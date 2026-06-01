SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp chuyển nhượng 1/6: Konate chính thức rời Liverpool, Barca để ý tới Nunez

Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 1/6

Konate chính thức rời Liverpool

Trang chủ Liverpool xác nhận Ibrahima Konate sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn và Konate sẽ được tự do lựa chọn bến đỗ mới.

Trong thời gian ở Anfield, Konate đã có 183 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Anh cùng The Reds giành được 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup và 1 Community Shield.

Barca để ý tới Darwin Nunez?

Một số nguồn tin ngay tại Catalunya cho biết Barcelona đang muốn ký tự do với Darwin Nunez lẫn Joao Cancelo, 2 cầu thủ hiện vẫn đang thuộc biên chế Al Hilal. Barca hiện đang thảo luận với người đại diện của 2 cầu thủ này về khả năng họ chấm dứt hợp đồng với Al Hilal, cả hai đều sẽ phải giảm lương để được Barca thu nhận.

Leipzig đòi 115 triệu euro cho Diomande

Theo báo chí Đức, Leizpig đang đòi mức giá lên tới tận 115 triệu euro cho Yan Diomande sau khi tiền đạo cánh 19 tuổi này được Liverpool tiếp cận. Diomande được Liverpool dự tính là sự thay thế cho Mohamed Salah và vì Diomande vẫn còn hợp đồng dài hạn, Leipzig có thể hét giá cao mà không bị áp lực phải bán nhanh.

Palhinha không muốn ở lại Tottenham

Theo tin từ Bồ Đào Nha, tiền vệ Joao Palhinha đã quyết định không quay lại Tottenham sau khi đá dưới dạng cho mượn ở đó mùa vừa qua. Palhinha đang được Bayern Munich rao bán và Sporting đã liên hệ với Bayern để hỏi mượn cầu thủ này kèm điều khoản mua đứt.

Alisson vẫn đạt thỏa thuận với Juventus dù Liverpool quyết giữa

Báo chí Italia cho biết dù Liverpool nhất định muốn giữ thủ môn Alisson thêm 1 mùa giải nữa, thủ thành người Brazil đã nói chuyện với Juventus và đạt được thỏa thuận hợp đồng 3 năm, mức lương hơn 4 triệu euro. Liverpool đang cố giữ Alisson vì không muốn mất quá nhiều trụ cột cùng lúc, khi đã chắc chắn chia tay Salah, Robertson và Konate.

Trực tiếp chuyển nhượng 31/5: Milan giảm hơn 100 triệu euro giá bán Leao, MU mừng thầm
-01/06/2026 01:23 AM (GMT+7)
