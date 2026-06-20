Trực tiếp chuyển nhượng 20/6: Real Madrid nhắm mua Dias

Real Madrid nhắm mua Dias

Theo tiết lộ của The Mirror, Jose Mourinho muốn Real Madrid chiêu mộ Ruben Dias vào phiên chợ hè 2026. Chủ tịch Florentino Perez đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị ban đầu cho hậu vệ của Man City. Đội chủ sân Bernabeu tự tin hoàn thành thương vụ này. Dias còn hợp đồng đến năm 2028 với Man City, nhưng anh hiện cân nhắc tìm thử thách mới khi đã giành mọi vinh quang với "The Citizens".