Trực tiếp chuyển nhượng 1/6: Konate chính thức rời Liverpool, Barca để ý tới Nunez

Konate chính thức rời Liverpool

Trang chủ Liverpool xác nhận Ibrahima Konate sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn và Konate sẽ được tự do lựa chọn bến đỗ mới.

Trong thời gian ở Anfield, Konate đã có 183 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Anh cùng The Reds giành được 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup và 1 Community Shield.