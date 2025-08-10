Trực tiếp chuyển nhượng sáng 10/8: Đội Ronaldo nhắm sao Bayern, Chelsea theo đuổi Araujo
Cập nhật những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu và thế giới ngày 10/8.
Liverpool đang quyết tâm đánh bại Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Wissa từ Brentford, sau khi không thể chiêu mộ Alexander Isak. "The Kop" tin rằng danh tiếng của họ sẽ tạo nên lợi thế lớn hơn Newcastle trong cuộc cạnh tranh này.
Chelsea đang chuẩn bị lời đề nghị cho hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona sau khi Levi Colwill gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Colwill đã phải phẫu thuật vì chấn thương dây chằng chéo trước. Truyền thông Anh cho biết Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu euro cho Araujo và tin rằng Barcelona sẽ chấp nhận do đội bóng này đang gặp khó khăn tài chính.
Tottenham đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Nico Paz của Como. Cầu thủ này đã ghi 6 bàn và có 8 pha kiến tạo ở mùa giải trước. Theo tờ The Times, Tottenham cân nhắc chiêu mộ tiền vệ tấn công này sau khi James Maddison dính chấn thương nặng.
Al Nassr đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá khoảng 30 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ cánh Kingsley Coman. Cầu thủ người Pháp này còn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria đến hết mùa giải tới. Đội bóng thuộc giải VĐQG Saudi Arabia đề xuất một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028 cho ngôi sao 29 tuổi, cùng mức lương hàng năm lên đến hơn 20 triệu euro.
MU sẵn sàng bán tiền đạo Rasmus Hojlund để có ngân sách cho thương vụ chiêu mộ chân sút Benjamin Sesko của Leipzig.
