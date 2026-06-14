Trực tiếp chuyển nhượng 14/6: Rashford còn cơ hội chơi ở Ngoại hạng Anh
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 14/6.
Một cầu thủ mới đây được cho là có liên hệ với Chelsea là tiền đạo Marcus Rashford. Tuyển thủ quốc tế người Anh đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Barcelona sau khi không còn được trọng dụng tại Old Trafford.
Rashford đã có một quãng thời gian thi đấu hiệu quả tại Tây Ban Nha và đóng góp 14 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Barcelona. Anh cũng giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Chelsea có vẻ thận trọng trong thương vụ này. Đội bóng này sẽ chỉ xem xét tới Rashford nếu các mục tiêu chuyển nhượng khác không thành công.
Theo thông tin từ tờ Fichajes, cả Arsenal và Chelsea đều đã liên hệ với Barcelona để mong chiêu mộ Olmo. Cả 2 đội bóng Ngoại hạng Anh này đều sẵn sàng bỏ ra số tiền 70 triệu euro để thuyết phục Barcelona nhả người. Phía đội chủ sân Camp Nou cũng chấp nhận mức phí ấy. Việc này tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa đôi bên.
Theo tờ Daily Mail (Anh), MU đang quan tâm tới tuyển thủ Mỹ Tyler Adams. Tờ báo Anh viết: "Tiền vệ giàu năng lượng này đang nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều đội bóng. MU đã ghi nhận những đóng góp của Adams khi các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng một số thống kê của anh có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với tiền vệ Rodri của Man City.
MU vẫn đang tiếp tục theo dõi cầu thủ này trong quá trình đánh giá các mục tiêu chuyển nhượng. Tân HLV Andoni Iraola của Liverpool đánh giá rất cao Adams, trong khi Chelsea cũng duy trì sự quan tâm".
Adams vừa có màn trình diễn nổi bật ở khu vực trung tuyến khi tuyển Mỹ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 trên sân nhà một cách đầy ấn tượng. Đội bóng xứ cờ hoa dễ dàng đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1, trong trận đấu mà Adams chơi xuất sắc nơi hàng tiền vệ.
Theo nguồn tin từ RMC Sport (Pháp), Real Madrid đã chấm dứt sự quan tâm dành cho Julian Alvarez, qua đó khép lại một trong những thương vụ được chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Trước đó, đội chủ sân Bernabeu từng gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho chân sút người Argentina. Tuy nhiên, Atletico Madrid đã thẳng thừng từ chối và thậm chí còn công khai chế giễu mức giá mà đối thủ cùng thành phố đưa ra.
Sau khi Real Madrid rút lui, Barcelona được xem là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Alvarez. Dẫu vậy, đội bóng xứ Catalunya cũng không thành công với lời đề nghị của mình và còn bị Atletico đáp trả đầy mỉa mai trên mạng xã hội.
Trong bối cảnh Real Madrid đã rời cuộc chơi và Barcelona gặp nhiều trở ngại, khả năng Arsenal bất ngờ nhập cuộc hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Bayern Munich ngày càng tự tin vào khả năng chiêu mộ Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè này.
Đội bóng của HLV Vincent Kompany đang nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho tuyển thủ Anh, trong bối cảnh tương lai của anh tại MU vẫn chưa được định đoạt.
MU vẫn giữ nguyên mức định giá khoảng 30 triệu euro cho Rashford. Trong khi đó, Barcelona vẫn chưa kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford trước thời hạn ngày 15/6. Sự chần chừ từ phía đội bóng xứ Catalunya đang mở ra cơ hội cho Bayern Munich vượt lên trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Anh.
Robert Lewandowski được cho là sắp chuyển tới thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sau khi chia tay Barcelona. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, Chicago Fire đang tích cực theo đuổi chân sút người Ba Lan và đã gửi tới anh bản hợp đồng có thời hạn lên tới 3 năm.
Nguồn tin cho biết Lewandowski đã cùng người đại diện Pini Zahavi tới Mỹ để thảo luận về đề nghị này, đồng thời đánh giá các lựa chọn cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp.
Ở tuổi 37, Lewandowski đã ghi hơn 750 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, đồng thời sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp CLB lẫn cá nhân. Nếu thương vụ hoàn tất, Lewandowski sẽ trở thành ngôi sao mới nhất gia nhập MLS, tiếp bước nhiều tên tuổi lớn từng lựa chọn nước Mỹ làm điểm đến ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Bradley Barcola có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè này khi PSG được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh người Pháp.
Theo thông tin từ tờ L'Equipe (Pháp), tương lai của Barcola tại PSG không còn được đảm bảo, dù anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp.
Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán gia hạn giữa đôi bên đã được khởi động từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, quá trình thương lượng hiện rơi vào bế tắc và chưa đạt được bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, PSG không loại trừ khả năng bán Barcola sau khi World Cup 2026 khép lại nhằm thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể.
Diễn biến này lập tức thu hút sự chú ý của Arsenal và Liverpool, hai đội bóng từ lâu đã được liên hệ với cầu thủ 23 tuổi.
Dẫu vậy, bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Barcola cũng sẽ phải chuẩn bị một khoản đầu tư lớn. PSG không chịu áp lực phải bán ngôi sao người Pháp và được cho là sẽ chỉ cân nhắc những lời đề nghị thực sự hấp dẫn trước khi mùa giải mới khởi tranh.
MU sắp thành công trong việc chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes khi đã được West Ham chấp nhận bán.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/06/2026 00:53 AM (GMT+7)