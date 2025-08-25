Trực tiếp chuyển nhượng sáng 25/8: McTominay mời gọi Hojlund tới Napoli
Theo báo chí Italia, Napoli đang muốn chiêu mộ Rasmus Hojlund với bản hợp đồng mượn trị giá 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt vào mùa sau với giá 40 triệu euro. Man United khá ưng ý với lời đề nghị này nhưng chưa thể thuyết phục tiền đạo người Đan Mạch. Nguồn tin cho biết cựu sao MU, McTominay, đang sắm vai "người thương thuyết" trong thương vụ này. Tiền vệ người Scotland gần như "đổi đời" sau khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng thành Naples.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đã "bật đèn xanh" cho David Alaba tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Hậu vệ người Áo chỉ còn một năm hợp đồng và "Kền kền trắng" không có ý định gia hạn. Nguyên nhân là bởi Alaba phải nghỉ thi đấu quá nhiều trong quá trình khoác áo Real Madrid, trong khi hưởng mức lương lên tới 19,5 triệu euro/mùa.
Victor Boniface vừa đăng đàn phủ nhận toàn bộ tin đồn liên quan đến AC Milan. Thậm chí, tiền đạo người Nigeria còn nói chuyện riêng với chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano để yêu cầu xóa thông tin. Boniface cho biết vẫn muốn gắn bó với Leverkusen và sẵn sàng chiến đấu để có suất đá chính.
Theo báo chí Italia, Tottenham đã gửi lời đề nghị lên tới 70 triệu euro cho Nico Paz của Como. Tuy nhiên, "Gà trống" nhanh chóng bị từ chối bởi... chính tiền vệ người Argentina. Nico Paz muốn tiếp tục thi đấu cho Como trong mùa giải này và chờ Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu có điều khoản mua lại trị giá chỉ 10 triệu euro.
Theo báo chí Italia, HLV Max Allegri đã đề đạt nguyện vọng muốn có thêm một tiền đạo cắm trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, lên ban lãnh đạo AC Milan. Mục tiêu mà ông thầy người Italia hướng tới là Dusan Vlahovic. Đây có thể nói là tin vui cho Juventus, bởi đội bóng này đang muốn chia tay tiền đạo người Serbia.
