Tương lai của Casemiro khi rời MU: Sang Ả Rập đấu Ronaldo hay về đội Messi?

Đối thủ của Al Nassr đang liên lạc để chiêu mộ Casemiro, trong khi Inter Miami của Messi cũng làm điều tương tự.

   

Chưa rõ bến đỗ mới của Casemiro

Một trong những điều tiếc nuối nhất của người hâm mộ Man United khi mùa giải này kết thúc là sự ra đi của Casemiro. Đôi bên đã đạt thỏa thuận chia tay cách đây vài tháng sau khi tiền vệ người Brazil đồng ý không kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, nếu đá đủ 35 trận trong mùa giải này.

Casemiro

Mặc dù rất tiếc nhưng ban lãnh đạo Man United buộc phải đưa ra quyết định này do mức lương của Casemiro quá cao trong khi tuổi đã ngoài 30. Đội bóng đang phải tái cấu trúc lương nên nếu cầu thủ người Brazil không đồng ý giảm lương, việc chia tay của đôi bên là điều dễ hiểu.

Điểm đáng chú ý là mặc dù đã tuyên bố ra đi nhưng Casemiro vẫn thể hiện thái độ cực kỳ chuyên nghiệp trên sân. Không những vậy, tiền vệ người Brazil còn chưa công bố bến đỗ mới trong sự nghiệp. Tương lai của Casemiro đang trở thành đề tài nóng vào lúc này.

Sang Saudi Arabia đấu Ronaldo?

Theo một số nguồn tin, Al Ittihad, một trong bốn đại gia của Saudi Arabia đang tích cực đàm phán để chiêu mộ tiền vệ người Brazil. Có vẻ như nhà đương kim vô địch của Saudi Pro League muốn Casemiro thay thế Fabinho. Cựu sao Liverpool thi đấu cho Al Ittihad từ năm 2023 tới nay và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Casemiro sẽ "không phải nghĩ" về vấn đề tiền lương nếu gia nhập Al Ittihad, nhất là khi tới đội bóng này với giá 0 đồng. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với tiền vệ người Brazil tiết lộ cựu sao Real Madrid muốn tìm cơ hội thi đấu tại châu Âu trước. Tuy nhiên, mức lương hơn 300.000 bảng/tuần của tiền vệ này đang quá cao so với mặt bằng chung.

Đội Messi cũng muốn có Casemiro

Còn theo một số nguồn tin khác, Inter Miami và Los Angeles Galaxy, hai đại gia của giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng đang liên hệ với Casemiro. Inter Miami có lợi thế về mặt con người với sự hiện diện của Lionel Messi. Chủ tịch David Beckham cũng có nhiều mối quan hệ tại MU.

Trong khi đó, Los Angeles Galaxy có lợi thế về mặt quỹ lương khi không có ngôi sao nổi bật nào. Quy định về quỹ lương tại MLS rất chặt chẽ và mỗi đội bóng chỉ được phép có 3 cầu thủ trên mức lương kịch trần.

7 đội bóng Anh ôm mộng "phủ sóng" Cúp C1, MU - Liverpool hưởng lợi thế nào?
7 đội bóng Anh ôm mộng "phủ sóng" Cúp C1, MU - Liverpool hưởng lợi thế nào?

Dù gây thất vọng tại vòng 1/8 Champions League mùa này, bóng đá Anh vẫn đứng trước viễn cảnh “bùng nổ” suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2026/27. Với...

Bấm xem >>

-26/03/2026 15:15 PM (GMT+7)
