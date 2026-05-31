Trực tiếp chuyển nhượng 31/5: MU bất ngờ nhắm Leao

Atletico Madrid nhắm Tijjani Reijnders

Atletico Madrid đang cân nhắc thực hiện thương vụ gây bất ngờ mang tên Tijjani Reijnders. Theo Daily Mail, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha muốn đưa tiền vệ người Hà Lan rời Manchester City chỉ sau một mùa giải gắn bó.

Reijnders chuyển đến Etihad từ AC Milan vào mùa hè năm ngoái và có khởi đầu khá hứa hẹn. Tuy nhiên, anh chưa thể khẳng định vị thế vững chắc trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Điều đó khiến Atletico nhìn thấy cơ hội tiếp cận cầu thủ 27 tuổi.

Đội bóng của Diego Simeone đặc biệt quyết tâm theo đuổi Reijnders trong trường hợp Bernardo Silva từ chối đề nghị và lựa chọn gia nhập Barcelona. Đây được xem là phương án dự phòng chất lượng nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa Atletico trước mùa giải mới.