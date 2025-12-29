Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Trong buổi tập ngày 28/12 tại Qatar, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang vô cùng tự tin và cố gắng đi xa nhất có thể ở VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 1

Chiều 28/12, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Qatar, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Sau quá trình thích nghi với múi giờ mới, HLV Kim Sang-sik đã đẩy cao khối lượng tập luyện, sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12. Trận đá kín này nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Bên lề buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự VCK U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn. Anh nói: “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á. Thành tích HCV SEA Games là động lực lớn để tôi cùng các đồng đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin và quyết tâm lớn hơn”.

"Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U23. Vì vậy tôi cũng như đội U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam vào tới tứ kết và lần này, đội chắc chắn nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, Văn Khang khẳng định.

"Khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng", Văn Khang cho biết.

Tại VCK châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Đây đều là các đối thủ tầm cỡ và sẽ kiểm chứng sức mạnh cũng như khả năng vươn xa của U23 Việt Nam, những người đã vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành huy chương Vàng SEA Games 33.

Hình ảnh tập luyện của U23 Việt Nam ngày 28/12:

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 2

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 3

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 4

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 5

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á - 6

29/12/2025 09:02 AM (GMT+7)
