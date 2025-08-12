Trực tiếp chuyển nhượng sáng 12/8: MU đón tin vui thương vụ Donnarumma
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 12/8.
MU đang được liên hệ với thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG, và đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng để thủ thành người Italia ra đi sau khi chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille.
HLV Luis Enrique đã gạch tên Donnarumma khỏi danh sách thi đấu trận Siêu cúp với Tottenham diễn ra vào giữa tuần này.
Theo truyền thông Anh, HLV Ruben Amorim muốn MU tăng cường vị trí thủ môn trong mùa hè này, và PSG được cho là sẽ chấp nhận mức phí khoảng 26 triệu bảng cho Donnarumma.
BBC xác nhận rằng trung vệ Illia Zabarnyi của Bournemouth chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 57,1 triệu bảng sang PSG. Cầu thủ người Ukraine đã có mặt tại Paris (Pháp) sau khi đạt thỏa thuận cá nhân về bản hợp đồng 5 năm với nhà đương kim vô địch Champions League.
Hiện đôi bên vẫn đang chốt những chi tiết cuối cùng của thương vụ, dự kiến gồm 54,5 triệu bảng trả trước và 2,6 triệu bảng phụ phí tùy thành tích. Zabarnyi sẽ là hậu vệ thứ ba rời Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng này, sau Dean Huijsen sang Real Madrid với giá 50 triệu bảng và Milos Kerkez gia nhập Liverpool trong thương vụ trị giá 40 triệu bảng.
Theo Mundo Deportivo, thương vụ Dani Ceballos trở lại Real Betis lại một lần nữa được khơi lại, khi đội bóng xứ Andalusia gấp rút tìm người thay thế Isco.
Sự quan tâm này gia tăng sau khi Isco gãy xương mác trái và sẽ phải nghỉ dài hạn. Ceballos được cho là đã chính thức yêu cầu rời Real Madrid trong mùa hè này để tái hợp với Real Betis, đội bóng quê hương của anh.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng. Real Madrid muốn thu về khoảng 20 triệu euro, trong khi Real Betis chỉ sẵn sàng trả con số thấp hơn nhiều.
Theo talkSPORT, tiền đạo Dominic Calvert Lewin đã chấm dứt hợp tác với người đại diện trong bối cảnh tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới. Cầu thủ 28 tuổi rời Everton cuối tháng 6 sau khi hết hợp đồng và hiện vẫn chưa có câu lạc bộ mới trước thềm mùa giải.
Nguồn tin cho biết Calvert Lewin đã có các cuộc đàm phán với ba đội bóng Premier League gồm MU, Newcastle và Leeds United.
Theo nguồn tin từ The London Standard, Man City đã chính thức bước vào cuộc đua chiêu mộ tiền vệ tấn công Xavi Simons của Leipzig. Trước đó, Chelsea đã đàm phán với RB Leipzig về thương vụ trao đổi liên quan đến Christopher Nkunku. Tuy nhiên, Man City hiện đang tìm cách “nẫng tay trên” thương vụ này. Dù vậy, Simons được cho là vẫn nghiêng về khả năng chuyển tới Chelsea hơn.
Theo nguồn tin độc quyền từ ký giả Keith Downie (Sky Sports), Monaco đang dành sự quan tâm tới hậu vệ Kieran Trippier của Newcastle.
Đội bóng xứ Công quốc đang cân nhắc gửi đề nghị hỏi mua cầu thủ 34 tuổi. Trippier chỉ còn 1 năm hợp đồng với Newcastle, nhưng “Chích chòe” không muốn để tuyển thủ Anh ra đi bởi anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Eddie Howe.
Nếu gia nhập Monaco, Trippier sẽ có cơ hội tái ngộ người đồng đội cũ ở Tottenham là Eric Dier.
MU đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt với kình địch Man City nhằm giành chữ ký của tiền vệ Carlos Baleba – ngôi sao đang thi đấu cho Brighton...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/08/2025 23:27 PM (GMT+7)