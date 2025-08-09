Benjamin Sesko chính thức gia nhập MU, ra mắt Old Trafford tối nay

Tiền đạo Benjamin Sesko đã chính thức gia nhập Manchester United từ Leipzig. Tiền đạo người Slovenia có giá 74 triệu bảng và ký hợp đồng với MU tới năm 2030.

Benjamin Sesko là tân binh mới nhất của MU

Dự kiến Sesko sẽ làm lễ ra mắt các fan MU ngay tối nay tại Old Trafford, khi MU có trận giao hữu tri ân David De Gea gặp Fiorentina vào lúc 18h45.

Sesko trong 2 mùa giải qua đã trở thành một trong những chân sút trẻ hàng đầu của bóng đá châu Âu, anh là tiền đạo U23 ghi bàn nhiều nhất từ mùa 2023/24 đến nay ở top 5 giải VĐQG top đầu lục địa. Mùa trước Sesko đã ghi 21 bàn & 6 kiến tạo cho Leipzig. Với ĐT Slovenia, Sesko đã khoác áo đội tuyển từ năm 2021 và ghi 16 bàn trong 41 trận.

Sesko cho biết: "Lịch sử của Man Utd rất đặc biệt, nhưng điều làm tôi hào hứng nhất là tương lai. Khi bàn về điều này, tôi cảm thấy mọi thứ đã được sắp xếp để CLB thành công rất nhiều trong những năm tới. Tôi rất chờ đợi được làm việc với HLV Ruben Amorim".

Tiếp tục cập nhật...