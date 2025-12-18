Biển người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan

Đường phố khắp nơi kẹt cứng

Hơn một giờ sau khi tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, người dân đổ ra đường ăn mừng khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn ứ.

Tại khu vực Vũng Tàu cũ, càng về khuya, các tuyến ven biển Bãi Trước và trung tâm TP Vũng Tàu càng chật kín người. Anh Lê Mạnh Lâm, sống gần Bãi Trước, cho biết cả thành phố như chung một nhịp đập, ai cũng phấn khích, tự hào và muốn xuống đường chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Người dân đổ ra đường Quang Trung, Bãi Trước của Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Trường Hà

Đôi bạn trẻ ở Vũng Tàu (cũ) ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà

Ở Tây Ninh, tuyến Hùng Vương - Hùng Vương nối dài hơn 3 km (phường Tân An, Long An cũ) ken đặc xe máy, ôtô của hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống, tạo không khí náo nhiệt. Lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết, không ghi nhận tình trạng chạy xe quá khích.

Người dân Tây Ninh mang mô hình cúp vô địch đi ăn mừng trên đường Hùng Vương, phường Tân An. Ảnh: Hoàng Nam

Tại Bình Thuận, dòng người đổ về vòng xoay tượng đài Chiến Thắng ngày càng đông, chủ yếu là giới trẻ. Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ hòa vào dòng xe vừa di chuyển vừa phất cờ, thổi còi, khiến các tuyến đường Phan Thiết ngập tràn không khí ăn mừng.

Người đàn ông ở Phan Thiết đi xe đạp vừa cầm cờ hò reo vừa tranh thủ dừng lại bên đường livestream cho bạn bè ở xa cùng xem. Ảnh: Việt Quốc