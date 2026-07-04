Huyền thoại thể thao gửi ảnh "nhạy cảm" cho vợ bạn, bê bối chấn động sự nghiệp

Loạt cáo buộc gây sốc nhắm vào Phil Mickelson

Làng golf thế giới đang dậy sóng khi huyền thoại Phil Mickelson vướng vào loạt cáo buộc đời tư nghiêm trọng. Theo nhà báo điều tra Alan Shipnuck, golfer người Mỹ bị tố có hành vi không phù hợp với Ashley Perez, vợ của golfer Pat Perez trong một sự việc diễn ra từ năm 2015.

Mickelson đang gặp phải nhiều "sóng gió hậu trường"

Báo cáo cho rằng Mickelson đã dùng điện thoại cá nhân để gửi Ashley Perez xem hình ảnh nhạy cảm của chính mình, đồng thời còn đưa ra lời mời gây tranh cãi khi chồng cô rời khỏi phòng trong thời gian ngắn.

Thông tin này nhanh chóng bùng nổ trên truyền thông quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Mickelson vừa bị cấm xuất hiện tại một CLB golf ở California sau cáo buộc có hành vi không phù hợp với nữ nhân viên.

Phil Mickelson phản pháo, nguy cơ ảnh hưởng sự nghiệp

Không chỉ dừng lại ở một vụ việc, báo cáo điều tra còn cho biết nhiều phụ nữ khác từng cảm thấy không thoải mái khi ở gần huyền thoại golf Mỹ. Điều này khiến hình ảnh của Mickelson đối mặt nguy cơ tổn hại nghiêm trọng sau hơn 20 năm xây dựng danh tiếng.

Trước áp lực dư luận, đội ngũ luật sư của Mickelson lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ. Phía đại diện gọi đây là những thông tin “giật gân, thiếu sự thật” nhằm thu hút lượt xem trên mạng.

Người phát ngôn của Mickelson cũng cho biết golfer 56 tuổi hiện tập trung giải quyết các vấn đề cá nhân và gia đình, đồng thời chưa đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc.

Phil Mickelson là một trong những golfer thành công nhất lịch sử với nhiều danh hiệu major và từng được xem là biểu tượng lớn của golf Mỹ. Tuy nhiên, loạt bê bối gần đây đang khiến sự nghiệp lẫy lừng của ông bị phủ bóng đen.