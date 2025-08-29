Real và thử thách cực đại ở Cúp C1: Đấu 5 nhà vô địch châu Âu, 2 "hiểm địa" chờ đón

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Real và thử thách cực đại ở Cúp C1: Đấu 5 nhà vô địch châu Âu, 2 "hiểm địa" chờ đón

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong hành trình chinh phục chức vô địch Champions League thứ 16, Real Madrid sẽ chạm trán 5 nhà vô địch châu Âu, bên cạnh những chuyến làm khách đầy gian nan tới Hy Lạp và... Kazakhstan.

  

⚽ Hành trình chông gai ngay từ vòng bảng

Real Madrid vừa xác định được 8 đối thủ tại vòng bảng Champions League 2025/26: Man City, Juventus, Marseille, Monaco (trên sân nhà), Liverpool, Benfica, Olympiakos và Kairat Almaty (sân khách). Đây là mùa giải đầu tiên mà HLV Xabi Alonso dẫn dắt Real Madrid tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Vì vậy, thử thách dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hề nhỏ, trong bối cảnh Real quyết tâm đòi lại ngôi vương để khẳng định vị thế đội bóng vĩ đại nhất Champions League với 15 lần đăng quang.

Đáng chú ý, trận chung kết mùa 2025/26 diễn ra ở Budapest, thành phố chưa từng được ghi danh trong 15 lần vô địch của "Đội bóng Hoàng gia".

Lịch thi đấu của Real Madrid ở vòng bảng Champions League

Lịch thi đấu của Real Madrid ở vòng bảng Champions League

🔁 🏆 Ký ức lịch sử với các cựu vương

Theo thống kê, có tới 5/8 đối thủ của Real ở vòng bảng từng lên ngôi vô địch châu Âu là Man City (năm vô địch: 2023), Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). Juventus (1985, 1996), Benfica (1961, 1962) và Marseille (1993).

Trong số các đối thủ, cái tên Man City nổi bật hơn cả. Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp 2 đội đụng độ nhau ở Champions League, biến cuộc đối đầu này thành "Siêu kinh điển mới" của bóng đá châu Âu. Liverpool cũng là đối thủ nhiều duyên nợ của Real. Đáng nói hơn, họ sẽ trở lại sân Anfield, nơi từng để thua 0-2 mùa trước.

Ngoài Man City và Liverpool, Real Madrid còn đụng độ 3 nhà cựu vô địch châu Âu khác gồm Juventus, Marseille và Benfica. Cuộc đối đầu với Benfica mang theo nhiều ý nghĩa lịch sử. 2 đội từng gặp nhau ở trận chung kết năm 1962, nơi Benfica giành chiến thắng 5-3 nhờ màn trình diễn chói sáng của huyền thoại Eusebio.

Lần gần nhất họ gặp nhau đã từ năm 1965, thời điểm Benfica loại Real Madrid ở tứ kết. Từ đó đến nay, 2 đội chưa từng tái ngộ tại đấu trường số 1 châu Âu, khiến màn đụng độ sắp tới càng thêm đáng chú ý.

🏟️ Thử thách tại "hiểm địa" Athens

Real Madrid sẽ đối đầu Olympiakos tại Athens – nơi họ chưa từng giành chiến thắng trong lịch sử. Lần cuối Real thi đấu tại đây đã từ năm 2007. 

Thống kê chỉ ra, "Đội bóng Hoàng gia" có tổng cộng 9 lần hành quân tới thủ đô Hy Lạp, bao gồm 2 trận chung kết Cúp C2 châu Âu (European Cup Winners' Cup) năm 1971 gặp Chelsea. Kết quả, họ hòa 1-1 ở trận đầu tiên và thua 1-2 trong trận đá lại.

Hành trình đòi lại ngôi vương châu Âu của Real gian nan ngay từ vòng bảng

Hành trình đòi lại ngôi vương châu Âu của Real gian nan ngay từ vòng bảng

✈️ Chuyến hành quân rủi ro tới Kazakhstan

Bên cạnh các thử thách chuyên môn, Real Madrid còn đối mặt với một khó khăn khác: chuyến làm khách của Kairat Almaty. Dù đội bóng Kazakhstan không phải đối thủ đáng gờm, thầy trò Xabi Alonso sẽ "méo mặt" vì phải di chuyển quãng đường khoảng 6.400 km, dài hơn 10 tiếng để đến Almaty (Kazakhstan), đại bản doanh của Kairat Almaty. Đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid thi đấu tại quốc gia Trung Á này.

Chuyến đi đến Kazakhstan không chỉ đặt ra bài toán về thể lực mà còn là thách thức về thời tiết, múi giờ, điều kiện thi đấu. Với Real, đây có thể xem như một trong những trận đấu “khó nhằn” nhất xét về yếu tố ngoài chuyên môn trong hành trình đòi lại ngôi vương Champions League.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu?
Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu?

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26 đã kết thúc với những điểm nhấn rất lớn. Cuộc đua vô địch ở mùa giải này hứa hẹn sẽ khó lường và khốc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN