4 đội Ngoại hạng Anh gặp "vận đỏ" vòng bảng Cúp C1, hiểm họa chờ PSG

📋 Thể thức mới – Lịch thi đấu khó lường

Vòng bảng Champions League 2025/26 tiếp tục diễn ra theo thể thức "league phase", nơi 36 đội thi đấu 8 trận (4 sân nhà, 4 sân khách) từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026. Các đội được xếp hạng theo điểm số giống một giải VĐQG: 3 điểm cho chiến thắng, 1 điểm cho trận hòa. Điều đặc biệt là mỗi đội gặp 8 đối thủ khác nhau, thay vì đấu vòng tròn như trước kia.

Chính vì vậy, yếu tố “công bằng” không còn tuyệt đối – bởi không đội nào gặp cùng một nhóm đối thủ. Để xác định đội nào gặp khó hay dễ, trang The Analyst đã sử dụng hệ thống Power Rankings – bảng xếp hạng sức mạnh 13.000 đội bóng toàn cầu – để tính trung bình sức mạnh các đối thủ mỗi đội sẽ gặp.

Ngoại hạng Anh có 6 đại diện tham dự Champions League

✅ Các đội Ngoại hạng Anh “dễ thở", tân binh Pafos gặp may

Đáng chú ý, 4/6 đại diện Ngoại hạng Anh là Arsenal, Tottenham, Liverpool và Chelsea nằm trong nhóm 8 đội có lịch thi đấu dễ thở nhất. Trong đó, Arsenal "dễ thở" hơn cả so với các đội đồng hương và đứng thứ 3 toàn giải về độ nhẹ nhàng của lịch thi đấu.

Các đối thủ "dưới cơ" của Arsenal bao gồm Olympiakos, Slavia Prague và đặc biệt là Kairat – đội xếp hạng 474 thế giới theo Power Rankings. Chính sự góp mặt của đại diện Kazakhstan đã kéo điểm số trung bình về độ khó xuống đáng kể cho “Pháo thủ”.

Tottenham cũng rơi vào bảng đấu mơ ước, lần lượt chạm trán Dortmund, Villarreal, Frankfurt và Bodo/Glimt. Trong khi đó, Liverpool gặp Marseille, Galatasaray, Qarabag và Eintracht – những cái tên không quá đáng ngại. Chelsea gặp Ajax, Pafos, Qarabag, dù vậy nhà vô địch FIFA Club World Cup vẫn phải chạm trán Barcelona, Bayern Munich và Napoli.

Tân binh Pafos cùng 4/6 đại diện Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm những đội có lịch thi đấu dễ nhất

Gây bất ngờ hơn cả phải kể đến Pafos. Trong lần đầu tham dự Champions League, đội bóng đến từ Cyprus được đánh giá có lịch thi đấu "dễ thở" nhất. Tất nhiên ngoại trừ cuộc chạm trán một "tân binh" khác là Kairat, Pafos rất khó gây bất ngờ khi gặp Bayern Munich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prague, Olympiacos, Monaco.

🔥 Bayern và PSG đối diện lịch thi đấu "tử thần"

Khác với thể thức cũ, các đội ở nhóm hạt giống 1 vẫn có thể chạm trán nhau ngay vòng bảng. Điều này khiến Bayern Munich và PSG rơi vào những lịch thi đấu khó nhất trong số 36 đội.

Bayern đối đầu PSG, Arsenal, Sporting CP và Union SG – đội vừa tăng vọt lên hạng 32 thế giới. PSG gặp Barcelona, Bayer Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Đáng chú ý, Newcastle là đội Ngoại hạng Anh duy nhất thuộc nửa dưới bảng xếp hạng về độ dễ của lịch thi đấu. Họ phải gặp Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union SG và Athletic Bilbao.

Đương kim vô địch PSG và Bayern Munich đối diện thách thức lớn

💡 Lịch khó không đồng nghĩa thất bại

Mặc dù lịch thi đấu có thể tạo ra khác biệt, mọi thứ vẫn có thể nằm ngoài dự đoán. Mùa trước, PSG bốc phải lịch thi đấu vòng bảng khó nhất (theo Power Rankings) nhưng cuối cùng đăng quang chức vô địch thuyết phục.

Tất nhiên, không phải đội nào cũng có trong tay dàn cầu thủ đẳng cấp như PSG. Phần lớn các CLB vẫn mong chờ lá thăm thuận lợi để kỳ vọng vào khả năng vượt qua vòng bảng, từ đó tạo tiền đề cho hành trình chinh phục chiếc cúp bạc Champions League.