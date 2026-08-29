"Bom tấn” Enzo Fernandez 140 triệu bảng & cuộc chạy đua gom tiền của Man City

Enzo Fernandez & thương vụ 140 triệu bảng gây chấn động

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn nước rút, nhưng vẫn còn một thương vụ đủ sức làm lu mờ phần lớn những bản hợp đồng đã hoàn tất: Enzo Fernandez có thể rời Chelsea để gia nhập Manchester City.

Man City đang ra sức chiêu mộ Enzo Fernandez

Chelsea từng đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina và đặt hạn chót 17 giờ ngày 14/8 (giờ địa phương, tức 23h theo giờ Hà Nội) để Man City đưa ra lời đề nghị. Dù vậy, thời hạn qua đi và Man City không đưa ra bất cứ đề nghị nào cụ thể cho nhà vô địch World Cup 2022. Khi đó, tất cả đều tin rằng thương vụ đã đi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, thất bại 0-3 choáng váng trước Arsenal ở Siêu cúp Anh khiến giới chủ Man City hiểu rằng, họ cần chi tiêu mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên mới, sau khi Pep Guardiola đã rời đi. Vì vậy, giới chủ "Man xanh" nối lại đàm phán với Chelsea về Enzo Fernandez.

Theo các nguồn tin, sau khi Man City bỏ lỡ thời hạn chót mà phía Chelsea đặt ra và nối lại đàm phán trong những ngày cuối phiên chợ hè, đội bóng Tây London đã tăng giá bán. Cụ thể, Chelsea chỉ để Enzo Fernandez ra đi nếu Man City chồng đủ 140 triệu bảng lên bàn thương thảo.

Nếu thương vụ được hoàn tất ở mức giá này, Fernandez sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, đồng thời phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh (hiện thuộc về thương vụ Alexander Isak gia nhập Liverpool hè năm ngoái với giá 125 triệu bảng).

Quan trọng hơn, đây không đơn thuần là một thương vụ mua bán cầu thủ mà còn là màn tái hợp đầy hấp dẫn giữa tiền vệ Enzo Fernandez và HLV Enzo Maresca tại sân Etihad. Maresca từng có 18 tháng làm việc với Fernandez tại Stamford Bridge và rất muốn đưa cậu học trò cũ tới Etihad. Sau khi tiếp quản Man City, chiến lược gia người Italia được cho là đánh giá Fernandez là một trong những phương án lý tưởng để tăng cường tuyến giữa.

Man City ráo riết “gom tiền” cho Fernandez

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất nằm ở chính hoạt động bán cầu thủ của Man City.

Tijjani Reijnders đã rời Etihad để gia nhập Al Qadsiah của Saudi Arabia với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu, bởi thực tế Man City đã bán nguyên một đội hình hè này và dư sức thu về khoản tiền để chiêu mộ Enzo Fernandez.

Reijnders phải rời Man City chỉ sau 1 mùa giải

Bộ đôi Omar Marmoush và Savinho cũng đã rời Etihad, gia nhập Tottenham. Theo tiết lộ, Man City thu về khoảng 150 triệu bảng cho bộ đôi này. Trước đó, Rodri cũng cập bến Barcelona trong thương vụ trị giá 65 triệu bảng.

Theo các nguồn tin, Man City đã thu về khoảng 320 - 350 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Ở chiều ngược lại, "Man xanh" cũng đã chi ra 230 triệu bảng để mua sắm các tân binh. Nếu đổ dồn nguồn lực cho Enzo Fernandez và thương vụ 140 triệu bảng, Man City sẽ có một mùa hè thực sự sôi nổi nhưng hầu như không phải móc quá nhiều tiền túi.