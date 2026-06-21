Trực tiếp chuyển nhượng 21/6: Arsenal và Tottenham muốn chiêu mộ Greenwood

Arsenal và Tottenham muốn chiêu mộ Greenwood

Tờ L'Équipe tiết lộ Arsenal và Tottenham đều đang theo dõi Greenwood ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Họ ấn tượng với phong độ của ngôi sao này ở mùa giải 2025/26 vừa qua. Nhưng không dễ gì để 2 đội bóng Ngoại hạng Anh chiêu mộ được Greenwood. Lý do không phải bởi giá cả, mà vì Greenwood từng dính nhiều lùm xùm ở xứ sở sương mù, từ đấy bị đẩy sang Marseille.