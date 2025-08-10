Trực tiếp chuyển nhượng sáng 10/8: Đội Ronaldo nhắm sao Bayern, Chelsea theo đuổi Araujo

Chelsea quan tâm Araujo của Barcelona

Chelsea đang chuẩn bị lời đề nghị cho hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona sau khi Levi Colwill gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Colwill đã phải phẫu thuật vì chấn thương dây chằng chéo trước. Truyền thông Anh cho biết Chelsea sẵn sàng chi 50 triệu euro cho Araujo và tin rằng Barcelona sẽ chấp nhận do đội bóng này đang gặp khó khăn tài chính.