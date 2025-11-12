Lewandowski tính giải nghệ cuối mùa, Yamal kêu gọi Barca giữ chân siêu tiền đạo

Barca lấp lửng với Lewandowski

Ở tuổi 37, Robert Lewandowski vẫn là tiền đạo uy tín nhất của Barcelona. Chân sút người Ba Lan đã lập công trong trận thắng Celta Vigo vừa qua, cú hat-trick của anh mang lại tỷ số 4-2 cho đội bóng xứ Catalunya và lúc này “Lewy” đã có 7 bàn mặc dù đã vắng 3 trận do chấn thương.

Lewandowski sẽ thành cầu thủ tự do sau mùa giải này

Tuy nhiên tương lai của anh đang mơ hồ, Lewandowski sẽ hết hợp đồng sau mùa giải này và Barcelona chưa có động thái cụ thể nào để làm rõ ý định của họ. HLV Hansi Flick mùa này đã dần sử dụng Ferran Torres trong vai trò tiền đạo cắm, cũng như thử cả Dani Olmo ở vị trí “số 9 ảo”, cho thấy rằng Barca có vẻ đang muốn bớt phụ thuộc vào Lewandowski hơn.

Theo tờ Sport thân Barca, giám đốc thể thao Deco đã được người đại diện của Lewandowski hỏi về việc CLB định giữ hay chia tay anh sau mùa giải này, nhưng không được câu trả lời nào. Lewandowski do vậy đang tính sẽ giải nghệ sau mùa giải này nếu không được Barca gia hạn.

Lời kêu gọi của Yamal

Có ít nhất 1 người không mong điều đó xảy ra, đó là tiền đạo cánh phải Lamine Yamal. Cũng theo Sport, Yamal có mối quan hệ rất tốt với Lewandowski và họ đá ăn ý với nhau trên sân từ khi Lewandowski gia nhập CLB. Lewandowski thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương ở phía trong khiến công việc của Yamal ngoài cánh thuận lợi hơn.

Yamal hy vọng Barca sẽ giữ chân Lewandowski ít nhất thêm 1 mùa giải nữa

Yamal do đó hy vọng Barcelona sẽ giữ chân Lewandowski thêm 1 mùa giải nữa, nhất là nếu Barca không đón được một trung phong đẳng cấp thay thế. Điều này không dễ, do tài chính của CLB bị hạn chế trong bối cảnh mỗi năm họ vẫn phải trả dần khoản nợ 1,5 tỷ euro (dự kiến thanh toán xong trong 10 năm tới).

Đã có những tin đồn về việc Barcelona săn đón Harry Kane, người sẽ có điều khoản thanh lý được đặt ở mức khoảng 60 triệu euro vào mùa hè 2026 dù anh vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich, hay thậm chí cả Erling Haaland của Man City. Tuy nhiên đó đều chỉ là tin đồn, Barca sẽ phải chắt bóp rất nhiều để mua tiền đạo với mức giá như vậy.