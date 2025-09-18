Kết quả bóng đá Bắc Kinh Quốc An - Công an Hà Nội: 4 bàn rượt đuổi, sai lầm Nguyễn Filip (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Sporting CP vs Kairat
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester City vs Napoli
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
Kết quả bóng đá Bắc Kinh Quốc An - Công an Hà Nội: 4 bàn rượt đuổi, sai lầm Nguyễn Filip (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng E Cúp C2 châu Á) Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Bắc Kinh Quốc An trong ngày thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm.

Công an Hà Nội thi đấu rất tự tin dù cho phải chơi trên sân khách. Đoàn quân HLV Polking tự tin tấn công và có bàn mở điểm ở phút 15. Leo Artur nỗ lực giữ bóng và chuyền ngược lại thuận lợi để Vitao dứt điểm tung lưới Bắc Kinh Quốc An.

Nhận bàn thua, Bắc Kinh Quốc An cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, những cơ hội của họ tạo ra quá ít khi Công an Hà Nội chơi tập trung để hóa giải hầu hết các pha tấn công của đối phương.

Ngoài việc không để thủng lưới trong hiệp một, Công an Hà Nội còn tiếp tục tạo ra thêm các cơ hội ngon ăn khác. Nhưng đáng tiếc thay, đoàn quân HLV Polking lại bỏ lỡ nên chưa thể chọc thủng lưới đối thủ lần thứ 2 trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. 

Việc phung phí nhiều cơ hội khiến Công an Hà Nội phải trả giá ở đầu hiệp hai. Phút 49, Zhongguo sút xa không quá hiểm, tuy nhiên thủ môn Nguyễn Filip đổ người không tốt nên không thể cản phá. 

Bắc Kinh Quốc An và Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội

Bắc Kinh Quốc An và Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội

Công an Hà Nội lại quyết tâm dồn lên để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng cũng giống hiệp một, đoàn quân HLV Polking lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. 

Phút 65, Bắc Kinh Quốc An bất ngờ vượt lên dẫn 2-1. Nguyễn Filip chuyền bóng sai lầm, Zhang Yuan chớp lấy thời cơ dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội. 

Trong khi các ngôi sao đá chính phung phí, Công an Hà Nội phải trông chờ vào cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Cụ thể ở phút 73, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bắc Kinh Quốc An, Alves đã chớp thời cơ để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Công an Hà Nội. 

Ở thời gian còn lại của trận đấu, Bắc Kinh Quốc An và Công an Hà Nội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Điều này khiến đôi bên chấp nhận trận hòa kịch tính với tỷ số 2-2.

Tỷ số chung cuộc: Bắc Kinh Quốc An 2-2 Công an Hà Nội (H1: 0-1)

Ghi bàn: 

Bắc Kinh Quốc An: Zhongguo 49', Zhang Yuan 65'

Công an Hà Nội: Vitao 15', Alves 73'

Đội hình xuất phát: 

Bắc Kinh Quốc An: Abasi, Yupeng, Ngadeu, Boxuan, Mohemaiti, Shuangjie, Zhongguo, Xizhe, Yuan, Liyu, Ziming

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Leo Artur, Đình Bắc, Vitao

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

18/09/2025 20:11 PM (GMT+7)
