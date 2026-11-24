Trước cuộc đại chiến với Anthony Joshua ngày 11/12, Tyson Fury khiến làng quyền Anh bất ngờ khi công khai từng được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Vợ anh, Paris Fury, tiết lộ những tháng ngày đáng sợ phía sau hào quang của nhà cựu vô địch hạng nặng thế giới.

Vợ tiết lộ khó khăn mà Fury từng phải đối mặt

Vợ Fury tiết lộ chẩn đoán gây bất ngờ, từng sợ mất chồng

Ngày 23/11, bộ phim tài liệu Tyson Fury sắp phát hành trên Netflix hé lộ cuộc chiến với các vấn đề sức khỏe tâm thần của võ sĩ người Anh.

Trong phim, Paris Fury xác nhận chồng từng được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt ở mức độ nhẹ. Fury cũng công khai việc được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực.

Những vấn đề trở nên nghiêm trọng sau chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko năm 2015, thời điểm Fury lần đầu bước lên đỉnh cao quyền Anh hạng nặng.

Thay vì tận hưởng vinh quang, anh rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm và tìm đến rượu cùng chất kích thích.

Tháng 6/2016, Fury phải nhập viện vì nghi bị đau tim. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định anh đang trải qua cơn lo âu nghiêm trọng, kèm những biểu hiện hoang tưởng.

Paris kể lại cảnh chồng nằm trên giường bệnh, cơ thể gắn các thiết bị theo dõi và vô cùng hoảng sợ. Anh tin có người đang âm mưu sát hại mình.

"Tôi đã rất sợ hãi cho anh ấy", Paris chia sẻ. Bản thân Fury tiết lộ từng nghe thấy những giọng nói đe dọa tính mạng mình và gia đình. Anh lo sợ tình trạng sẽ khiến bản thân phải điều trị tại cơ sở tâm thần.

Sau khi gặp bác sĩ chuyên khoa, võ sĩ người Anh được đánh giá và chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần, giúp gia đình hiểu rõ hơn những gì anh đang trải qua.

Từng rơi xuống vực sâu, Fury trở lại nhờ điều trị và quyền Anh

Fury thừa nhận các dấu hiệu bất ổn tâm lý đã xuất hiện từ thời thơ ấu, nhưng anh không biết cách đối diện.

Những biến cố gia đình, áp lực thi đấu và cảm giác mất phương hướng sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp càng khiến tình trạng trở nên khó khăn.

Có thời điểm, Fury tăng cân mất kiểm soát, lạm dụng rượu và cocaine, đồng thời trải qua những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi anh quyết định thay đổi và trở lại tập luyện. Fury tái xuất sàn đấu năm 2018, trước khi giành lại ngôi vô địch thế giới vào năm 2020.

Hiện võ sĩ 38 tuổi duy trì việc gặp bác sĩ tâm thần hằng tuần. Anh cho rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần cần được theo dõi và kiểm soát lâu dài, thay vì xem đó là điều có thể biến mất hoàn toàn.

Fury và Anthony Joshua sẽ thượng đài vào 11/12

Lo lắng trước trận Joshua, Paris tiết lộ điều bất ngờ

Thông tin được công bố chỉ 18 ngày trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Fury và Anthony Joshua tại Cardiff (Xứ Wales) ngày 11/12.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Mirror, Paris thừa nhận cô lo ngại chồng khó từ bỏ quyền Anh. Theo cô, việc tập luyện mang lại mục tiêu sống và giúp Fury duy trì sinh hoạt có kỷ luật.

Dù Fury gọi trận gặp Joshua là màn khép lại sự nghiệp, Paris tin chồng vẫn có thể tiếp tục thi đấu trong năm 2027.

"Tôi biết anh ấy rất gắn bó với quyền Anh", Paris chia sẻ, đồng thời thừa nhận đã không còn cố ngăn chồng trở lại võ đài.

Fury cũng băn khoăn về cuộc sống sau khi giải nghệ, bởi quyền Anh đã gắn bó với anh từ thuở nhỏ.