Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 11/8: Hojlund "quay xe", muốn rời MU về Serie A

Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2025.

Diễn biến
🔁 Hojlund "quay xe", muốn rời MU để trở lại Serie A

Theo talkSPORT, Rasmus Hojund "đang dần cởi mở hơn" với ý tưởng rời MU trong bối cảnh được AC Milan ngỏ lời. Tuần trước, tiền đạo người Đan Mạch tuyên bố rất hào hứng với viễn cảnh ở lại để cạnh tranh suất đá chính, bất chấp MU chiêu mộ Benjamin Seso: "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đó là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra".

Hiện tại, AC Milan đang cân nhắc lựa chọn mượn Hojlund 1 mùa, kèm điều khoản mua đứt từ 30-40 triệu bảng.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 11/8: Hojlund "quay xe", muốn rời MU về Serie A - 1

✍️ Newcastle đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Milan

Theo Goal, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Malick Thiaw của AC Milan. Dự kiến, Thiaw sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế vào hôm nay trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với đội bóng vùng Tyneside. Để thuyết phục Milan nhả người, "Chích chòe" phải trả 35 triệu euro (30,3 triệu bảng) phí chuyển nhượng, kèm phụ phí 5 triệu euro (4,3 triệu bảng).

Thiaw trở thành tân binh mới nhất của Newcastle trong mùa hè 2025, sau tiền đạo Anthony Elanga từ Nottingham Forest và thủ môn Aaron Ramsdale từ Southampton.

💼 Sao Bayern Munich đồng ý gia nhập đội của Ronaldo

Theo từ Bild (Đức), ngôi sao chạy cánh Kingsley Coman của Bayern Munich đã đồng ý gia nhập Al Nassr. Đáng chú ý, "đại gia" Saudi Arabia chấp nhận trả Coman mức lương khủng từ 25-30 triệu euro mỗi năm.

Dù vậy, Al Nassr vẫn phải đàm phán để đi đến thống nhất về mức phí chuyển nhượng với Bayern Munich. Nhà vô địch Bundesliga từng thẳng thừng khước từ lời đề nghị 30 triệu euro của đối tác và "hét" giá Coman tới 50 triệu euro.

🤑 Chelsea bất ngờ sáng cửa chiêu mộ Xavi Simons

Theo tờ Bild (Đức), RB Leipzig đã đề xuất với Chelsea ý tưởng trao đổi Xavi Simons lấy Christopher Nkunku kèm khoản tiền mặt, nhằm thúc đẩy thương vụ sớm hoàn tất. Trước đó, đội bóng nước Đức kiên quyết giữ nguyên mức giá 60 triệu bảng cho Xavi Simons.

Trong quá khứ, Nkunku từng khoác áo Leipzig giai đoạn 2019-2023, trước khi gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng 52 triệu bảng.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

PSG
Tottenham Hotspur
Siêu máy tính tư vấn MU mua sao lạ, không cần chi 100 triệu bảng cho Baleba
Siêu máy tính tư vấn MU mua sao lạ, không cần chi 100 triệu bảng cho Baleba

Trong bối cảnh gặp khó trong thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba, MU đã được công cụ phân tích dữ liệu của DataMB gợi ý cho phương án bất ngờ.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/08/2025 02:46 AM (GMT+7)
