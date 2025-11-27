Đua xe F1, Qatar GP: Cuộc đua Sprint cuối cùng trong năm, nhà vô địch mới được xác định?

Sự kiện tại Lusail diễn ra chỉ một tuần sau chặng Las Vegas, với hai địa điểm thi đấu cách nhau tới 13.000 km theo đường chim bay. Cả ba chặng cuối mùa đều diễn ra vào ban đêm, nhưng điều kiện thời tiết thì khác biệt hoàn toàn.

Nếu như đường đua ở sa mạc Nevada rất lạnh, thì tại Qatar, các tay đua sẽ phải đối mặt với cái nóng và độ ẩm tương tự như Singapore. Đường đua này đặc biệt khắc nghiệt đối với lốp xe và điều đó khiến FIA và Pirelli phải có biện pháp đặc biệt (sẽ được giải thích cụ thể bên dưới).

Lusail là đường đua khắc nghiệt nhất trong lịch trình F1 hiện tại

Các loại lốp

Ba hợp chất lốp trơn cứng nhất – C1, C2 và C3 – được lựa chọn cho Doha. Đây là lựa chọn hiển nhiên cho một đường đua mà lốp phải chịu mức năng lượng tương tự Suzuka, và cũng là ba hợp chất duy nhất từng được sử dụng tại chặng này. Bộ ba hợp chất này đã được sử dụng ba lần trước đó ở Nhật Bản, Bahrain và Tây Ban Nha.

Hầu hết các góc cua ở Lusail đều là cua tốc độ cao, khiến lốp có rất ít thời gian ‘phục hồi’. Khu vực gây áp lực lớn nhất lên lốp là đoạn từ cua 12 đến 14. Bề mặt đường đua khá mịn nhưng dễ dẫn đến hiện tượng “graining”, góp phần gây mài mòn cao.

Năm 2024

Tất cả các tay đua đều xuất phát bằng bộ lốp Medium, trừ Nico Hulkenberg chọn lốp Hard. Chiến thuật một lần pit là phổ biến nhất, khi các tay đua cố kéo dài stint chạy đầu tiên trên lốp Medium, thậm chí vượt quá nửa chặng đua. Lượt pit đổi sang lốp Hard bắt đầu từ vòng 34 trong thời gian cờ đỏ. Xe an toàn xuất hiện ba lần và trong hai lần cuối, một số tay đua đánh cược bằng cách đổi sang lốp Soft. Tuy nhiên, độ hao mòn quá lớn khiến chiến thuật này không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Podium chặng đua Qatar GP 2024

Đường đua

Trường đua Lusail ban đầu được thiết kế cho đua mô tô, điều này thể hiện rõ ở bố cục độc đáo: nhanh, nhiều đoạn cong liên tục và có đoạn thẳng dài hơn 1 km. Đường đua nằm ngoài rìa Doha, mang đến những thách thức đặc biệt cho tay đua, chiếc xe và lốp. Có tổng cộng 16 cua, trong đó 10 cua phải, và do nằm giữa sa mạc nên cát thường bị thổi phủ lên mặt đường, ảnh hưởng đến độ bám. Để hạn chế điều này, nhiều khu vực cỏ nhân tạo đã được bố trí xung quanh đường đua

Nhiệt độ cao là đặc trưng của chặng Qatar. Dù cuộc đua diễn ra vào ban đêm, độ ẩm cao cùng nhiệt lượng tích tụ từ ban ngày khiến khoang lái trở nên cực kỳ nóng. Đã có nhiều trường hợp tay đua cảm thấy không khỏe sau khi kết thúc cuộc đua. Về mặt kỹ thuật lốp, nhiệt độ mặt đường có thể gây ra “graining” dù các hợp chất lốp mới trong năm nay chống hiện tượng này tốt hơn.

Từ khóa: giới hạn số vòng đua

Pirelli giới hạn 25 vòng cho mỗi bộ lốp trơn tại Qatar

Mỗi bộ lốp được cấp cho các đội trong chặng đua chỉ được phép chạy tối đa 25 vòng. Số vòng này được tính gộp trên tất cả các phiên chạy, bao gồm cả vòng chạy sau xe an toàn hoặc xe an toàn ảo.

Các vòng chạy ra vị trí xuất phát, vòng khởi động, và vòng sau khi về đích ở Sprint và cuộc đua chính sẽ không được tính. Vì chặng Qatar có 57 vòng, mỗi tay đua chắc chắn sẽ phải vào pit ít nhất hai lần. Trước khi cuộc đua bắt đầu, Pirelli sẽ thông báo cho các đội số vòng còn có thể sử dụng của từng bộ lốp.

Biện pháp này được thống nhất giữa FIA, F1 và các đội nhằm ngăn lốp vượt quá mức mài mòn tối đa – điều đã xảy ra năm ngoái khi lốp được dùng vượt quá giới hạn nhờ kiểm soát độ hao mòn, tuy nhiên điều này gây căng thẳng quá mức cho kết cấu lốp.

Biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng năm 2023, nhưng vì lý do khác (gờ kerb gây các vết rách nhỏ trên lốp). Sau khi thay đổi kerb và bổ sung bãi sỏi, vấn đề trên đã được khắc phục.

Thông số kỹ thuật lốp của Pirelli

Năm nay, Qatar sẽ dùng ba hợp chất cứng nhất: C1 (Hard), C2 (Medium) và C3 (Soft). Do là chặng Sprint, mỗi tay đua sẽ có 2 bộ Hard, 4 bộ Medium và 6 bộ Soft.

Góc thống kê

Chặng Qatar Grand Prix 2025 là lần thứ tư sự kiện này được tổ chức, sau các năm 2021, 2023 và 2024. Max Verstappen là tay đua thành công nhất tại Doha với hai chiến thắng gần nhất, đồng thời giúp Red Bull trở thành đội đua có nhiều chiến thắng nhất.

Năm 2023, Verstappen cũng giành chức vô địch thế giới tại Qatar. Anh nắm giữ hai trong ba vòng chạy nhanh nhất tại đây, nhưng mới chỉ một lần xuất phát từ pole. Năm đầu tiên (2021), Lewis Hamilton giành chiến thắng từ pole cho đội đua Mercedes.

Cách biệt 24 điểm với Verstappen và Piastri trước khi bước vào chặng đua này, giúp Norris có cơ hội đầu tiên vô địch nếu giành kết quả tốt ở Lusail. Tuy nhiên, chắc chắn hai đối thủ còn lại không để điều đó xảy ra một cách dễ dàng.

Hãy đón xem chặng đua Qatar GP 2025 với lịch trình như sau:

+ FP1: 20h30 thứ 6, ngày 28/11

+ Phân hạng Sprint: 00h30 thứ 7, ngày 29/11

+ Cuộc đua Sprint: 21h00 thứ 7, ngày 29/11

+ Lượt chạy phân hạng: 1h00 Chủ nhật, ngày 30/11

+ Cuộc đua chính: 23h00 Chủ nhật, ngày 30/11