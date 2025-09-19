HLV Mano Polking tiếc vì CAHN hụt mất chiến thắng trên đất Trung Quốc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

HLV Mano Polking tiếc vì CAHN hụt mất chiến thắng trên đất Trung Quốc

TPO - HLV Mano Polking hài lòng với nỗ lực của các học trò, nhưng ông vẫn tiếc vì đáng ra CAHN đã giành 3 điểm ở trận ra quân Cúp C2 châu Á.

HLV Mano Polking tiếc vì CAHN hụt mất chiến thắng trên đất Trung Quốc - 1

Trong trận ra quân AFC Champions League Two, CAHN đã không thể giành chiến thắng dù áp đảo Beijing Guoan. Họ dứt điểm 29 lần so với 11 của chủ nhà, có 9 lần đưa bóng đi trúng đích so với 4 bên kia chiến tuyến. Nhưng rốt cuộc, với 2 tình huống xử lý hớ hênh của Nguyễn Filip mà CAHN chỉ có được kết quả hòa 2-2.

Đây là tỷ số không làm HLV Mano Polking mãn nguyện. Sau trận, ông đã bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, nhưng chúng tôi thể hiện sự bền bỉ và pressing tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu.

Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm với màn trình diễn này, nhưng CAHN đã để vuột mất cơ hội. 1 điểm cũng sẽ giúp chúng tôi cạnh tranh trong bảng đấu nhưng đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm. Quan trọng là màn trình diễn của chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi chỉ có vài khoảnh khắc mất tập trung trong trận đấu”.

HLV Mano Polking tiếc vì CAHN hụt mất chiến thắng trên đất Trung Quốc - 2

Đúng như HLV Polking đã nói, CAHN ném đi rất nhiều cơ hội như tình huống đối mặt hỏng ăn của Đình Bắc, pha dứt điểm nhẹ trong tư thế thoáng của Alves Dos Santos… 29 cú đá nhưng chỉ ghi được 2 bàn trong khi lại thua 2 bàn từ các tình huống không đáng có, thực sự CAHN đã tự ném đi cơ hội giành 3 điểm để vươn lên trong bảng đấu.

Trong cuộc họp báo, HLV Polking cũng giải thích lý do không dùng Quang Hải ở trận này. “Cậu ấy bị chấn thương ở trận đấu trước và sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy cậu ấy cần vài tuần hồi phục. Ban đầu tôi định đưa cậu ấy sang, nhưng cuối cùng lại để cậu ấy ở lại Việt Nam. Cậu ấy có thể vẫn còn chấn thương một thời gian, nhưng những phương án thay thế hôm nay đã chơi rất tốt”.

Sau lượt trận mở màn, CAHN đang cùng Beijing Guoan đứng thứ 2 bảng E. Rất bất ngờ là đội bị đánh giá yếu nhất là Tai Po (Hồng Kông Trung Quốc) đã đánh bại MacArtur để vươn lên dẫn đầu.

Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 06:15 AM (GMT+7)
