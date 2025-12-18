Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan
Hàng chục nghìn người đổ ra các tuyến đường, tập trung về khu vực trung tâm hò reo, ăn mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan tối 18/12.
Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Phạm Chiểu
Gần 0h, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ về giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn - Hai Bà Trưng... mừng chiến thắng đội tuyển.
Giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng đông nghịt người, xe cổ vũ khiến CSGT điều tiết khó khăn. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ đứng trên yên xe vẫy cờ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV dùng nắp xoong nồi cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần
Du khách nước ngoài cầm cờ Việt Nam khuấy động không khí. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ thổi kèn ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ mang cờ Tổ quốc xuống phố. Ảnh: Quỳnh Trần
Gần 0h, biển người vẫn phủ kín giao lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng. Một số người còn leo lên cây, cột biển tên đường để chụp ảnh, quay phim đám đông làm kỷ niệm. Ảnh: Đình Văn
Video: Hoàng Phương
Càng về đêm, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố khiến xe ùn ứ kéo dài như Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, cầu Ba Son...
Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội tới Công trường Mê Linh. Ảnh: Thanh Tùng
Dòng người, xe nối dài từ cầu Khánh Hội đến đoạn giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng
Xe ùn ứ, đông nghịt trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thanh Tùng
Khu vực Công trường Mê Linh - tượng đài Trần Hưng Đạo đông kín người, xe cổ vũ. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Người, xe cổ vũ đông nghịt trên cầu Ba Son. Ảnh: Thanh Tùng
Cầu Ba Son đông nghịt người đổ về. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Video: Huy Mạnh
Tại các trục Trường Thi, Lê Duẩn và khu vực quảng trường ở Nghệ An, dòng xe máy, ôtô nối dài, di chuyển chậm. Người dân cầm cờ Tổ quốc, băng rôn, bật còi xe, liên tục hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" khi đi qua các nút giao.
Ảnh: Đức Hùng
Video: Huy Mạnh
Hàng nghìn người Thanh Hóa đổ ra các tuyến phố trung tâm ở tượng đài Lê Lợi, Trần Phú, Quang Trung diễu hành sau chiến thắng của đội U22 Việt Nam. Pháo hoa được đốt khắp nơi, tiếng kèn, tiếng khua xoong chảo huyên náo cả phố phường.
Video: Lộc Chung - Hoàng Phương
23h, ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son hướng về TP Thủ Đức (cũ) do hàng nghìn người bắt đầu di chuyển ra khỏi khu trung tâm. Dòng xe phủ kín mặt cầu chính cùng các nhánh rẽ, ngợp màu cờ cùng tiếng hò reo ăn mừng, tạo không khí náo nhiệt dù đêm đã khuya.
Anh Nguyễn Văn, 30 tuổi, chia sẻ đây là khoảnh khắc ít có nên không khí đông đúc, kẹt xe cũng không làm anh khó chịu. "Chẳng mấy khi mới có dịp như thế này nên ai cũng thấy rất vui", anh chia sẻ.
Dòng xe ùn tắc kéo dài trên cầu Ba Son, hướng từ trung tâm TP HCM về Thủ Đức (cũ). Ảnh: Đình Văn
Các nhánh lên cầu Ba Son đều ùn tắc do xe liên tục dồn về. Ảnh: Đình Văn
Ùn tắc trên cầu Ba Son tập trung theo hướng từ quận 1 (cũ) sang Thủ Đức (cũ), chiều ngược lại thông thoáng. Ảnh: Đình Văn
Hàng nghìn người hò reo ăn mừng trên cầu Ba Son. Video: Đình Văn
Khu vực ngã 6 đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế lúc 23h. Ảnh: Võ Thạnh
Hơn một giờ sau khi tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, người dân đổ ra đường ăn mừng khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn ứ.
Tại khu vực Vũng Tàu cũ, càng về khuya, các tuyến ven biển Bãi Trước và trung tâm TP Vũng Tàu càng chật kín người. Anh Lê Mạnh Lâm, sống gần Bãi Trước, cho biết cả thành phố như chung một nhịp đập, ai cũng phấn khích, tự hào và muốn xuống đường chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Người dân đổ ra đường Quang Trung, Bãi Trước của Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Trường Hà
Đôi bạn trẻ ở Vũng Tàu (cũ) ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà
Ở Tây Ninh, tuyến Hùng Vương - Hùng Vương nối dài hơn 3 km (phường Tân An, Long An cũ) ken đặc xe máy, ôtô của hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống, tạo không khí náo nhiệt. Lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết, không ghi nhận tình trạng chạy xe quá khích.
