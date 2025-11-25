Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản, tạo đà hướng tới SEA Games 33

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước đội nữ Đại học Aichi Toho (Nhật Bản) chiều 24/11.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động áp đặt thế trận và liên tục tạo ra các pha uy hiếp khung thành đối thủ. Dù không ghi bàn trong hiệp một, đội tuyển vẫn giữ được nhịp tấn công ổn định và kiểm soát bóng vượt trội.

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh về nhân sự của ban huấn luyện bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ ba phút sau, tiền vệ kỳ cựu tiếp tục tỏa sáng khi nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Phút 69, Thái Thị Thảo, vừa vào sân được 2 phút, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một tình huống xử lý gọn gàng và tinh tế.

Trong trận đấu này, HLV Mai Đức Chung sử dụng nhiều sự thay đổi người nhằm thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ từng vị trí. Tổng thể, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì được sự chủ động, đảm bảo khối lượng vận hành chiến thuật và thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trong suốt 90 phút.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi ba trận giao hữu trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Sau trận mở màn gặp Đại học Aichi Toho, các cầu thủ sẽ tiếp tục đối đầu Shizuoka Sangyo vào ngày 26/11 và CLB Shizuoka SSU Bonita vào ngày 28/11. Đây được xem là những bài thử quan trọng trước khi đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích tại SEA Games 33.