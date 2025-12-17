Trung vệ Lý Đức: “Không đến Thái Lan để du lịch, U22 Việt Nam quyết giành HCV”

Trưa ngày 17/12, tại sân vận động Rajamangala đã diễn ra cuộc họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đại diện U22 Việt Nam tham dự họp báo có HLV Kim Sang Sik và trung vệ Phạm Lý Đức.

Buổi họp báo trước thềm chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33

Mở đầu buổi trả lời truyền thông, Phạm Lý Đức nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của trận đấu cuối cùng: “Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Toàn đội đã sẵn sàng, luôn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ và lắng nghe kỹ các ý kiến chỉ đạo từ ban huấn luyện”.

Trung vệ của U22 Việt Nam tiết lộ thông điệp mà HLV Kim Sang Sik truyền tải cho toàn đội trước giờ G: “HLV nói với chúng tôi rằng hãy chiến thắng vì ngày mai, vì người dân và người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ có thật nhiều cổ động viên đến sân để tiếp thêm động lực, và toàn đội sẽ nỗ lực mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ”.

🔍 Chủ động hóa giải mũi nhọn nguy hiểm của đối thủ

Khi được hỏi về cầu thủ số 9 bên phía đối phương (Yotsakorn) nhân tố được đánh giá rất nguy hiểm, Phạm Lý Đức cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Đó là cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đã phân tích rất nhiều và ban huấn luyện cũng có những phương án cụ thể để ngăn chặn.

Cá nhân tôi luôn tôn trọng đối thủ, nhưng quan trọng nhất là phải tuân thủ chỉ đạo chiến thuật và sẵn sàng bước vào trận đấu ngày mai”, trung vệ U22 Việt Nam nhấn mạnh.

Lý Đức và HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo

🏆 Không đến SEA Games để du lịch

Nhắc lại những bài học trong quá khứ và áp lực ở trận chung kết, trung vệ sinh năm 2003 khẳng định U22 Việt Nam không mang tâm lý lo lắng: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho SEA Games rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đến đây không phải để du lịch, mà là để giành chiến thắng. HLV cũng dặn rằng vào chung kết, gặp đối thủ nào cũng phải chiến đấu hết mình”.

Phạm Lý Đức đặc biệt nhắc đến niềm tin mà HLV Kim Sang Sik đặt vào các học trò: “Các anh lớn từng vô địch trên sân đấu này, thì chúng tôi cũng phải làm được. Khi thầy đã tin tưởng, chúng tôi buộc phải đáp lại bằng sự nỗ lực tối đa và một chiến thắng cho ngày mai”.

Lý Đức chia sẻ quyết tâm trước trận chung kết

❤️ Lời tri ân người hâm mộ, quyết tâm giành HCV

Khép lại buổi họp báo, Phạm Lý Đức thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Việt Nam đã luôn đồng hành.

“Chúng tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ. Toàn đội sẽ chiến đấu hơn 100% sức lực. Cá nhân tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất, quyết tâm giành HCV để tri ân HLV và người hâm mộ Việt Nam”, cầu thủ đang đá cho CLB Công an Hà Nội nói thêm.