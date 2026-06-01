Tin đồn MU trả lương 400.000 bảng/tuần, mời gọi "bom tấn" Vlahovic

MU tiếp tục đại tu đội hình

Theo CaughtOffside, Manchester United muốn bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công dù họ vừa trải qua một mùa giải ghi bàn khá ấn tượng. “Quỷ đỏ” là đội ghi nhiều bàn thắng thứ ba tại Premier League mùa này với 69 bàn, chỉ kém nhà vô địch Arsenal hai pha lập công.

MU tính tăng cường hàng công với bản hợp đồng mang tên Vlahovic

Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn muốn nâng cấp tuyến trên nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của đấu trường Champions League mùa giải tới. HLV Carrick sẽ được trang bị đủ nhân sự để chinh chiến ở cả mặt trận cúp châu Âu lẫn 3 đấu trường quốc nội.

Trong những tuần gần đây, phần lớn sự chú ý hướng về kế hoạch cải tổ tuyến giữa của đội bóng. Nhiều nguồn tin cho rằng MU có thể chiêu mộ tới ba tiền vệ mới nếu Manuel Ugarte nối gót Casemiro rời đội trong mùa hè này.

Nhà báo Fabrizio Romano từng tiết lộ rằng chỉ có điều gì đó “điên rồ” mới ngăn cản MU hoàn tất thương vụ tiền vệ Ederson của Atalanta.

Ngoài ra, Elliot Anderson của Nottingham Forest được xem là mục tiêu số một, dù khả năng thành công không cao vì mức phí chuyển nhượng quá lớn và nguyện vọng của cầu thủ là gia nhập Manchester City.

Các cái tên khác trong tầm ngắm còn có Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Sandro Tonali của Newcastle và Mateus Fernandes thuộc biên chế West Ham.

Vlahovic trở thành mục tiêu lớn trên hàng công

Không chỉ tập trung vào tuyến giữa, MU được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở hàng công. Đội chủ sân Old Trafford đã lập danh sách năm tiền đạo tiềm năng trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào ngày 15/6.

Mục tiêu trong mơ của họ vẫn là Victor Osimhen, ngôi sao đang khoác áo Galatasaray. Tuy nhiên, Dusan Vlahovic cũng được đánh giá là một trong những cái tên nổi bật nhất trong danh sách rút gọn.

Hiện tại, Benjamin Sesko đang là lựa chọn số một trên hàng công MU, trong khi Bryan Mbeumo có thể chơi tốt ở cả vai trò tiền đạo cánh lẫn mũi nhọn trung tâm. Dẫu vậy, ban huấn luyện muốn có thêm những phương án chất lượng với các phong cách thi đấu khác nhau để tăng chiều sâu đội hình.

Một trong những lý do khiến MU tìm kiếm tiền đạo mới là khả năng chia tay Joshua Zirkzee. Tuyển thủ Hà Lan đang nhận được nhiều lời mời trở lại Serie A sau quãng thời gian chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng tại Anh.

Vlahovic nhiều khả năng rời Juventus theo dạng tự do

Hợp đồng sắp hết hạn, Vlahovic thu hút nhiều ông lớn

Tương lai của Vlahovic đang trở thành đề tài nóng trên thị trường chuyển nhượng. Hợp đồng giữa tiền đạo người Serbia và Juventus sẽ hết hạn vào cuối tháng tới, biến anh thành một trong những cầu thủ tự do đáng chú ý nhất châu Âu.

Nguồn tin từ CaughtOffside cho biết nếu Juventus xác nhận chia tay chân sút 26 tuổi trong vài tuần tới, MU sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đội bóng lớn khác.

Đáng chú ý, Bayern Munich cũng đang theo sát tình hình của Vlahovic. Kể từ khi gia nhập Juventus năm 2022, tiền đạo này đã ghi 68 bàn sau 168 trận cho đội bóng thành Turin.

"Quỷ đỏ" dùng lương khủng mời gọi?

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức lương khổng lồ của anh. Hiện Vlahovic đang nhận khoảng 400.000 bảng mỗi tuần tại Juventus, con số vượt quá khả năng chi trả của phần lớn các CLB châu Âu. Muốn chiêu mộ Vlahovic, "Quỷ đỏ" sẽ phải chìa ra bản hợp đồng với mức lương thuộc top đầu giải Ngoại hạng Anh để thuyết phục chân sút 26 tuổi người Serbia.

Lúc này Erling Haaland đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh với 525.000 bảng/tuần. Mohamed Salah được Liverpool chia trả 400.000 bảng/tuần, nhưng sẽ rời đi sau tháng 6.

Tiếp theo là Virgil Van Dijk và Casemiro, những người cùng được trả 350.000 bảng/tuần. Cũng giống Salah, Casemiro quyết định chia tay MU sau một mùa giải chói sáng và được các fan "Quỷ đỏ" tôn vinh.