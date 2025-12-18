Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan

Sự kiện: U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Kinh điển Đông Nam Á SEA Games 33 Bóng đá SEA Games 33

Hàng chục nghìn người đổ ra các tuyến đường, tập trung về khu vực trung tâm hò reo, ăn mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan tối 18/12.

Diễn biến
0h05 ngày 19/12/2025
Nồi lẩu, mâm được đem ra làm trống

Ảnh: Gia Chính

Ảnh: Gia Chính

Ảnh: Gia Chính

Ảnh: Gia Chính

23h55
Dòng người đổ về Nhà hát lớn Hà Nội lúc nửa đêm

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 3

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 4

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 5

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

23h50
Giao lộ trung tâm TP HCM vẫn đông nghịt người đổ về

Gần 0h, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ về giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn - Hai Bà Trưng... mừng chiến thắng đội tuyển.

Giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng đông nghịt người, xe cổ vũ khiến CSGT điều tiết khó khăn. Ảnh: Quỳnh Trần

Giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng đông nghịt người, xe cổ vũ khiến CSGT điều tiết khó khăn. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ đứng trên yên xe vẫy cờ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ đứng trên yên xe vẫy cờ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV dùng nắp xoong nồi cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV dùng nắp xoong nồi cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Du khách nước ngoài cầm cờ Việt Nam khuấy động không khí. Ảnh: Quỳnh Trần

Du khách nước ngoài cầm cờ Việt Nam khuấy động không khí. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ thổi kèn ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ thổi kèn ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang cờ Tổ quốc xuống phố. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang cờ Tổ quốc xuống phố. Ảnh: Quỳnh Trần

Gần 0h, biển người vẫn phủ kín giao lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng. Một số người còn leo lên cây, cột biển tên đường để chụp ảnh, quay phim đám đông làm kỷ niệm. Ảnh: Đình Văn

Gần 0h, biển người vẫn phủ kín giao lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng. Một số người còn leo lên cây, cột biển tên đường để chụp ảnh, quay phim đám đông làm kỷ niệm. Ảnh: Đình Văn

23h45
Người Hà Nội bắn pháo hoa ở nút giao Mai Dịch

Video: Hoàng Phương

23h40
Dòng người kéo dài hơn 3 km ở trung tâm TP HCM

Càng về đêm, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố khiến xe ùn ứ kéo dài như Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, cầu Ba Son...

Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội tới Công trường Mê Linh. Ảnh: Thanh Tùng

Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội tới Công trường Mê Linh. Ảnh: Thanh Tùng

Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội đến đoạn giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng

Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội đến đoạn giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng

Xe ùn ứ, đông nghịt trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Xe ùn ứ, đông nghịt trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Khu vực Công trường Mê Linh - tượng đài Trần Hưng Đạo đông kín người, xe cổ vũ. Ảnh: Thanh Tùng

Khu vực Công trường Mê Linh - tượng đài Trần Hưng Đạo đông kín người, xe cổ vũ. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Người, xe cổ vũ đông nghịt trên cầu Ba Son. Ảnh: Thanh Tùng

Người, xe cổ vũ đông nghịt trên cầu Ba Son. Ảnh: Thanh Tùng

Cầu Ba Son đông nghịt người đổ về. Ảnh: Thanh Tùng

Cầu Ba Son đông nghịt người đổ về. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

23h40
Biển người ăn mừng trước Nhà hát lớn Hà Nội

Video: Huy Mạnh

23h40
Dòng người ăn mừng đông nghịt trên đường phố Vinh

Tại các trục Trường Thi, Lê Duẩn và khu vực quảng trường ở Nghệ An, dòng xe máy, ôtô nối dài, di chuyển chậm. Người dân cầm cờ Tổ quốc, băng rôn, bật còi xe, liên tục hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" khi đi qua các nút giao.

