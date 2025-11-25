Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản, tạo đà hướng tới SEA Games 33

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Với thế trận chủ động và hiệu quả trong khâu dứt điểm, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Aichi Toho, qua đó tích lũy thêm sự tự tin cho hành trình bảo vệ thành tích tại SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản, tạo đà hướng tới SEA Games 33 - 1

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước đội nữ Đại học Aichi Toho (Nhật Bản) chiều 24/11.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động áp đặt thế trận và liên tục tạo ra các pha uy hiếp khung thành đối thủ. Dù không ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển vẫn giữ được nhịp tấn công ổn định và kiểm soát bóng vượt trội.

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh về nhân sự của ban huấn luyện bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ ba phút sau, tiền vệ kỳ cựu tiếp tục tỏa sáng khi nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản, tạo đà hướng tới SEA Games 33 - 2

Phút 69, Thái Thị Thảo, vừa vào sân được 2 phút, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một tình huống xử lý gọn gàng và tinh tế.

Trong trận đấu này, HLV Mai Đức Chung sử dụng nhiều sự thay đổi người nhằm thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ từng vị trí. Tổng thể, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì được sự chủ động, đảm bảo khối lượng vận hành chiến thuật và thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trong suốt 90 phút.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi ba trận giao hữu trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Sau trận mở màn gặp Đại học Aichi Toho, các cầu thủ sẽ tiếp tục đối đầu Shizuoka Sangyo vào ngày 26/11 và CLB Shizuoka SSU Bonita vào ngày 28/11. Đây được xem là những bài thử quan trọng trước khi đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ quốc gia sang Nhật Bản tập huấn, hoàn thiện lực lượng hướng tới SEA Games 33
Đội tuyển nữ quốc gia sang Nhật Bản tập huấn, hoàn thiện lực lượng hướng tới SEA Games 33

TPO - Hướng tới mục tiêu tối ưu đội hình và lối chơi trước thềm SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 07:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN