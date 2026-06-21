Trực tiếp chuyển nhượng 21/6: Arsenal và Tottenham muốn chiêu mộ Greenwood
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 21/6.
Nhà báo Emma Roarty của tờ Sky Sports tiết lộ Ronaldinho đã quyết định ký hợp đồng với câu lạc bộ Ravenna FC thuộc Serie C ở tuổi 46. Lần cuối anh thi đấu chuyên nghiệp là cho Fluminense vào năm 2015. Điều đáng nói, Ronaldinho cũng là 1 trong những cổ đông của Ravenna FC.
Trang DaveOCKOP tiết lộ Liverpool quyết định nâng giá hỏi mua Yan Diomande lên thành 115 triệu euro sau khi họ bị Leipzig từ chối con số 100 triệu euro. Đội sân Anfield đang tỏ ra rất quyết tâm để có được ngôi sao này ở phiên chợ hè 2026.
Tờ L'Équipe tiết lộ Arsenal và Tottenham đều đang theo dõi Greenwood ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Họ ấn tượng với phong độ của ngôi sao này ở mùa giải 2025/26 vừa qua. Nhưng không dễ gì để 2 đội bóng Ngoại hạng Anh chiêu mộ được Greenwood. Lý do không phải bởi giá cả, mà vì Greenwood từng dính nhiều lùm xùm ở xứ sở sương mù, từ đấy bị đẩy sang Marseille.
Tờ AS cho biết PSG đang tiếp cận Camavinga. Họ mong muốn chiêu mộ tiền vệ này của Real Madrid, dù cho anh không có ý định rời khỏi sân Bernabeu. Vì vậy, Real Madrid không có lý do gì để lo lắng ngay lập tức. Nếu cầu thủ không muốn ra đi, bất kỳ thương vụ chuyển nhượng tiềm năng nào cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn để hoàn tất.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 14/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/06/2026 23:39 PM (GMT+7)