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 23

Ảnh: Đức Hùng

Ảnh: Đức Hùng

23h30
Người Hà Nội đổ về ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng

Video: Huy Mạnh

23h30
Cảnh sát Huế xử lý nhiều trường hợp đánh võng, lạng lách

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 25

23h25
Người dân Thanh Hóa đổ ra đường 

Hàng nghìn người Thanh Hóa đổ ra các tuyến phố trung tâm ở tượng đài Lê Lợi, Trần Phú, Quang Trung diễu hành sau chiến thắng của đội U22 Việt Nam. Pháo hoa được đốt khắp nơi, tiếng kèn, tiếng khua xoong chảo huyên náo cả phố phường.

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 26

23h20
Nút giao Mai Dịch, đường Xuân Thủy - Hà Nội tắc cứng

Video: Lộc Chung - Hoàng Phương

23h15
Ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son

23h, ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son hướng về TP Thủ Đức (cũ) do hàng nghìn người bắt đầu di chuyển ra khỏi khu trung tâm. Dòng xe phủ kín mặt cầu chính cùng các nhánh rẽ, ngợp màu cờ cùng tiếng hò reo ăn mừng, tạo không khí náo nhiệt dù đêm đã khuya.

Anh Nguyễn Văn, 30 tuổi, chia sẻ đây là khoảnh khắc ít có nên không khí đông đúc, kẹt xe cũng không làm anh khó chịu. "Chẳng mấy khi mới có dịp như thế này nên ai cũng thấy rất vui", anh chia sẻ.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son, hướng từ trung tâm TP HCM về Thủ Đức (cũ). Ảnh: Đình Văn

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son, hướng từ trung tâm TP HCM về Thủ Đức (cũ). Ảnh: Đình Văn

Các nhánh lên cầu Ba Son đều ùn tắc do xe liên tục dồn về. Ảnh: Đình Văn

Các nhánh lên cầu Ba Son đều ùn tắc do xe liên tục dồn về. Ảnh: Đình Văn

Ùn tắc trên cầu Ba Son tập trung theo hướng từ quận 1 (cũ) sang Thủ Đức (cũ), chiều ngược lại thông thoáng. Ảnh: Đình Văn

Ùn tắc trên cầu Ba Son tập trung theo hướng từ quận 1 (cũ) sang Thủ Đức (cũ), chiều ngược lại thông thoáng. Ảnh: Đình Văn

Hàng nghìn người hò reo ăn mừng trên cầu Ba Son. Video: Đình Văn

23h10
Người dân Huế đổ ra đường ngày càng đông

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 30

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 31

Khu vực ngã 6 đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế lúc 23h. Ảnh: Võ Thạnh

Khu vực ngã 6 đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế lúc 23h. Ảnh: Võ Thạnh

23h05
Đường phố khắp nơi kẹt cứng

Hơn một giờ sau khi tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, người dân đổ ra đường ăn mừng khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn ứ.

Tại khu vực Vũng Tàu cũ, càng về khuya, các tuyến ven biển Bãi Trước và trung tâm TP Vũng Tàu càng chật kín người. Anh Lê Mạnh Lâm, sống gần Bãi Trước, cho biết cả thành phố như chung một nhịp đập, ai cũng phấn khích, tự hào và muốn xuống đường chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Người dân đổ ra đường Quang Trung, Bãi Trước của Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Trường Hà

Người dân đổ ra đường Quang Trung, Bãi Trước của Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Trường Hà

Đôi bạn trẻ ở Vũng Tàu (cũ) ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà

Đôi bạn trẻ ở Vũng Tàu (cũ) ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà

Ở Tây Ninh, tuyến Hùng Vương - Hùng Vương nối dài hơn 3 km (phường Tân An, Long An cũ) ken đặc xe máy, ôtô của hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống, tạo không khí náo nhiệt. Lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết, không ghi nhận tình trạng chạy xe quá khích.

Người dân Tây Ninh mang mô hình cúp vô địch đi ăn mừng trên đường Hùng Vương, phường Tân An. Ảnh: Hoàng Nam

Người dân Tây Ninh mang mô hình cúp vô địch đi ăn mừng trên đường Hùng Vương, phường Tân An. Ảnh: Hoàng Nam

Tại Bình Thuận, dòng người đổ về vòng xoay tượng đài Chiến Thắng ngày càng đông, chủ yếu là giới trẻ. Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ hòa vào dòng xe vừa di chuyển vừa phất cờ, thổi còi, khiến các tuyến đường Phan Thiết ngập tràn không khí ăn mừng.

