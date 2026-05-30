Tân binh 80 triệu euro "ghi điểm" ngày ra mắt Barca, háo hức chờ sát cánh Yamal

Sự kiện: Barcelona Chuyển nhượng mùa hè La liga 2025-26

Tân binh Anthony Gordon tự tin nói tiếng Tây Ban Nha, đồng thời đề cập đến Lamine Yamal trong ngày ra mắt Barcelona.

Barcelona chính thức ra mắt tân binh Gordon

Sáng 30/5 (giờ Việt Nam), Barcelona đã đưa ra thông báo chính thức về việc chiêu mộ tiền đạo Anthony Gordon từ Newcastle. Hợp đồng giữa đôi bên kéo dài đến năm 2031, với mức phí 70 triệu euro, cộng 10 triệu euro phụ phí.

Ngay sau đó, cầu thủ 25 tuổi đã bay đến Barcelona vào thứ Năm để hoàn tất kiểm tra y tế. CLB xứ Catalunya gấp rút hoàn tất thương vụ này nhằm tránh việc giá trị của Gordon tăng thêm trong thời gian diễn ra World Cup.

Anthony Gordon trong buổi lễ ra mắt Barcelona

Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát, chờ đá cặp Yamal

Tại buổi lễ ra mắt Barcelona, Gordon gây bất ngờ khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Anh chia sẻ đã học tiếng Tây Ban Nha từ khi còn nhỏ, vì luôn mơ ước một ngày được chơi bóng cho Barcelona: “Tôi rất hào hứng và tự hào khi được ở đây. Đây là giấc mơ trở thành hiện thực.

Từ khi ba tuổi, tôi đã muốn chơi cho Barca. Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha vì tin rằng một ngày sẽ thi đấu ở đây. Ở Newcastle, tôi có một chuyên viên vật lý trị liệu, mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện và tôi luôn nói với anh ấy rằng một ngày nào đó mình sẽ đến Barcelona".

Bên cạnh đó, Gordon còn bày tỏ sự háo hức khi được chơi cùng những ngôi sao trẻ của Barcelona, đặc biệt là Lamine Yamal: “Được chơi cùng Yamal và các cầu thủ hàng đầu khác thật sự rất thú vị. Càng nhiều đồng đội chất lượng, bạn càng tiến bộ. Những cầu thủ này là một trong những người giỏi nhất thế giới, bạn có thể thấy điều đó khi thi đấu đối đầu với họ".

Sự bổ sung chất lượng cho hàng công

Barcelona nhanh chóng hoàn tất thương vụ này giữa sự quan tâm của nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Mùa giải vừa qua, Gordon đóng góp 17 bàn, 5 kiến tạo sao 47 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Newcastle, trong đó có 10 bàn sau 12 trận Champions League. Barcelona đánh giá cao khả năng tấn công của Gordon và những màn trình diễn ấn tượng trước đội bóng xứ Catalonia tại đấu trường châu Âu.

Gordon háo hức được sát cánh cùng dàn sao tấn công Barca

Anh được xem là chân sút tốt nhất của Newcastle mùa trước và là một trong những cầu thủ rê bóng hiệu quả nhất châu Âu. Dù sở trường tiền đạo cánh, ngôi sao 25 tuổi có thể đá tốt nhiều vị trí khác trên hàng công như trung phong, tiền đạo phải.

Việc chuyển sang Barcelona khép lại 3 năm rưỡi thành công của Gordon tại Newcastle. Anh gia nhập Newcastle từ Everton vào tháng 1/2023 với mức phí 45 triệu bảng, ra sân 152 trận, ghi 39 bàn và có 28 đường kiến tạo. Gordon cũng góp phần quan trọng giúp CLB kết thúc quãng thời gian "khô hạn" danh hiệu lớn bằng chức vô địch League Cup mùa trước.

Newcastle đã tri ân Gordon trên mạng xã hội, cảm ơn đóng góp của anh và chúc anh thành công tại Tây Ban Nha. Hiện tại, Gordon sẽ tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh của Thomas Tuchel, trở thành cầu thủ Anh mới nhất chơi bóng ở nước ngoài bên cạnh Harry Kane, Jude Bellingham và Ivan Toney.

Trực tiếp chuyển nhượng 30/5: Lộ mức phí MU chiêu mộ Ederson, Mbappe sang Ngoại hạng Anh?

-30/05/2026 06:10 AM (GMT+7)
