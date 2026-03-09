Kịch bản nào đưa Việt Nam tới World Cup nữ 2027?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Kịch bản nào đưa Việt Nam tới World Cup nữ 2027?

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển nữ Việt Nam

ANTD.VN - Thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa chưa phải dấu chấm hết. Phía trước thầy trò HLV Mai Đức Chung, cánh cửa World Cup 2027 vẫn rộng mở với các kịch bản tích cực.

"Lúc này rất khó để tính toán chính xác, vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài mà phải nỗ lực chính mình", HLV Mai Đức Chung nói sau trận thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận áp chót bảng C vòng chung kết châu Á 2026.

Đây là trận thua nằm ngoài kế hoạch, bởi trước trận, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có điểm để củng cố ngôi nhì bảng, trước khi phải "đụng" ứng viên vô địch Nhật Bản lượt trận cuối.

Cửa World Cup nữ 2027 vẫn đang rộng mở với tuyển nữ Việt Nam (phải)

Cửa World Cup nữ 2027 vẫn đang rộng mở với tuyển nữ Việt Nam (phải)

Vòng chung kết châu Á 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Bốn đội vào bán kết châu lục cùng 2 đội thắng play-off (vòng đấu cho 4 đội thua ở tứ kết) sẽ giành 6 suất trực tiếp tới World Cup.

Thua Đài Bắc Trung Hoa, nhưng cửa vào tứ kết châu Á và vé World Cup vẫn rộng mở trước mắt Huỳnh Như cùng đồng đội.

Điều kiện cần để đua vé World Cup là tuyển nữ Việt Nam phải vào tứ kết châu Á. Kịch bản thắng Nhật Bản để nhất hoặc nhì bảng là điều khó xảy ra. Vì vậy, đích ngắm của đội là suất dành cho 2 đội hạng ba có thành tích tốt trong 3 bảng đấu.

Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại 0, tuyển nữ Việt Nam nắm ưu thế lớn trong các đội hạng ba.

Ở bảng A, hai đội Philippines (0 điểm, -4) và Iran (0 điểm, -7) sẽ đối đầu lượt cuối để tranh hạng ba. Tương tự, Uzbekistan (0 điểm, -6) gặp Bangladesh (0 điểm, -7) lượt cuối bảng B. Chỉ cần 1 trong hai trận này kết thúc với tỉ số hòa, tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đấu với Nhật Bản. Trường hợp 1 trong 2 trận đấu trên kết thúc với tỉ số tối thiểu, tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội vào tứ kết cao nếu thua Nhật Bản không quá đậm.

Sau khi đạt điều kiện cần là vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam cần điều kiện đủ, đó là thắng tứ kết (trước đội nhất bảng A là Hàn Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên), hoặc thắng play-off với đối thủ nhiều khả năng là đội hạng ba có thành tích tốt còn lại.

Kịch bản đá play-off dễ xảy ra nhất, cũng thuận lợi nhất để thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt vé World Cup 2027.

HLV Mai Đức Chung lý giải ĐT nữ Việt Nam thua trận vì mất tập trung, nắng nóng
HLV Mai Đức Chung lý giải ĐT nữ Việt Nam thua trận vì mất tập trung, nắng nóng

Thất bại 0-1 trước ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khiến ĐT nữ Việt Nam rơi vào thế khó trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/03/2026 08:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN