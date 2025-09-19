CLB Becamex TP.HCM lên tiếng về tin đồn cầu thủ “giả đau” né thi đấu

🔥 Khủng hoảng nhân sự, HLV Anh Đức “đau đầu”

Sau trận thua Thể Công Viettel hôm 30/8, bộ đôi ngoại binh người Nigeria gồm Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila đã trở về quê nhà để gia hạn thị thực. Ban đầu, dự kiến họ sẽ quay lại Việt Nam chỉ sau một tuần. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, cả hai vẫn chưa xuất hiện trên sân tập cùng đồng đội.

HLV Anh Đức đau đầu với nhân sự ở CLB Becamex TP.HCM.

Điều này khiến HLV Nguyễn Anh Đức vô cùng lo lắng, bởi Becamex TP.HCM gần như mất toàn bộ hàng công ngoại. Ở trận vòng loại Cúp Quốc gia gặp Trường Tươi Đồng Nai vừa qua, đội bóng đất Thủ chỉ có thể sử dụng một ngoại binh duy nhất là tiền vệ người Bồ Đào Nha Hugo Miguel.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng không thể ra sân vì điều khoản hợp đồng khi gặp lại đội bóng cũ Trường Tươi Bình Phước (nay là CLB Đồng Nai). Kết quả, Becamex TP.HCM thua 1-3 và sớm chia tay Cúp Quốc gia trong thế gần như không có tiền đạo thực thụ, để lại nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ.

⚽ CLB phủ nhận tin đồn cầu thủ "giả đau”

Bên cạnh việc thiếu vắng các ngoại binh, HLV Nguyễn Anh Đức cũng không có sự phụ vụ của các cầu thủ nội trụ cột khác như Minh Khoa, Việt Cường,… do chấn thương. Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền những thông tin cho rằng một số cầu thủ của Becamex TP.HCM cố tình “giả đau” để né thi đấu, thậm chí bất đồng quan điểm với HLV Nguyễn Anh Đức.

Cầu thủ Becamex TP.HCM tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Công an TP.HCM ở vòng 4 V-League 2025/26.

Trước tin đồn thất thiệt này, phía CLB chủ sân Gò Đậu đã lên tiếng: “Những thông tin cho rằng cầu thủ giả vờ chấn thương để trốn tránh trách nhiệm là hoàn toàn sai sự thật. Các cầu thủ chấn thương đều đã được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể. CLB luôn đặt sức khỏe của cầu thủ lên hàng đầu và đồng hành cùng họ trong suốt quá trình hồi phục”.

💰 Minh bạch về lương thưởng, không chậm trễ thủ tục

Becamex TP.HCM cũng nhấn mạnh đội bóng chưa từng nợ lương hay chậm trễ bất kỳ khoản thanh toán nào cho cầu thủ. Đây là nguyên tắc được duy trì xuyên suốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch. Những sự cố vừa qua liên quan đến nhân sự chủ yếu đến từ thủ tục xuất nhập cảnh của ngoại binh. CLB khẳng định đang tích cực phối hợp để giải quyết, nhằm sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2025/26.

Dù đối diện nhiều khó khăn về lực lượng, Becamex TP.HCM khẳng định đội bóng vẫn duy trì sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu. Toàn đội đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho trận derby gặp Công an TP.HCM tại vòng 4 V-League, diễn ra trên sân Gò Đậu ngày 21/9.

CLB kêu gọi sự ủng hộ từ phía khán giả: “Chúng tôi mong người hâm mộ tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng đội bóng. Sự cổ vũ của các bạn chính là nguồn sức mạnh để Becamex TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn và tiến lên phía trước”.