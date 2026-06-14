Trực tiếp chuyển nhượng 14/6: Rashford còn cơ hội chơi ở Ngoại hạng Anh

Rashford còn cơ hội chơi ở Ngoại hạng Anh

Một cầu thủ mới đây được cho là có liên hệ với Chelsea là tiền đạo Marcus Rashford. Tuyển thủ quốc tế người Anh đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Barcelona sau khi không còn được trọng dụng tại Old Trafford.

Rashford đã có một quãng thời gian thi đấu hiệu quả tại Tây Ban Nha và đóng góp 14 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Barcelona. Anh cũng giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Chelsea có vẻ thận trọng trong thương vụ này. Đội bóng này sẽ chỉ xem xét tới Rashford nếu các mục tiêu chuyển nhượng khác không thành công.