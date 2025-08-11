Trực tiếp chuyển nhượng sáng 11/8: Hojlund "quay xe", muốn rời MU về Serie A

🔁 Hojlund "quay xe", muốn rời MU để trở lại Serie A

Theo talkSPORT, Rasmus Hojund "đang dần cởi mở hơn" với ý tưởng rời MU trong bối cảnh được AC Milan ngỏ lời. Tuần trước, tiền đạo người Đan Mạch tuyên bố rất hào hứng với viễn cảnh ở lại để cạnh tranh suất đá chính, bất chấp MU chiêu mộ Benjamin Seso: "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đó là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra".

Hiện tại, AC Milan đang cân nhắc lựa chọn mượn Hojlund 1 mùa, kèm điều khoản mua đứt từ 30-40 triệu bảng.