Người dân Tây Ninh mang mô hình cúp vô địch đi ăn mừng trên đường Hùng Vương, phường Tân An. Ảnh: Hoàng Nam
Tại Bình Thuận, dòng người đổ về vòng xoay tượng đài Chiến Thắng ngày càng đông, chủ yếu là giới trẻ. Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ hòa vào dòng xe vừa di chuyển vừa phất cờ, thổi còi, khiến các tuyến đường Phan Thiết ngập tràn không khí ăn mừng.
Người đàn ông ở Phan Thiết đi xe đạp vừa cầm cờ hò reo vừa tranh thủ dừng lại bên đường livestream cho bạn bè ở xa cùng xem. Ảnh: Việt Quốc
Nửa đêm, người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng mang xoong nồi, cúp tự chế xuống đường khuấy động không khí, mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam.
CĐV dùng chảo gõ khuấy động không khí trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
Một nhóm CĐV khác mang theo xoong gõ cổ động. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ mang theo cúp tự chế, vừa vẫy cờ mừng đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV mang kèn, cờ liên tục hò reo, phấn khích. Ảnh: Quỳnh Trần
Em nhỏ được mẹ bế xuống đường Nguyễn Huệ cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần
Dòng người ken đặc trên đường Tôn Đức Thắng giao với Nguyễn Huệ - Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Tùng
Video: Lê Tân
Lúc 23h, cảnh sát giao thông lập rào chắn phân luồng giao thông trên phố Huế, đoạn hướng về Hồ Gươm - trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang
Rừng cờ đỏ sao vàng trên phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang
Trên khắp tuyến phố hướng về trung tâm Hà Nội, người dân cầm cờ, mang nồi đi gõ để ăn mừng. Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông khiến hầm Kim Liên, Hà Nội tắc dài hàng km. Ảnh: Dương Tâm
Cổ động viên trên Phố Huế, Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu
Lúc 22h30, đông nghịt người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người bắt tay những người dân ven đường cùng hô vang Việt Nam vô địch.
Người hâm mộ chật kín trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm cổ động viên hò reo, vẫy cờ mừng chiến thắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
Dòng người đổ về mỗi lúc một đông trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
Lưu Hoàng Đạt (25 tuổi) hân hoan bắt tay mọi người đi đường. "Một năm rồi người dân thành phố lại được ra đường đi bão, thành tích tuyệt vời của thầy Kim". Ảnh: Quỳnh Trần
Một gia đình vẫy cờ mừng chiến thắng. Ảnh: Quỳnh Trần
CSGT đảm bảo trật tự trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hàng nghìn người dân đổ ra các tuyến 30 Tháng 4, đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Hùng Vương... reo hò, thổi kèn, đánh trống, vẫy cờ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.
Người dân Cần Thơ mang theo cờ tổ quốc ra đường ăn mừng huy chương vàng bóng đá nam. Ảnh: Huy Phong
Trên quốc lộ 6 cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội nhiều người dân cầm cờ cổ vũ đổ ra đường. Video: Gia Chính
Dòng người đông nghịt trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang
Ảnh: Hoàng Giang
Ảnh: Hoàng Giang
Người dân Hải Phòng đi bão. Video: Lê Tân
Ảnh: Lê Tân
Tại Hà Nội, quán cà phê số 33 Giáp Nhất là điểm tập trung quen thuộc của người hâm mộ đội tuyển, trước trận đấu, chủ quán treo cờ, chuẩn bị trống, chiêng cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Giang
Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn ở phường Giảng Võ, thành viên hội cổ động viên đội chiếc mũ 2 sừng dài chuẩn bị đi bão tuyển Việt Nam chiến thắng. "Dù bị dẫn trước tôi luôn tin Việt Nam sẽ làm nên kì tích" anh Tuấn nói. Ảnh: Hoàng Giang
Người hâm mộ cởi áo, vẫy cờ mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.
Người hâm mộ reo hò mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trên đường Lê Lợi lúc 22h. Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV vẫy cờ mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Trần
Tại điểm cầu xem trực tiếp trận Chung kết bóng đá nam Sea Games, các cổ động viên tại sân vận động Lạch Tray đã đốt pháo sáng, nhảy múa và hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng sau khi U22 Việt Nam ghi bàn thắng thứ 3.
Ảnh: Lê Tân
Ảnh: Lê Tân
Ảnh: Lê Tân
Tại TP HCM, ngay khi trong tài thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai trận chung kết bóng đá nam Sea Games 33, hàng nghìn người reo hò, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam trước Thái Lan. Dòng người rủ nhau tuần hành qua nhiều tuyến đường ở trung tâm để ăn mừng.
Người dân hò reo mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi. Ảnh: Quỳnh Trần
U22 Việt Nam ghi tới 3 bàn thắng để ngược dòng xuất sắc trước U22 Thái Lan trong thời gian đá hiệp phụ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/12/2025 22:07 PM (GMT+7)