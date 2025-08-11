Trực tiếp chuyển nhượng sáng 11/8: Hojlund "quay xe", muốn rời MU về Serie A
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2025.
Theo talkSPORT, Rasmus Hojund "đang dần cởi mở hơn" với ý tưởng rời MU trong bối cảnh được AC Milan ngỏ lời. Tuần trước, tiền đạo người Đan Mạch tuyên bố rất hào hứng với viễn cảnh ở lại để cạnh tranh suất đá chính, bất chấp MU chiêu mộ Benjamin Seso: "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đó là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra".
Hiện tại, AC Milan đang cân nhắc lựa chọn mượn Hojlund 1 mùa, kèm điều khoản mua đứt từ 30-40 triệu bảng.
Theo Goal, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Malick Thiaw của AC Milan. Dự kiến, Thiaw sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế vào hôm nay trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với đội bóng vùng Tyneside. Để thuyết phục Milan nhả người, "Chích chòe" phải trả 35 triệu euro (30,3 triệu bảng) phí chuyển nhượng, kèm phụ phí 5 triệu euro (4,3 triệu bảng).
Thiaw trở thành tân binh mới nhất của Newcastle trong mùa hè 2025, sau tiền đạo Anthony Elanga từ Nottingham Forest và thủ môn Aaron Ramsdale từ Southampton.
Theo từ Bild (Đức), ngôi sao chạy cánh Kingsley Coman của Bayern Munich đã đồng ý gia nhập Al Nassr. Đáng chú ý, "đại gia" Saudi Arabia chấp nhận trả Coman mức lương khủng từ 25-30 triệu euro mỗi năm.
Dù vậy, Al Nassr vẫn phải đàm phán để đi đến thống nhất về mức phí chuyển nhượng với Bayern Munich. Nhà vô địch Bundesliga từng thẳng thừng khước từ lời đề nghị 30 triệu euro của đối tác và "hét" giá Coman tới 50 triệu euro.
Theo tờ Bild (Đức), RB Leipzig đã đề xuất với Chelsea ý tưởng trao đổi Xavi Simons lấy Christopher Nkunku kèm khoản tiền mặt, nhằm thúc đẩy thương vụ sớm hoàn tất. Trước đó, đội bóng nước Đức kiên quyết giữ nguyên mức giá 60 triệu bảng cho Xavi Simons.
Trong quá khứ, Nkunku từng khoác áo Leipzig giai đoạn 2019-2023, trước khi gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng 52 triệu bảng.
Trong bối cảnh gặp khó trong thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba, MU đã được công cụ phân tích dữ liệu của DataMB gợi ý cho phương án bất ngờ.
