mới" của bóng đá châu Âu. Liverpool cũng là đối thủ nhiều duyên nợ của Real. Đáng nói hơn, họ sẽ trở lại sân Anfield, nơi từng để thua 0-2 mùa trước.

Ngoài Man City và Liverpool, Real Madrid còn đụng độ 3 nhà cựu vô địch châu Âu khác gồm Juventus, Marseille và Benfica. Cuộc đối đầu với Benfica mang theo nhiều ý nghĩa lịch sử. 2 đội từng gặp nhau ở trận chung kết năm 1962, nơi Benfica giành chiến thắng 5-3 nhờ màn trình diễn chói sáng của huyền thoại Eusebio.

Lần gần nhất họ gặp nhau đã từ năm 1965, thời điểm Benfica loại Real Madrid ở tứ kết. Từ đó đến nay, 2 đội chưa từng tái ngộ tại đấu trường số 1 châu Âu, khiến màn đụng độ sắp tới càng thêm đáng chú ý.

🏟️ Thử thách tại "hiểm địa" Athens

Real Madrid sẽ đối đầu Olympiakos tại Athens – nơi họ chưa từng giành chiến thắng trong lịch sử. Lần cuối Real thi đấu tại đây đã từ năm 2007.

Thống kê chỉ ra, "Đội bóng Hoàng gia" có tổng cộng 9 lần hành quân tới thủ đô Hy Lạp, bao gồm 2 trận chung kết Cúp C2 châu Âu (European Cup Winners' Cup) năm 1971 gặp Chelsea. Kết quả, họ hòa 1-1 ở trận đầu tiên và thua 1-2 trong trận đá lại.

Hành trình đòi lại ngôi vương châu Âu của Real gian nan ngay từ vòng bảng

✈️ Chuyến hành quân rủi ro tới Kazakhstan

Bên cạnh các thử thách chuyên môn, Real Madrid còn đối mặt với một khó khăn khác: chuyến làm khách của Kairat Almaty. Dù đội bóng Kazakhstan không phải đối thủ đáng gờm, thầy trò Xabi Alonso sẽ "méo mặt" vì phải di chuyển quãng đường khoảng 6.400 km, dài hơn 10 tiếng để đến Almaty (Kazakhstan), đại bản doanh của Kairat Almaty. Đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid thi đấu tại quốc gia Trung Á này.

Chuyến đi đến Kazakhstan không chỉ đặt ra bài toán về thể lực mà còn là thách thức về thời tiết, múi giờ, điều kiện thi đấu. Với Real, đây có thể xem như một trong những trận đấu “khó nhằn” nhất xét về yếu tố ngoài chuyên môn trong hành trình đòi lại ngôi vương Champions League.