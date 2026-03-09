Kịch bản nào đưa Việt Nam tới World Cup nữ 2027?

"Lúc này rất khó để tính toán chính xác, vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài mà phải nỗ lực chính mình", HLV Mai Đức Chung nói sau trận thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận áp chót bảng C vòng chung kết châu Á 2026.

Đây là trận thua nằm ngoài kế hoạch, bởi trước trận, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có điểm để củng cố ngôi nhì bảng, trước khi phải "đụng" ứng viên vô địch Nhật Bản lượt trận cuối.

Cửa World Cup nữ 2027 vẫn đang rộng mở với tuyển nữ Việt Nam (phải)

Vòng chung kết châu Á 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Bốn đội vào bán kết châu lục cùng 2 đội thắng play-off (vòng đấu cho 4 đội thua ở tứ kết) sẽ giành 6 suất trực tiếp tới World Cup.

Thua Đài Bắc Trung Hoa, nhưng cửa vào tứ kết châu Á và vé World Cup vẫn rộng mở trước mắt Huỳnh Như cùng đồng đội.

Điều kiện cần để đua vé World Cup là tuyển nữ Việt Nam phải vào tứ kết châu Á. Kịch bản thắng Nhật Bản để nhất hoặc nhì bảng là điều khó xảy ra. Vì vậy, đích ngắm của đội là suất dành cho 2 đội hạng ba có thành tích tốt trong 3 bảng đấu.

Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại 0, tuyển nữ Việt Nam nắm ưu thế lớn trong các đội hạng ba.

Ở bảng A, hai đội Philippines (0 điểm, -4) và Iran (0 điểm, -7) sẽ đối đầu lượt cuối để tranh hạng ba. Tương tự, Uzbekistan (0 điểm, -6) gặp Bangladesh (0 điểm, -7) lượt cuối bảng B. Chỉ cần 1 trong hai trận này kết thúc với tỉ số hòa, tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đấu với Nhật Bản. Trường hợp 1 trong 2 trận đấu trên kết thúc với tỉ số tối thiểu, tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội vào tứ kết cao nếu thua Nhật Bản không quá đậm.

Sau khi đạt điều kiện cần là vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam cần điều kiện đủ, đó là thắng tứ kết (trước đội nhất bảng A là Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên), hoặc thắng play-off với đối thủ nhiều khả năng là đội hạng ba có thành tích tốt còn lại.

Kịch bản đá play-off dễ xảy ra nhất, cũng thuận lợi nhất để thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt vé World Cup 2027.