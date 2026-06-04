Trực tiếp chuyển nhượng 4/6: Man City chồng 90 triệu euro hỏi mua Valverde

Man City chồng 90 triệu euro hỏi mua Valverde

Tờ El Chiringuito tiết lộ Man City đang chuẩn bị số tiền 90 triệu euro để hỏi mua Federico Valverde khi họ muốn củng cố hàng tiền vệ vào mùa hè này. Ngôi sao của Real Madrid đã nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu của nửa xanh thành Manchester ở phiên chợ hè 2026. Tương lai của anh không chắc chắn sau vụ va chạm ở khu huấn luyện với Aurelien Tchouameni.