Siêu máy tính tư vấn MU mua sao lạ, không cần chi 100 triệu bảng cho Baleba

🔍 Hàng tiền vệ là ưu tiên mới của MU

Sau một mùa giải đáng quên, MU đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh hàng công với sự xuất hiện của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và mới nhất là "bom tấn" Benjamin Sesko trị giá 85 triệu euro (74 triệu bảng).

Giờ đây, sự chú ý của "Quỷ đỏ" đã chuyển sang việc củng cố tuyến giữa. Sự ra đi của Christian Eriksen khiến đội chủ sân Old Trafford cần thêm nhân tố để cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo.

HLV Ruben Amorim vốn rất coi trọng sự năng động và cường độ chơi bóng cao nơi tuyến giữa – điều ông đang nỗ lực xây dựng tại MU. Chính vì thế, việc tìm kiếm tiền vệ phù hợp đang là nhiệm vụ cấp thiết.

Patrick Osterhage (Freiburg) được đánh giá có nhiều nét tương đồng Baleba nhưng rẻ hơn

Carlos Baleba, cầu thủ trẻ của Brighton, hiện được xem là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, Brighton gây khó dễ cho MU khi "hét" giá ngôi sao trụ cột tới 100 triệu bảng.

🧩 Patrick Osterhage – phương án thay thế đáng cân nhắc

Trong nỗ lực tìm người có lối chơi tương tự Baleba, công cụ phân tích dữ liệu của DataMB đã gợi ý cho MU một cái tên ít được biết đến – Patrick Osterhage, tiền vệ thuộc biên chế Freiburg.

Cầu thủ 25 tuổi chuyển đến Freiburg từ Bochum vào mùa hè năm ngoái. Anh ra sân 30 trận tại Bundesliga 2024/25, góp phần giúp Freiburg suýt chen chân vào nhóm dự Champions League.

Điểm mạnh của Osterhage nằm ở khả năng đánh chặn, kiểm soát không gian phía trước hàng phòng ngự – vai trò cực kỳ quan trọng với các đội bóng chơi pressing cao như MU dưới thời Amorim.

Giám đốc thể thao Freiburg, Klemens Hartenbach, từng dành nhiều lời khen ngợi khi chiêu mộ Osterhage: “Chúng tôi đã theo dõi Patrick nhiều năm. Khi còn trẻ, cậu ấy đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn nhờ tinh thần tuyệt vời. Cậu ấy chơi được ở mọi vị trí tuyến giữa và còn tiềm năng phát triển. Patrick chuyền tốt, thích dứt điểm, có tốc độ, sức bền và sự năng nổ".

💰 Giá trị hợp lý cho phương án tiềm năng

Osterhage hiện được Transfermarkt định giá ở mức 8,68 triệu bảng – con số thấp hơn nhiều so với mức phí dự kiến của Baleba. Với tài chính hạn chế và nhiều vị trí cần nâng cấp, đây có thể là thương vụ “hời” nếu MU hành động sớm.

Dù không quá nổi bật trên truyền thông, cầu thủ người Đức đã âm thầm khẳng định bản thân tại Bundesliga. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và phát triển dưới sự dẫn dắt của Amorim, tiền vệ này hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa "Quỷ đỏ".

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng khó lường, sự linh hoạt và nhạy bén trong việc tìm kiếm nhân tố phù hợp sẽ là chìa khóa để Man United vượt lên trong cuộc đua trở lại đỉnh cao.