Trực tiếp chuyển nhượng 31/5: MU bất ngờ nhắm Leao
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 31/5.
Atletico Madrid đang cân nhắc thực hiện thương vụ gây bất ngờ mang tên Tijjani Reijnders. Theo Daily Mail, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha muốn đưa tiền vệ người Hà Lan rời Manchester City chỉ sau một mùa giải gắn bó.
Reijnders chuyển đến Etihad từ AC Milan vào mùa hè năm ngoái và có khởi đầu khá hứa hẹn. Tuy nhiên, anh chưa thể khẳng định vị thế vững chắc trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Điều đó khiến Atletico nhìn thấy cơ hội tiếp cận cầu thủ 27 tuổi.
Đội bóng của Diego Simeone đặc biệt quyết tâm theo đuổi Reijnders trong trường hợp Bernardo Silva từ chối đề nghị và lựa chọn gia nhập Barcelona. Đây được xem là phương án dự phòng chất lượng nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa Atletico trước mùa giải mới.
Bernardo Silva được cho là muốn gia nhập Barcelona hơn bất kỳ bến đỗ nào khác sau khi rời Manchester City. Theo The Times, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện cũng nhận được sự quan tâm từ Atletico Madrid và Benfica, CLB đã đào tạo anh trưởng thành.
Dẫu vậy, Barcelona vẫn là lựa chọn số một của Silva. Đội bóng xứ Catalunya được cho là sẵn sàng dành cho cầu thủ 31 tuổi mức lương khoảng 80.000 bảng mỗi tuần. Các nguồn tin từ ESPN khẳng định Silva vẫn là phương án nghiêm túc trong kế hoạch chuyển nhượng của Barca.
Trước đó, đội chủ sân Camp Nou đã tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc chiêu mộ ngôi sao Premier League Anthony Gordon.
Diario AS tiết lộ Real Madrid đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Nico Paz. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến sẽ chính thức kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ trẻ này sau khi cuộc bầu cử chủ tịch CLB khép lại.
Theo thỏa thuận với Como, Real Madrid có thời hạn đến ngày 30/6 để đưa Paz trở lại sân Santiago Bernabéu. Dù vậy, nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định quyết định đã được thông qua từ trước và chỉ còn chờ thời điểm công bố chính thức.
Nico Paz được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Argentina và có thể trở thành phương án chiều sâu quan trọng cho tuyến giữa của Real Madrid trong mùa giải tới.
Manchester United đang theo dõi sát tình hình của Rafael Leão và cân nhắc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trong mùa hè này. Theo Football Insider, AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao 27 tuổi với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số 43 triệu bảng từng được nhắc tới trước đây.
Việc Milan không giành quyền tham dự Champions League khiến đội bóng buộc phải xem xét các phương án cân bằng tài chính. Leão vẫn là một trong những ngòi nổ đáng chú ý nhất của đội chủ sân San Siro khi ghi 9 bàn sau 29 trận tại Serie A mùa giải vừa qua.
Sự xuất hiện của Leão có thể giúp HLV Ruben Amorim bổ sung tốc độ và khả năng đột phá cho hàng công trong quá trình tái thiết đội hình tại Old Trafford.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter Milan đang xúc tiến thương vụ chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè này. Ngôi sao 25 tuổi được xem là mục tiêu hàng đầu của đội bóng áo sọc xanh-đen nhằm tăng cường tuyến giữa.
Jones được cho là sẵn sàng chuyển tới Serie A sau khi không còn giữ được vị trí quan trọng dưới thời HLV Arne Slot. Tuy nhiên, quá trình đàm phán giữa hai CLB vẫn gặp trở ngại lớn về mức phí chuyển nhượng. Đề nghị đầu tiên trị giá 20 triệu euro từ Inter bị Liverpool đánh giá là quá thấp.
Đội chủ sân Anfield đang trải qua mùa hè nhiều biến động khi đã chia tay Mohamed Salah và Andy Robertson. Ngoài ra, trung vệ Ibrahima Konaté cũng được cho là sẽ rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do trong thời gian tới.
-30/05/2026 23:26 PM (GMT+7)