Trực tiếp chuyển nhượng 1/6: Konate chính thức rời Liverpool, Barca để ý tới Nunez
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 1/6
Trang chủ Liverpool xác nhận Ibrahima Konate sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn và Konate sẽ được tự do lựa chọn bến đỗ mới.
Trong thời gian ở Anfield, Konate đã có 183 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Anh cùng The Reds giành được 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup và 1 Community Shield.
Một số nguồn tin ngay tại Catalunya cho biết Barcelona đang muốn ký tự do với Darwin Nunez lẫn Joao Cancelo, 2 cầu thủ hiện vẫn đang thuộc biên chế Al Hilal. Barca hiện đang thảo luận với người đại diện của 2 cầu thủ này về khả năng họ chấm dứt hợp đồng với Al Hilal, cả hai đều sẽ phải giảm lương để được Barca thu nhận.
Theo báo chí Đức, Leizpig đang đòi mức giá lên tới tận 115 triệu euro cho Yan Diomande sau khi tiền đạo cánh 19 tuổi này được Liverpool tiếp cận. Diomande được Liverpool dự tính là sự thay thế cho Mohamed Salah và vì Diomande vẫn còn hợp đồng dài hạn, Leipzig có thể hét giá cao mà không bị áp lực phải bán nhanh.
Theo tin từ Bồ Đào Nha, tiền vệ Joao Palhinha đã quyết định không quay lại Tottenham sau khi đá dưới dạng cho mượn ở đó mùa vừa qua. Palhinha đang được Bayern Munich rao bán và Sporting đã liên hệ với Bayern để hỏi mượn cầu thủ này kèm điều khoản mua đứt.
Báo chí Italia cho biết dù Liverpool nhất định muốn giữ thủ môn Alisson thêm 1 mùa giải nữa, thủ thành người Brazil đã nói chuyện với Juventus và đạt được thỏa thuận hợp đồng 3 năm, mức lương hơn 4 triệu euro. Liverpool đang cố giữ Alisson vì không muốn mất quá nhiều trụ cột cùng lúc, khi đã chắc chắn chia tay Salah, Robertson và Konate.
-01/06/2026 01:23 AM (GMT+7)