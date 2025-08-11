MU đấu Man City tranh Baleba, sẵn sàng phá kỷ lục 104 triệu bảng

⚽ MU chưa muốn dừng lại sau "bom tấn" Sesko

Mùa hè 2025 chứng kiến MU chi tiêu mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi bỏ ra 74 triệu bảng để sở hữu tiền đạo Benjamin Sesko, “Quỷ đỏ” được cho là muốn khép lại kỳ chuyển nhượng bằng một bản hợp đồng chất lượng ở tuyến giữa – Carlos Baleba.

Baleba được hai ông lớn thành Manchester theo đuổi

Ngôi sao người Cameroon gia nhập Brighton vào năm 2023 với mức phí 23,2 triệu bảng. Nhiều nguồn tin tiết lộ MU đã thông qua các trung gian để tiếp cận Brighton, bày tỏ rõ sự quan tâm.

🏟 Man City cũng nhập cuộc

Không chỉ MU, Man City từ lâu cũng dành sự chú ý cho Baleba. Nguồn tin của ESPN xác nhận HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao tài năng 21 tuổi này, dù chưa rõ “The Citizens” có sẵn sàng đáp ứng mức phí mà Brighton mong muốn trong mùa hè này hay không.

MU đang tìm kiếm phương án thay thế cho Casemiro (người sa sút phong độ) và Mason Mount (thường xuyên dính chấn thương). Trong khi đó, Man City đã chi khoảng 50 triệu bảng mua Tijjani Reijnders mùa hè này, sau thương vụ Nico Gonzalez trị giá tương tự vào tháng 1.

Casemiro và Mount đều có vấn đề

📅 Thương vụ khó xảy ra ngay mùa hè này

Theo các nguồn tin, khả năng Brighton để Baleba rời sân AMEX trong kỳ chuyển nhượng hiện tại là không cao. Cầu thủ này không gây áp lực ra đi và tỏ ra hài lòng khi tiếp tục khoác áo “Chim mòng biển” thêm ít nhất một mùa giải nữa.

Baleba chỉ là cái tên mới nhất nằm trong danh sách những ngôi sao Brighton được các CLB lớn tại Premier League săn đón.

Chelsea đã chi tổng cộng 235 triệu bảng để mang về Moises Caicedo, Marc Cucurella và Joao Pedro. Arsenal từng bỏ ra 50 triệu bảng mua Ben White, Liverpool kích hoạt điều khoản 35 triệu bảng của Alexis Mac Allister, còn Tottenham trả 25 triệu bảng cho Yves Bissouma.