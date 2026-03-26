Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Iran vs Nigeria
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Iran vs Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
7 đội bóng Anh ôm mộng "phủ sóng" Cúp C1, MU - Liverpool hưởng lợi thế nào?

Dù gây thất vọng tại vòng 1/8 Champions League mùa này, bóng đá Anh vẫn đứng trước viễn cảnh “bùng nổ” suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2026/27. Với hàng loạt điều kiện đặc biệt, Premier League thậm chí có thể chứng kiến tới 7 đại diện góp mặt và điều đó ảnh hưởng tích cực đến cuộc đua top 5.

   

Cơ hội nào để Premier League có tới 7 đội dự Champions League?

Mùa giải năm nay không hề dễ dàng với các đại diện nước Anh khi 4/6 đội bóng Premier League phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, cánh cửa cho mùa sau vẫn rộng mở, thậm chí theo một kịch bản rất cụ thể, Anh có thể có tới 7 suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Các đội bóng Anh đua vé dự Champions League mùa sau

Kịch bản này yêu cầu Liverpool vô địch Champions League mùa giải hiện tại, đồng thời vẫn kết thúc trong top 5 Premier League. Khi đó, suất dự cúp dành cho nhà vô địch sẽ không “chiếm” suất từ giải quốc nội, mà được cộng thêm. Điều này đồng nghĩa suất từ vị trí thứ 5 sẽ được chuyển xuống cho đội xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh.

Nếu Aston Villa (đội có khả năng cao kết thúc ở vị trí thứ 6) đồng thời vô địch Europa League (theo dự đoán của Opta), họ cũng sẽ giành vé trực tiếp dự Champions League. Khi đó, đội đứng thứ 7, hiện tại là Brentford, sẽ “hưởng lợi dây chuyền” để trở thành đại diện thứ 7 của bóng đá Anh tại Champions League.

Viễn cảnh 11 đội Anh cùng ra châu Âu

Không dừng lại ở đó, số lượng đội bóng Anh dự cúp châu Âu có thể lên tới con số 11, tức hơn một nửa Premier League góp mặt tại sân chơi châu lục.

Nếu Premier League giành được 7 suất Champions League, vẫn còn 2 suất Europa League và 1 suất Conference League được phân bổ theo thứ hạng quốc nội, có thể kéo dài xuống tận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Arsenal và Liverpool là 2 đội bóng Anh còn sót lại ở Champions League

Trong trường hợp Crystal Palace vô địch Conference League (một kịch bản cũng được đánh giá cao), họ sẽ giành thêm một suất dự Europa League. Nếu đội bóng này không nằm trong top 10, tổng số đại diện của Anh tại châu Âu sẽ chạm mốc 11, một con số chưa từng có trong lịch sử.

Premier League có giữ được 5 suất Champions League?

Hiện tại, Premier League vẫn đang chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng hệ số UEFA và dẫn đầu cuộc đua giành thêm suất dự Champions League. Dù trải qua một tuần thi đấu không thành công, các CLB Anh vẫn còn nhiều đại diện ở các cúp châu Âu hơn bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Tây Ban Nha.

Thách thức lớn nhất nằm ở việc Anh chỉ còn 2 đội tại Champions League, giải đấu mang lại nhiều điểm hệ số nhất. Tuy nhiên, cơ hội vẫn rộng mở khi các đối thủ cạnh tranh như Đức, Bồ Đào Nha hay Pháp đều chỉ còn 1 đại diện tại sân chơi này.

Nếu giữ được vị trí trong top 2 hệ số UEFA, Premier League sẽ có 5 suất dự Champions League thông qua thứ hạng giải quốc nội.

Bối cảnh hiện tại ảnh hưởng ra sao đến cuộc đua?

Trong bối cảnh Premier League có thể có tới 7 suất dự Champions League, cuộc đua trở nên cực kỳ mở với ít nhất 8 đội có trên 5% cơ hội giành vé.

Cả MU lẫn Liverpool đều đang rất cần tấm vé dự Champions League mùa tới

Đáng chú ý, ngay cả Newcastle hiện đứng thứ 12 cũng chỉ kém vị trí thứ 5 đúng 7 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước. Điều này khiến cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào chặng nước rút cuối mùa, nơi các đội trong top đầu cùng những cái tên bám đuổi như Chelsea hay Brentford sẽ quyết định cục diện cuối cùng của cuộc đua Champions League.

Theo nhận định của Telegraph, MU là đội hưởng lợi hơn cả khi Ngoại hạng Anh có thể sở hữu tới 7 tấm vé dự Cúp C1. Mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 và hoàn toàn không có suất dự cúp châu Âu mùa này.

Việc mở rộng cơ hội là yếu tố quan trọng để đội chủ sân Old Trafford hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa hè tham vọng hơn nữa. Nên nhớ, giới chủ đội bóng này đặt mục tiêu MU sẽ vô địch Ngoại hạng Anh trở lại ở mùa giải 2027/28.

Trong khi đó, Liverpool với những bất ổn đã tồn tại trong mùa giải này, cũng cần đảm bảo tấm vé tham gia giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp độ CLB. HLV Arne Slot có thể tại vị hay không, đội chủ sân Anfield có thể chiêu mộ những ngôi sao "bom tấn" trong mùa hè tới hay không, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Hàng loạt ngôi sao của Arsenal xin rút khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days, ngay sau trận thua Manchester City ở chung kết League Cup.

