Malaysia: Hệ quả của chính sách ‘ăn xổi’ và hồi chuông báo động với FIFA

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tràn lan ở các quốc gia đang tác động mạnh tới xu hướng phát triển của bóng đá thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á. Sự kiện liên quan đến gian lận cầu thủ nhập tịch ở Malaysia là tiếng còi báo động đối với FIFA.

Malaysia thắng đậm Việt Nam với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trên sân

Malaysia thắng đậm Việt Nam với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trên sân

Đó không chỉ là vấn đề pháp lý khi một quốc gia (vô tình hoặc cố ý), sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Trong trường hợp Malaysia, họ bị xác định đã cho nhiều cầu thủ không đủ tiêu chuẩnvào sân ở trận thắng 4-0 đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Điều quan trọng hơn, làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch vì thành tích nhất thời đã đẩy bóng đá khu vực Đông Nam Á vào cuộc chạy đua tốn kém và…không có đích đến cuối cùng. Thực tế, các cầu thủ nước ngoài khi thi đấu cho các đội bóng Đông Nam Á đều khó có đẳng cấp để đưa ĐTQG vươn ra tầm châu lục. Nó chỉ có tác dụng đối với các đội bóng như Philippines, Malaysia hay Indonesia hoặc Singapore trước đây nhằm đạt thành tích trong khu vực.

Vấn đề là đối với các trường hợp của Thái Lan hay Việt Nam, khi đã có đủ các danh hiệu ở Đông Nam Á và đang hướng lên những mục tiêu cao hơn, chính sách nhập tịch có tác dụng tích cực?

Đầu tư cho đào tạo trẻ, tạo nguồn nội lực mạnh vẫn là chính sách xuyên suốt của bóng đá Việt Nam

Đầu tư cho đào tạo trẻ, tạo nguồn nội lực mạnh vẫn là chính sách xuyên suốt của bóng đá Việt Nam

Thực tế Singapore sau 2 chức vô địch AFF Cup với dàn “ngoại binh”, hiện nay bóng đá đã đi xuống và không còn khả năng nằm trong tốp đầu. Điều này liên quan nhiều yếu tố về nguồn lực, bên cạnh tài chính là cơ sở vật chất, con người…Và có vẻ như Singpore thay vì đầu tư mạnh cho bóng đá, đã tập trung vào những môn thể thao họ có lợi thế, như bơi lội.

Ở góc độ thế giới, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng từng cảnh báo FIFA năm 2007 về chính sách nhập tịch tràn lan, có thể khiến World Cup có tới “2-3 đội Brazil”

Đội tuyển Việt Nam rõ ràng cũng chịu sức ép đáng kể do làn sóng nhập tịch ở khu vực Đông Nam Á. Thế khó của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là nếu ĐTQG thua, áp lực từ giới hâm mộ sẽ tăng cao. Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh hay các trường hợp trước đây được gọi lên tuyển như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La…đều xuất phát từ yêu cầu về thành tích. Để cân bằng giữa áp lực ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cũng như hướng đến các giá trị lành mạnh của thể thao là bài toán không dễ dàng.

Theo Nguyên Phong

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 09:35 AM (GMT+7)
