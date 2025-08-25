Trực tiếp chuyển nhượng sáng 25/8: McTominay mời gọi Hojlund tới Napoli

McTominay sắm vai "người đàm phán", mời gọi Hojlund

Theo báo chí Italia, Napoli đang muốn chiêu mộ Rasmus Hojlund với bản hợp đồng mượn trị giá 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt vào mùa sau với giá 40 triệu euro. Man United khá ưng ý với lời đề nghị này nhưng chưa thể thuyết phục tiền đạo người Đan Mạch. Nguồn tin cho biết cựu sao MU, McTominay, đang sắm vai "người thương thuyết" trong thương vụ này. Tiền vệ người Scotland gần như "đổi đời" sau khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng thành Naples.