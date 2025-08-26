Napoli gửi đề nghị hậu hĩnh cho Hojlund, MU gật đầu bán ngôi sao Đan Mạch

🎯 Napoli tăng tốc vụ Hojlund sau chấn thương Lukaku

Theo Daily Mail, Napoli đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Rasmus Hojlund nhằm lấp khoảng trống Romelu Lukaku để lại sau chấn thương. CLB Serie A tin rằng môi trường quen thuộc với nhiều cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh cùng sức hút từ dự án bóng đá mới sẽ đủ sức lôi kéo tiền đạo người Đan Mạch.

Napoli sắp chiêu mộ thành công Hojlund

📞 Đề nghị hấp dẫn về lương thưởng

Truyền thông Italia tiết lộ Napoli sẵn sàng nâng lương cho Hojlund từ 2,4 triệu bảng/năm tại MU lên 3,9 triệu bảng/năm. Đây được xem là một trong những “đòn bẩy” quan trọng để thuyết phục chân sút 21 tuổi.

🟥 Hojlund dao động vì không được trọng dụng

Nguồn tin cho hay Hojlund cũng cởi mở trước đề nghị từ Napoli, nhất là khi anh không được HLV Ruben Amorim sử dụng ở cả hai vòng đầu Premier League. Tình cảnh này khiến tiền đạo Đan Mạch cân nhắc nghiêm túc về tương lai tại Old Trafford.

HLV Amorim không đưa Hojlund vào trong kế hoạch nhân sự

HLV Ruben Amorim ưu tiên sử dụng các tân binh Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo, trong khi những cái tên sẵn có như Mason Mount, Joshua Zirkzee cũng được ưu tiên. Bối cảnh đó đẩy tiền đạo người Đan Mạch xuống dưới trong thứ tự lựa chọn trên hàng công.

🔥 Đề nghị mượn kèm mua đứt

Napoli được cho là đưa ra gói hỏi mượn trị giá 4,3 triệu bảng, kèm tùy chọn mua đứt 34,5 triệu bảng. Nếu thương vụ thành công, MU sẽ chịu khoản lỗ nặng, bởi họ từng chi tới 72 triệu bảng để đưa Hojlund về từ Atalanta năm 2023.

Dù nhận nhiều kỳ vọng, Hojlund gặp khó trong việc tạo dấu ấn tại Old Trafford, khi chỉ ghi 26 bàn sau 95 trận trên mọi đấu trường. Sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ ở hàng công mùa hè này khiến HLV Ruben Amorim đánh giá anh không còn nằm trong kế hoạch lâu dài.

🕐 McTominay vào cuộc “dụ” đồng đội

Theo Corriere Dello Sport, Scott McTominay thậm chí đã trực tiếp gọi điện cho Hojlund để khuyên anh gia nhập Napoli. Bộ đôi này từng có 34 trận sát cánh trong màu áo MU và giữ mối quan hệ thân thiết.