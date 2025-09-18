Kết quả bóng đá Bắc Kinh Quốc An - Công an Hà Nội: 4 bàn rượt đuổi, sai lầm Nguyễn Filip (Cúp C2 châu Á)

Công an Hà Nội thi đấu rất tự tin dù cho phải chơi trên sân khách. Đoàn quân HLV Polking tự tin tấn công và có bàn mở điểm ở phút 15. Leo Artur nỗ lực giữ bóng và chuyền ngược lại thuận lợi để Vitao dứt điểm tung lưới Bắc Kinh Quốc An.

Nhận bàn thua, Bắc Kinh Quốc An cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, những cơ hội của họ tạo ra quá ít khi Công an Hà Nội chơi tập trung để hóa giải hầu hết các pha tấn công của đối phương.

Ngoài việc không để thủng lưới trong hiệp một, Công an Hà Nội còn tiếp tục tạo ra thêm các cơ hội ngon ăn khác. Nhưng đáng tiếc thay, đoàn quân HLV Polking lại bỏ lỡ nên chưa thể chọc thủng lưới đối thủ lần thứ 2 trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Việc phung phí nhiều cơ hội khiến Công an Hà Nội phải trả giá ở đầu hiệp hai. Phút 49, Zhongguo sút xa không quá hiểm, tuy nhiên thủ môn Nguyễn Filip đổ người không tốt nên không thể cản phá.

Bắc Kinh Quốc An và Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội

Công an Hà Nội lại quyết tâm dồn lên để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng cũng giống hiệp một, đoàn quân HLV Polking lại bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Phút 65, Bắc Kinh Quốc An bất ngờ vượt lên dẫn 2-1. Nguyễn Filip chuyền bóng sai lầm, Zhang Yuan chớp lấy thời cơ dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội.

Trong khi các ngôi sao đá chính phung phí, Công an Hà Nội phải trông chờ vào cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Cụ thể ở phút 73, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bắc Kinh Quốc An, Alves đã chớp thời cơ để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Công an Hà Nội.

Ở thời gian còn lại của trận đấu, Bắc Kinh Quốc An và Công an Hà Nội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Điều này khiến đôi bên chấp nhận trận hòa kịch tính với tỷ số 2-2.

Tỷ số chung cuộc: Bắc Kinh Quốc An 2-2 Công an Hà Nội (H1: 0-1)

Ghi bàn:

Bắc Kinh Quốc An: Zhongguo 49', Zhang Yuan 65'

Công an Hà Nội: Vitao 15', Alves 73'

Đội hình xuất phát:

Bắc Kinh Quốc An: Abasi, Yupeng, Ngadeu, Boxuan, Mohemaiti, Shuangjie, Zhongguo, Xizhe, Yuan, Liyu, Ziming

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Leo Artur, Đình Bắc, Vitao