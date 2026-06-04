Trực tiếp chuyển nhượng 4/6: Man City chồng 90 triệu euro hỏi mua Valverde
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026 trong ngày 4/6.
Chelsea sẵn sàng bán Marc Cucurella vào mùa hè này và họ ra mức giá 61 triệu bảng bởi anh còn 3 năm hợp đồng. Con số này sẽ khiến Atletico Madrid phải chùn chân. Họ chỉ xác định chi ra con số dưới 43 triệu bảng để chiêu mộ Cucurella.
Juventus đã thất bại trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Vlahovic. Lý do bởi cầu thủ này đòi lương 8 triệu euro/mùa, trong khi Juventus chỉ trả 6 triệu euro/mùa. Chính vì vậy, ngôi sao người Serbia rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Chelsea, Newcastle, Barcelona và Bayern Munich đang quan tâm Vlahovic.
Tờ El Chiringuito tiết lộ Man City đang chuẩn bị số tiền 90 triệu euro để hỏi mua Federico Valverde khi họ muốn củng cố hàng tiền vệ vào mùa hè này. Ngôi sao của Real Madrid đã nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu của nửa xanh thành Manchester ở phiên chợ hè 2026. Tương lai của anh không chắc chắn sau vụ va chạm ở khu huấn luyện với Aurelien Tchouameni.
Arsenal đang quan tâm đến Morgan Rogers, nhưng Aston Villa quyết tâm giữ chân một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ trong mùa hè này. Đội chủ sân Villa Park chỉ chấp nhận bán Rogers với mức phí chuyển nhượng lớn hơn 80 triệu bảng.
Một trong những động thái đầu tiên của HLV Jose Mourinho khi trở lại Real Madrid là giữ chân ngôi sao trụ cột.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 00:21 AM (GMT+7)