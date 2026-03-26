MU nhắm sao trẻ Arsenal, tham vọng "Ngoại hạng Anh hóa" đội hình

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè 2025

MU đang lên kế hoạch tạo nên “cú sốc” trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm tới tài năng trẻ của Arsenal, Myles Lewis Skelly. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng được cho là đang để mắt tới 2 ngôi sao Ngoại hạng Anh khác.

   

Lewis Skelly đến MU?

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, MU đã bắt đầu đặt nền móng cho kế hoạch tăng cường vị trí hậu vệ trái, trong đó Lewis Skelly là một trong những mục tiêu được cân nhắc. “Quỷ đỏ” nhận thấy sự cần thiết phải bổ sung nhân sự nhằm cạnh tranh và hỗ trợ cho Luke Shaw ở mùa giải tới, đặc biệt khi họ nắm được thông tin rằng tài năng trẻ 19 tuổi của Arsenal có thể rời Emirates.

Lewis Skelly lọt vào tầm ngắm của MU

Lewis Skelly lọt vào tầm ngắm của MU

Nguồn tin cho biết Lewis Skelly sẵn sàng cân nhắc chuyển nhượng nhằm gia tăng cơ hội khoác áo ĐT Anh, trong khi phía Arsenal cũng không loại trừ khả năng bán cầu thủ 19 tuổi. Trước đó, Chelsea từng được liên hệ với Lewis Skelly. Ngoài ra, Everton và Brentford cũng đang theo dõi sát sao tình hình của hậu vệ trái sinh năm 2006.

Lewis Skelly, sản phẩm của học viện Arsenal, đã có mùa giải bùng nổ 2024/25 khi ra sân 39 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 lần góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 19 tuổi gây ấn tượng mạnh trong vai trò hậu vệ trái chủ lực của Arsenal. Tuy nhiên, ở mùa giải hiện tại, thời lượng thi đấu của anh có dấu hiệu giảm sút do sự cạnh tranh từ Piero Hincapie và Riccardo Calafiori.

Bên cạnh đó, MU còn đưa vào danh sách rút gọn hai phương án giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh là Antonee Robinson của Fulham và Tyrick Mitchell thuộc biên chế Crystal Palace.

Tham vọng “Ngoại hạng Anh hóa”

Lewis Skelly không phải là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất nằm trong tầm ngắm của MU, khi “Quỷ đỏ” cũng đang theo đuổi tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace để lấp khoảng trống mà Casemiro để lại

Theo nguồn tin từ Sports Boom, “Quỷ đỏ” sẵn sàng tung ra lời đề nghị trị giá từ 50-60 triệu bảng để chiêu mộ Wharton, người được xem là mục tiêu hàng đầu của họ trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè.

Đáng chú ý, theo tiết lộ hôm 27/2, Wharton đã có một “thỏa thuận ngầm” với Crystal Palace, cho phép anh ra đi vào mùa hè này với mức giá khoảng 60-65 triệu bảng nếu nhận được lời đề nghị từ một CLB dự Champions League.

Bên cạnh đó, MU còn đưa vào danh sách cái tên Bruno Guimaraes, hiện đang khoác áo Newcastle. Theo nguồn tin từ UOL, “Quỷ đỏ” đã có những liên hệ ban đầu với đại diện của Guimaraes. Tiền vệ người Brazil được xem là mục tiêu số 1 nhờ hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của ban lãnh đạo MU đưa ra, gồm kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, khả năng lãnh đạo và mức giá được đánh giá là hợp lý, rơi vào khoảng 60 triệu bảng.

