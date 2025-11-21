Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội tuyển nữ quốc gia sang Nhật Bản tập huấn, hoàn thiện lực lượng hướng tới SEA Games 33

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam SEA Games 33
TPO - Hướng tới mục tiêu tối ưu đội hình và lối chơi trước thềm SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 21 đến 30/11.

Đội tuyển nữ quốc gia sang Nhật Bản tập huấn, hoàn thiện lực lượng hướng tới SEA Games 33 - 1

Sau một tháng rèn thể lực và kỹ chiến thuật cùng toàn đội, 5 cầu thủ sẽ không cùng đội đi tập huấn gồm: Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Vạn (chấn thương) và Trần Nhật Lan.

Sau khi CLB nữ TP.HCM hoàn thành vòng bảng A giải CLB nữ châu Á 2025/26, với thành tích lọt vào vòng tứ kết, 6 cầu thủ: Quách Thu Em, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên và Trần Thị Kim Thanh tiếp tục được HLV Mai Đức Chung bổ sung vào đội tuyển.

Hai trợ lý của CLB TP.HCM là HLV Đoàn Thị Kim Chi và trợ lý Nguyễn Thị Kim Hồng cũng được tăng cường cho ban huấn luyện, hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn.

Theo kế hoạch, từ Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển nữ Việt Nam đi thẳng xuống sân bay quốc tế Nội Bài đêm 20/11, cùng 8 thành viên bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội cùng thời điểm, làm thủ tục khởi hành chuyến bay lúc 01h35 ngày 21/11 và dự kiến hạ cánh tại Nagoya lúc 08h00 sáng (giờ địa phương).

Trong 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có ba trận giao hữu với các đội bóng thuộc hệ thống các trường đại học tại Nagoya, nhằm đánh giá phong độ, khả năng phối hợp và sự thích ứng chiến thuật của toàn đội.

Kết thúc chương trình tập huấn, đội tuyển sẽ trở về TP.HCM vào ngày 30/11 và đóng quân thêm hai ngày để thích nghi với điều kiện thời tiết và nhiệt độ trong khu vực. Ngày 2/12, đội sẽ di chuyển sang Chonburi (Thái Lan), sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 08:00 AM (GMT+7)
