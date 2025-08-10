Trực tiếp chuyển nhượng sáng 10/8: Đội Ronaldo nhắm sao Bayern, Chelsea theo đuổi Araujo

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 10/8: Đội Ronaldo nhắm sao Bayern, Chelsea theo đuổi Araujo

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Cập nhật những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu và thế giới ngày 10/8.

Diễn biến
Liverpool muốn vượt mặt Newcastle để chiêu mộ Wissa

Liverpool đang quyết tâm đánh bại Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Wissa từ Brentford, sau khi không thể chiêu mộ Alexander Isak. "The Kop" tin rằng danh tiếng của họ sẽ tạo nên lợi thế lớn hơn Newcastle trong cuộc cạnh tranh này.

Chelsea quan tâm Araujo của Barcelona

Chelsea đang chuẩn bị lời đề nghị cho hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona sau khi Levi Colwill gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Colwill đã phải phẫu thuật vì chấn thương dây chằng chéo trước. Truyền thông Anh cho biết Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu euro cho Araujo và tin rằng Barcelona sẽ chấp nhận do đội bóng này đang gặp khó khăn tài chính.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 10/8: Đội Ronaldo nhắm sao Bayern, Chelsea theo đuổi Araujo - 1

Tottenham nhắm Nico Paz thay thế Maddison

Tottenham đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Nico Paz của Como. Cầu thủ này đã ghi 6 bàn và có 8 pha kiến tạo ở mùa giải trước. Theo tờ The Times, Tottenham cân nhắc chiêu mộ tiền vệ tấn công này sau khi James Maddison dính chấn thương nặng. 

Al Nassr sẵn sàng chi mạnh để chiêu mộ Coman

Al Nassr đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá khoảng 30 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ cánh Kingsley Coman. Cầu thủ người Pháp này còn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria đến hết mùa giải tới. Đội bóng thuộc giải VĐQG Saudi Arabia đề xuất một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028 cho ngôi sao 29 tuổi, cùng mức lương hàng năm lên đến hơn 20 triệu euro.

8

Chuyển nhượng MU: Bán lỗ Hojlund dọn chỗ đón Sesko, Mourinho "giải cứu" Garnacho
Chuyển nhượng MU: Bán lỗ Hojlund dọn chỗ đón Sesko, Mourinho "giải cứu" Garnacho

MU sẵn sàng bán tiền đạo Rasmus Hojlund để có ngân sách cho thương vụ chiêu mộ chân sút Benjamin Sesko của Leipzig.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

09/08/2025 23:59 PM (GMT+7)