Người đàn ông ở Phan Thiết đi xe đạp vừa cầm cờ hò reo vừa tranh thủ dừng lại bên đường livestream cho bạn bè ở xa cùng xem. Ảnh: Việt Quốc

Người đàn ông ở Phan Thiết đi xe đạp vừa cầm cờ hò reo vừa tranh thủ dừng lại bên đường livestream cho bạn bè ở xa cùng xem. Ảnh: Việt Quốc

23h05
Người hâm mộ mang xoong nồi xuống đường cổ động

Nửa đêm, người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng mang xoong nồi, cúp tự chế xuống đường khuấy động không khí, mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam.

CĐV dùng chảo gõ khuấy động không khí trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV dùng chảo gõ khuấy động không khí trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Một nhóm CĐV khác mang theo xoong gõ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần

Một nhóm CĐV khác mang theo xoong gõ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang theo cúp tự chế, vừa vẫy cờ mừng đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang theo cúp tự chế, vừa vẫy cờ mừng đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV mang kèn, cờ liên tục hò reo, phấn khích. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV mang kèn, cờ liên tục hò reo, phấn khích. Ảnh: Quỳnh Trần

Em nhỏ được mẹ bế xuống đường Nguyễn Huệ cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Em nhỏ được mẹ bế xuống đường Nguyễn Huệ cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Dòng người ken đặc trên đường Tôn Đức Thắng giao với Nguyễn Huệ - Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Tùng

Dòng người ken đặc trên đường Tôn Đức Thắng giao với Nguyễn Huệ - Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Tùng

23h00
Người dân Hải Phòng đi bão

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 43

Video: Lê Tân

Video: Lê Tân

23h05
CSGT dựng rào chắn trên phố Huế

Lúc 23h, cảnh sát giao thông lập rào chắn phân luồng giao thông trên phố Huế, đoạn hướng về Hồ Gươm - trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Lúc 23h, cảnh sát giao thông lập rào chắn phân luồng giao thông trên phố Huế, đoạn hướng về Hồ Gươm - trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 46

Rừng cờ đỏ sao vàng trên phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Rừng cờ đỏ sao vàng trên phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

22h55
Người dân tận dụng nồi, khay kim loại để gõ ăn mừng

Trên khắp tuyến phố hướng về trung tâm Hà Nội, người dân cầm cờ, mang nồi đi gõ để ăn mừng. Ảnh: Phạm Chiểu

Trên khắp tuyến phố hướng về trung tâm Hà Nội, người dân cầm cờ, mang nồi đi gõ để ăn mừng. Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

22h45
Hầm Kim Liên - Hà Nội tắc hàng km

Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông khiến hầm Kim Liên, Hà Nội tắc dài hàng km. Ảnh: Dương Tâm

Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông khiến hầm Kim Liên, Hà Nội tắc dài hàng km. Ảnh: Dương Tâm

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 53

Cổ động viên trên Phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Cổ động viên trên Phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

22h45
Biển người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lúc 22h30, đông nghịt người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người bắt tay những người dân ven đường cùng hô vang Việt Nam vô địch.

Người hâm mộ chật kín trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ chật kín trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm cổ động viên hò reo, vẫy cờ mừng chiến thắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhóm cổ động viên hò reo, vẫy cờ mừng chiến thắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Lưu Hoàng Đạt (25 tuổi) hân hoan bắt tay mọi người đi đường. "Một năm rồi người dân thành phố lại được ra đường đi bão, thành tích tuyệt vời của thầy Kim". Ảnh: Quỳnh Trần

Lưu Hoàng Đạt (25 tuổi) hân hoan bắt tay mọi người đi đường. "Một năm rồi người dân thành phố lại được ra đường đi bão, thành tích tuyệt vời của thầy Kim". Ảnh: Quỳnh Trần

