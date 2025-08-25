MU định đoạt tương lai "bộ tứ báo thủ", HLV Amorim tính quay xe phút chót

🚫 MU cứng rắn: Quyết không bán "bộ tứ báo thủ" với giá bèo

Trong suốt mùa hè, HLV Ruben Amorim đã mạnh tay khi loại 4 cầu thủ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia khỏi các buổi tập cùng đội 1. Đây là một phần của kế hoạch thanh lọc lực lượng ở MU.

Dù 4 cầu thủ đều nhận được sự quan tâm từ các CLB châu Âu, MU vẫn kiên quyết không chấp nhận những lời đề nghị thấp hơn mức phí họ mong muốn. Tổng chi phí chiêu mộ 4 cầu thủ đã ngốn của "Quỷ đỏ" hơn 170 triệu bảng và đội chủ sân Old Trafford không có ý định “bán lỗ”.

MU sẵn sàng đưa "bộ tứ báo thủ" trở lại đội 1 nếu không bán được họ với mức giá mong muốn

Một nguồn tin từ nội bộ CLB tiết lộ: “Chúng tôi không mong muốn phải để các cầu thủ tập riêng, nhưng khi chưa nhận được mức giá phù hợp, tình trạng này sẽ tiếp diễn. Một số đội nghĩ rằng chúng tôi sẵn lòng đàm phán với bất kì mức giá nào, nhưng không phải vậy".

⏳ HLV Amorim "quay xe", cân nhắc giữ lại nhóm cầu thủ?

Dù đang bị gạt khỏi đội hình chính, cánh cửa tương lai chưa hoàn toàn khép lại với Sancho, Antony, Garnacho và Malacia. Nguồn tin nội bộ khẳng định, HLV Amorim sẽ xem xét đưa họ trở lại nếu không có thỏa thuận nào xảy ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa:

"Huấn luyện viên đã nói rằng ông ấy sẽ xem xét việc đưa một trong số họ, thậm chí tất cả trở lại đội hình nếu họ vẫn còn là cầu thủ của MU khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Những tình huống như thế này thường được giải quyết vào cuối kỳ chuyển nhượng".

Đích thân nhà cầm quân 40 tuổi xác nhận điều này ở buổi họp báo trước trận Fulham - MU thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh (22h30, 24/8): “Chúng tôi đều biết đây là tình huống không tốt. Nhưng rõ ràng họ muốn chơi bóng ở CLB khác. Khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, mọi thứ sẽ khác. Khi đó, nếu họ vẫn ở lại, chúng tôi sẽ tiếp nhận lại họ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

💸 Rào cản về lương bổng

Ngoài phí chuyển nhượng, mức đãi ngộ cao ngất ngưởng của nhóm cầu thủ cũng khiến MU đau đầu. Theo báo cáo, họ tiêu tốn của CLB khoảng 500.000 bảng/tuần

Jadon Sancho nhận 250.000 bảng/tuần và hiện được Roma liên hệ, nhưng đại diện Serie A khó lòng đáp ứng mức đãi ngộ từ cầu thủ người Anh. Tương tự, Real Betis không sẵn sàng trả mức đãi ngộ 130.000 bảng/tuần cho Antony, kèm mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng mà MU yêu cầu

Garnacho nhận được sự quan tâm từ Chelsea, nhưng đội bóng thành London cho rằng mức giá 50 triệu bảng dành cho tiền đạo 21 tuổi không hợp lý. Về phía Tyrell Malacia, các đội bóng ở Hà Lan, Đức và Italia đang theo dõi sát sao tương lai của hậu vệ này.