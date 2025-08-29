4 đội Ngoại hạng Anh gặp "vận đỏ" vòng bảng Cúp C1, hiểm họa chờ PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

4 đội Ngoại hạng Anh gặp "vận đỏ" vòng bảng Cúp C1, hiểm họa chờ PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Paris Saint-Germain Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo phân tích từ siêu máy tính, 4 đại diện Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm các đội có lịch thi đấu "dễ thở" nhất vòng bảng Champions League 2025/26.

  

📋 Thể thức mới – Lịch thi đấu khó lường

Vòng bảng Champions League 2025/26 tiếp tục diễn ra theo thể thức "league phase", nơi 36 đội thi đấu 8 trận (4 sân nhà, 4 sân khách) từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026. Các đội được xếp hạng theo điểm số giống một giải VĐQG: 3 điểm cho chiến thắng, 1 điểm cho trận hòa. Điều đặc biệt là mỗi đội gặp 8 đối thủ khác nhau, thay vì đấu vòng tròn như trước kia.

Chính vì vậy, yếu tố “công bằng” không còn tuyệt đối – bởi không đội nào gặp cùng một nhóm đối thủ. Để xác định đội nào gặp khó hay dễ, trang The Analyst đã sử dụng hệ thống Power Rankings – bảng xếp hạng sức mạnh 13.000 đội bóng toàn cầu – để tính trung bình sức mạnh các đối thủ mỗi đội sẽ gặp.

Ngoại hạng Anh có 6 đại diện tham dự Champions League

Ngoại hạng Anh có 6 đại diện tham dự Champions League

✅ Các đội Ngoại hạng Anh “dễ thở", tân binh Pafos gặp may

Đáng chú ý, 4/6 đại diện Ngoại hạng Anh là Arsenal, Tottenham, Liverpool và Chelsea nằm trong nhóm 8 đội có lịch thi đấu dễ thở nhất. Trong đó, Arsenal "dễ thở" hơn cả so với các đội đồng hương và đứng thứ 3 toàn giải về độ nhẹ nhàng của lịch thi đấu.

Các đối thủ "dưới cơ" của Arsenal bao gồm Olympiakos, Slavia Prague và đặc biệt là Kairat – đội xếp hạng 474 thế giới theo Power Rankings. Chính sự góp mặt của đại diện Kazakhstan đã kéo điểm số trung bình về độ khó xuống đáng kể cho “Pháo thủ”.

Tottenham cũng rơi vào bảng đấu mơ ước, lần lượt chạm trán Dortmund, Villarreal, Frankfurt và Bodo/Glimt. Trong khi đó, Liverpool gặp Marseille, Galatasaray, Qarabag và Eintracht – những cái tên không quá đáng ngại. Chelsea gặp Ajax, Pafos, Qarabag, dù vậy nhà vô địch FIFA Club World Cup  vẫn phải chạm trán Barcelona, Bayern Munich và Napoli.

Tân binh Pafos cùng 4/6 đại diện Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm những đội có lịch thi đấu dễ nhất

Tân binh Pafos cùng 4/6 đại diện Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm những đội có lịch thi đấu dễ nhất

Gây bất ngờ hơn cả phải kể đến Pafos. Trong lần đầu tham dự Champions League, đội bóng đến từ Cyprus được đánh giá có lịch thi đấu "dễ thở" nhất. Tất nhiên ngoại trừ cuộc chạm trán một "tân binh" khác là Kairat, Pafos rất khó gây bất ngờ khi gặp Bayern Munich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prague, Olympiacos, Monaco.

🔥 Bayern và PSG đối diện lịch thi đấu "tử thần"

Khác với thể thức cũ, các đội ở nhóm hạt giống 1 vẫn có thể chạm trán nhau ngay vòng bảng. Điều này khiến Bayern Munich và PSG rơi vào những lịch thi đấu khó nhất trong số 36 đội.

Bayern đối đầu PSG, Arsenal, Sporting CP và Union SG – đội vừa tăng vọt lên hạng 32 thế giới. PSG gặp Barcelona, Bayer Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Đáng chú ý, Newcastle là đội Ngoại hạng Anh duy nhất thuộc nửa dưới bảng xếp hạng về độ dễ của lịch thi đấu. Họ phải gặp Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union SG và Athletic Bilbao. 

Đương kim vô địch PSG và Bayern Munich đối diện thách thức lớn

Đương kim vô địch PSG và Bayern Munich đối diện thách thức lớn

💡 Lịch khó không đồng nghĩa thất bại

Mặc dù lịch thi đấu có thể tạo ra khác biệt, mọi thứ vẫn có thể nằm ngoài dự đoán. Mùa trước, PSG bốc phải lịch thi đấu vòng bảng khó nhất (theo Power Rankings) nhưng cuối cùng đăng quang chức vô địch thuyết phục.

Tất nhiên, không phải đội nào cũng có trong tay dàn cầu thủ đẳng cấp như PSG. Phần lớn các CLB vẫn mong chờ lá thăm thuận lợi để kỳ vọng vào khả năng vượt qua vòng bảng, từ đó tạo tiền đề cho hành trình chinh phục chiếc cúp bạc Champions League.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu?
Tỷ lệ vô địch Cúp C1: "Ông lớn" nào vượt đương kim vô địch PSG dẫn đầu?

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26 đã kết thúc với những điểm nhấn rất lớn. Cuộc đua vô địch ở mùa giải này hứa hẹn sẽ khó lường và khốc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 09:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN