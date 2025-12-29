Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì sao U23 Việt Nam đá kín với Syria trước thềm giải U23 châu Á 2026?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập duy nhất với U23 Syria trước khi chính thức bước vào cuộc đua ở VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc và các đồng đội liệu có tạo được dấu ấn ở sân chơi châu lục sau tấm HCV SEA Games 33?

Trận đấu diễn ra ngày 30/12 tới đây tại Qatar, được xem là dịp để HLV Kim Sang-sik đánh giá lại lực lượng, phong độ các cầu thủ qua đó chuẩn bị cho cuộc đua ở VCK U23 châu Á 2026.

Đây cũng là trận đấu tập duy nhất của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Trước đó, Đình Bắc và các đồng đội đã trải qua màn rèn sức thật sự ở SEA Games 33. Được biết để giữ bí mật thông tin chuyên môn, U23 Việt Nam và U23 Syria thống nhất đá kín. Giới hâm mộ vì vậy không có điều kiện theo dõi trực tiếp trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Việt Nam đến Arab Saudi sau khi vượt qua vòng loại với tư cách đội nhất bảng C. Đội lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1-0.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chung bảng A cùng với chủ nhà U23 Ả Rập Saudi, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Đây được đánh giá là bảng đấu khá khó khăn với Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội,

Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán U23 Jordan trong trận ra quân vào ngày 6/1. Ngày 9/1, U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan. Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Ả Rập Saudi.

Đá giải hạng Nhất ẵm Quả bóng Vàng là đẳng cấp vượt trội hay là sự đi xuống về chất lượng của V.League?

Tiểu Phùng

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 17:02 PM (GMT+7)
