Thần đồng 15 tuổi được MU ưu ái đặc biệt, mở toang cửa lên đội một

Mùa giải này, JJ Gabriel đã ghi 21 bàn thắng sau 23 trận cho đội U18 MU. Anh nhiều lần tập luyện cùng đội một "Quỷ đỏ", trong khi HLV Michael Carrick từng mô tả anh là “tài năng lớn”.

Do vậy, MU quyết định đưa tài năng trẻ 15 tuổi này vào danh sách đội hình tham dự chuyến du đấu vào hè năm nay. Đội chủ sân Old Trafford muốn tiếp tục cho JJ Gabriel thấy rõ con đường được đôn lên chơi cho đội một.

JJ Gabriel có tương lai xán lạn ở MU

Không chỉ có JJ Gabriel, một số cầu thủ khác của lò Carrington sẽ được trao cơ hội trong chuyến du đấu hè 2026. Lý do bởi không ít trụ cột của MU cần nghỉ ngơi sau khi tham dự World Cup 2026. Đội chủ sân Old Trafford dự kiến du đấu ở châu Âu thay vì sang Mỹ như những năm trở lại đây.

JJ Gabriel chưa được MU đẩy lên đội U21 mùa này vì anh chỉ mới 14 tuổi vào thời điểm mùa giải mới bắt đầu. MU có thể bị phạt nếu cho ngôi sao sinh năm 2010 thi đấu ở đội U21, nên hai bên đã thỏa thuận rằng anh sẽ chỉ chơi ở cấp độ U18 trong mùa giải này.

MU đang phát triển JJ Gabriel bằng cách để anh chơi ở đội U18 và đẩy tài năng trẻ này lên tập luyện với đội một thường xuyên hơn. Nếu có màn thể hiện tốt ở chuyến du đấu hè năm nay, JJ Gabriel sẽ sớm được thi đấu cho đội một "Quỷ đỏ".

Barcelona từng nhắm đến việc chiêu mộ JJ Gabriel và được cho là tự tin sẽ lôi kéo được thần đồng này ra khỏi MU. Về phần "Quỷ đỏ", họ đánh giá JJ Gabriel cao đến mức Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã trực tiếp can thiệp để giữ ngôi sao được mệnh danh là "Neymar mới" thêm ít nhất 2 năm nữa.