Một gia đình vẫy cờ mừng chiến thắng. Ảnh: Quỳnh Trần

Một gia đình vẫy cờ mừng chiến thắng. Ảnh: Quỳnh Trần

CSGT đảm bảo trật tự trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

CSGT đảm bảo trật tự trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

22h40
Cần Thơ: Hàng nghìn người dân kéo ra các tuyến đường lớn ăn mừng

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hàng nghìn người dân đổ ra các tuyến 30 Tháng 4, đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Hùng Vương... reo hò, thổi kèn, đánh trống, vẫy cờ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong

Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong

22h30
Cổ động viên đổ ra đường ở ngoại thành Hà Nội

Trên quốc lộ 6 cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội nhiều người dân cầm cờ cổ vũ đổ ra đường. Video: Gia Chính

Trên quốc lộ 6 cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội nhiều người dân cầm cờ cổ vũ đổ ra đường. Video: Gia Chính

22h30
Người dân vẫy cờ, gõ khay inox để ăn mừng

Dòng người đông nghịt trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Dòng người đông nghịt trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

Ảnh: Hoàng Giang

22h25
Người dân Hải Phòng cầm pháo sáng đi bão

Người dân Hải Phòng đi bão. Video: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

22h20
Không khí ăn mừng lan khắp Hà Nội

Tại Hà Nội, quán cà phê số 33 Giáp Nhất là điểm tập trung quen thuộc của người hâm mộ đội tuyển, trước trận đấu, chủ quán treo cờ, chuẩn bị trống, chiêng cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Giang

Tại Hà Nội, quán cà phê số 33 Giáp Nhất là điểm tập trung quen thuộc của người hâm mộ đội tuyển, trước trận đấu, chủ quán treo cờ, chuẩn bị trống, chiêng cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Giang

Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn ở phường Giảng Võ, thành viên hội cổ động viên đội chiếc mũ 2 sừng dài chuẩn bị đi bão tuyển Việt Nam chiến thắng. "Dù bị dẫn trước tôi luôn tin Việt Nam sẽ làm nên kì tích" anh Tuấn nói. Ảnh: Hoàng Giang

Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn ở phường Giảng Võ, thành viên hội cổ động viên đội chiếc mũ 2 sừng dài chuẩn bị đi bão tuyển Việt Nam chiến thắng. "Dù bị dẫn trước tôi luôn tin Việt Nam sẽ làm nên kì tích" anh Tuấn nói. Ảnh: Hoàng Giang

22h15
Biển người đổ ra đường Lê Lợi ăn mừng

Người hâm mộ cởi áo, vẫy cờ mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Người hâm mộ reo hò mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên đường Lê Lợi lúc 22h. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ reo hò mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên đường Lê Lợi lúc 22h. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV vẫy cờ mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV vẫy cờ mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Trần

22h10
Người dân Hải Phòng đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng

Tại điểm cầu xem trực tiếp trận Chung kết bóng đá nam Sea Games, các cổ động viên tại sân vận động Lạch Tray đã đốt pháo sáng, nhảy múa và hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng sau khi U22 Việt Nam ghi bàn thắng thứ 3.

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

22h06
Phố Lê Lợi vỡ òa

Tại TP HCM, ngay khi trong tài thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai trận chung kết bóng đá nam Sea Games 33, hàng nghìn người reo hò, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan. Dòng người rủ nhau tuần hành qua nhiều tuyến đường ở trung tâm để ăn mừng.

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 77

Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan - 78

Người dân hò reo mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân hò reo mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi. Ảnh: Quỳnh Trần

Vỡ òa U22 Việt Nam ngược dòng U22 Thái Lan: Đình Bắc "tự làm tự ăn", Lý Đức & Thanh Nhàn lập đại công
Vỡ òa U22 Việt Nam ngược dòng U22 Thái Lan: Đình Bắc "tự làm tự ăn", Lý Đức & Thanh Nhàn lập đại công

U22 Việt Nam ghi tới 3 bàn thắng để ngược dòng xuất sắc trước U22 Thái Lan trong thời gian đá hiệp phụ.

Bấm xem >>

