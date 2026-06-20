Trực tiếp chuyển nhượng 20/6: Real Madrid nhắm mua Dias
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 20/6.
Theo tiết lộ của The Mirror, Jose Mourinho muốn Real Madrid chiêu mộ Ruben Dias vào phiên chợ hè 2026. Chủ tịch Florentino Perez đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị ban đầu cho hậu vệ của Man City. Đội chủ sân Bernabeu tự tin hoàn thành thương vụ này. Dias còn hợp đồng đến năm 2028 với Man City, nhưng anh hiện cân nhắc tìm thử thách mới khi đã giành mọi vinh quang với "The Citizens".
Sky Sports tiết lộ Arsenal đã gia nhập đường đua chiêu mộ Rogers với Chelsea và MU. Đội chủ sân Emirates đang tìm cầu thủ có thể thi đấu ở trung lộ lẫn cánh trái như Rogers. Phía Aston Villa đang xem xét các lời đề nghị. Họ dự kiến nhả người nếu nhận về 80 triệu bảng.
Tờ Corriere dello Sport gần đây cho hay Khephren Thuram của Juventus đang lọt tầm ngắm của Liverpool. Juventus sẵn sàng bán Thuram với mức giá từ 35 triệu bảng đến 39 triệu bảng. Bản thân ngôi sao người Pháp này có khát khao tới Ngoại hạng Anh thi đấu.
Tottenham đang nỗ lực theo đuổi Adam Wharton sau khi chấp nhận rằng việc chiêu mộ Sandro Tonali và Mateus Fernandes sẽ cực kỳ khó thực hiện. Tuy nhiên không dễ gì để Spurs hoàn thành mục tiêu đó, khi Crystal Palace mức phí rơi vào khoảng 80 triệu euro.
Jonathan David, Vozinha hay Ayyoub Bouaddi đang "gây sốt" ở World Cup dù không phải siêu sao đình đám.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/06/2026 23:55 PM (GMT+7)