Trực tiếp chuyển nhượng sáng 12/8: MU đón tin vui thương vụ Donnarumma

MU đón tin vui thương vụ Donnarumma

MU đang được liên hệ với thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG, và đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng để thủ thành người Italia ra đi sau khi chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille.

HLV Luis Enrique đã gạch tên Donnarumma khỏi danh sách thi đấu trận Siêu cúp với Tottenham diễn ra vào giữa tuần này.

Theo truyền thông Anh, HLV Ruben Amorim muốn MU tăng cường vị trí thủ môn trong mùa hè này, và PSG được cho là sẽ chấp nhận mức phí khoảng 26 triệu bảng cho Donnarumma.