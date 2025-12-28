Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đình Bắc muốn cùng U23 Việt Nam gây ấn tượng ở VCK U23 châu Á 2026

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông, Đình Bắc khẳng định anh và đồng đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt nhất ở VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc và U23 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của toàn đội, Đình Bắc cho biết: “Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên anh em đều tập trung tối đa”.

Đình Bắc cùng U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Đình Bắc cùng U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

VCK U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục, Đình Bắc cho rằng: “Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”.

Trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sau những thành công cùng U22, U23 Việt Nam trong năm 2025, Đình Bắc khẳng định: “Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt khoa học để có trạng thái và phong độ tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Với tôi, danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận, nhưng thành tích của tập thể luôn là điều quan trọng nhất”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với đội tuyển U23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026 vào ngày 2/1/2026.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và U23 Saudi Arabia ngày 12/1.

Theo PV/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

28/12/2025 10:00 AM (GMT+7)
