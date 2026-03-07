HLV Kim Sang Sik “gây sốt” ở TP.HCM, cầu thủ nhí vây kín xin chụp ảnh

Chiều ngày 7/3, sân Thống Nhất trở nên sôi động khi gần 120 cầu thủ nhí cùng hơn 200 phụ huynh tham dự chương trình “Ngày hội bóng đá HD” với K-League. Đặc biệt, sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik đã khiến không khí tại sự kiện trở nên náo nhiệt khi nhiều em nhỏ hào hứng vây quanh xin chụp hình và giao lưu.

HLV Kim Sang Sik phát biểu tại sự kiện ở TP.HCM chiều ngày 7/3.

Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại Việt Nam, sau lần đầu diễn ra ở Hà Nội vào năm ngoái. Sự kiện nhằm mang đến cơ hội cho các em nhỏ Việt Nam tiếp cận bóng đá theo cách gần gũi và truyền cảm hứng, từ đó nuôi dưỡng đam mê với trái bóng tròn.

Không chỉ có HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như thủ môn huyền thoại Hàn Quốc Lee Won Jae, trợ lý HLV Lee Jung Soo cùng tiền đạo Bùi Vĩ Hào của đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi phát biểu khai mạc, HLV Kim Sang Sik đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Hàng chục cầu thủ nhí vây quanh nhà cầm quân người Hàn Quốc để xin chữ ký, chụp ảnh và trò chuyện khiến ban tổ chức phải khá vất vả sắp xếp lại trật tự để chương trình có thể diễn ra đúng kế hoạch.

Không chỉ dừng lại ở việc giao lưu, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự còn trực tiếp tham gia hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức nhiều hoạt động bóng đá thú vị cho các em nhỏ. Các bài tập cơ bản như dẫn bóng, chuyền bóng hay dứt điểm được các HLV thị phạm một cách sinh động.

HLV thủ môn Lee Quon Jae đứng trong khung thành bắt bóng cho các cầu thủ nhí tập dứt điểm.

Đặc biệt, cựu thủ môn Lee Won Jae còn khiến bầu không khí thêm sôi động khi trực tiếp đứng trong khung gỗ để các cầu thủ nhí thử sức với những pha qua người hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn. Những tràng cười và tiếng cổ vũ vang lên liên tục trên sân.

Không chỉ các em nhỏ, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra hào hứng khi tham gia phần bốc thăm trúng thưởng. Hai chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam có chữ ký của HLV Kim Sang Sik trở thành phần quà đặc biệt được săn đón, trước khi mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với vị HLV người Hàn Quốc.

Chia sẻ tại sự kiện, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc là điều quan trọng nhất trong bóng đá. “Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng bóng đá mà còn là sự tự tin và niềm tin vào bản thân để theo đuổi ước mơ.

Tôi hy vọng các em đã trải nghiệm mọi khoảnh khắc tại chương trình với sự chân thành và nhiệt huyết, giống như khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn ủng hộ các em để những nỗ lực hôm nay có thể mang lại thành quả trong tương lai”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

* Một số hình ảnh HLV Kim Sang Sik giao lưu với cầu thủ nhí ở TP.HCM: